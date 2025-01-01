- Tarihsel Veritabanı Özellikleri
- Emir Özellikleri
- Pozisyon Özellikleri
- Sözleşme Özellikleri
- Alım-Satım İşlem Tipleri
- Alım-Satım Faaliyet Tipleri
- Piyasa Derinliğinde Alım-Satım Emirleri
- Sinyal Özellikleri
Alım-Satım İşlem Tipleri
Alım-satım işlemleri pozisyon açmak için OrderSend() fonksiyonu kullanılarak emirlerin gönderilmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlemler bekleyen emirlerin yerleştirilmesi, değiştirilmesi ve silinmesinde de kullanılır. Her alım-satım emri, istenen işlemin tipini gösterir. Alım-satım işlemleri ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS sayımı içinde tarif edilmiştir.
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Anlık uygulama için belirlenen parametrelerle bir alım-satım emrini işleme koyar (piyasa emri)
|
Bir alım-satım emrini, belirtilen koşullar altında uygulanacak şekilde işleme koyar (bekleyen emir)
|
Bir açık pozisyon için Zarar Durdur ve Kar Al değerlerini şekillendirir
|
Daha önce verilmiş bir emrin parametrelerini şekillendirir
|
Önceden verilmiş bekleyen emri siler
|
Pozisyonu, ters pozisyon kullanarak kapa
Alış pozisyonu açmak için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Satış pozisyonu açmak için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Pozisyon kapama için TRADE_ACTION_DEAL işleminin bir örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Bekleyen emir girmek için kullanılan TRADE_ACTION_PENDING işleminin bir örneği:
|
#property description "Bekleyen emir girme örneği"
Bir açık pozisyonun Kr Al ve Zarar Durdur seviyelerini değiştirmek için TRADE_ACTION_SLTP işleminin örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Bekleyen emirlerin fiyat seviyelerini değiştirmek için bir TRADE_ACTION_MODIFY örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Bekleyen emirlerin silinmesi için bir TRADE_ACTION_REMOVE örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)
Pozisyonları ters pozisyonlarla kapamak için bir TRADE_ACTION_CLOSE_BY örneği:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // uzmanın tanıtıcı değeri (MagicNumber)