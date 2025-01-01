#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyonun Kar Al ve Zarar Durdur seviyelerinin değişimi |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- alım-satım isteğininin ve istek sonucunun bildirimini yap ve başlat

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // açık pozisyonların sayısı

//--- tüm pozisyonar için tekrarla

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- emir parametreleri

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// pozisyonun fişi

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // sembol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // basamak sayısı

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // Pozisyonun tanıtıcı değeri (MagicNumber)

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // pozisyon hacmi

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // pozisyonun Zarar Durdur seviyesi

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // pozisyonun Kar Al seviyesi

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // pozisyon tipi

//--- pozisyonla ilgili veriler

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- tanıtıcı değer (MagicNumber) eşleşiyorsa Kar Al ve Zarar Durdur seviyeleri tanımlanmaz

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- mevcut fiyat seviyelerini hesapla

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- mevcut kapanış fiyatına göre izin verilen minium sapma değeri ayarlanmamışsa

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // sapma değerini mevcut kapanışa göre 150 puan uzağa ayarla

else

stop_level+=50; // güvenilirlik için uzaklığı (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) puan şeklinde ayarla



//--- Zarar Durdur ve Kar Al seviye değerlerinin yuvarlanması

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

}

//--- istek ve sonuç değerlerini sıfırla

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- işlem parametrelerinin ayarlanması

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // alım-satım işleminin tipi

request.position=position_ticket; // pozisyonun fişi

request.symbol=position_symbol; // sembol

request.sl =sl; // pozisyonun Zarar Durdur seviyesi

request.tp =tp; // pozisyonun Kar Al seviyesi

request.magic=EXPERT_MAGIC; // Pozisyonun tanıtıcı değeri (MagicNumber)

//--- değiştirme işlemine dair veriler

PrintFormat("Değiştir #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- isteği gönder

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend hatası %d",GetLastError()); // istek gönderilemyorsa hata kodu göster

//--- işlemle ilgili veriler

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+