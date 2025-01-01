DatabaseImport

Verileri bir dosyadan tabloya aktarır.

long DatabaseImport(

int database,

const string table,

const string filename,

uint flags,

const string separator,

ulong skip_rows,

const string skip_comments

);

Parametreler

database

[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri

table

[in] Dosyadaki verilerin ekleneceği tablonun adı.

filename

[in] Veri okumak için CSV dosyası veya ZIP arşivi. Ad, alt dizinler içerebilir ve MQL5\Files klasörüne göre ayarlanır.

flags

[in] ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS numaralandırmasından bayrak kombinasyonu.

separator

[in] CSV dosyasındaki veri ayırıcı.

skip_rows

[in] Dosyadan veri okunurken atlanacak başlangıç dizgesi sayısı.

skip_comments

[in] Dizgeleri yorum olarak işaretlemek için karakter dizgesi. Bir dizgenin başında skip_comments'ten herhangi bir karakter algılanırsa, böyle bir dizge yorum olarak kabul edilir ve içe aktarılmaz.

Geri dönüş değeri

İçe aktarılan dizgelerin sayısını veya bir hata durumunda -1 geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – dahili veritabanı hatası;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri.

Not

table adında bir tablo yoksa, otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan tablodaki adlar ve alan türleri, dosya verilerine göre otomatik olarak tanımlanır.

ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS

Kimlik Açıklama DATABASE_IMPORT_HEADER İlk satırı tablo alanlarının adları olarak içe aktar DATABASE_IMPORT_CRLF CRLF'leri dizge sonları olarak kabul et (varsayılan olarak LF'ler dizge sonları olarak kabul edilir) DATABASE_IMPORT_APPEND Verileri mevcut tablonun sonuna ekle (varsayılan olarak veriler tablonun üzerine yazılır) DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS Çift tırnak içerisine alınmış dizge değerlerini içe aktar DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER Dosya, tüm müşteri terminallerinin ortak klasöründe (\Terminal\Common\File) oluşturulur

DatabaseExport örneğinde oluşturulan dosyadan tabloyu içe aktarma örneği:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Komut dosyası başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string csv_filename;

//--- müşteri terminallerinin ortak klasöründen, içe aktarılacak metin dosyalarının adlarını al

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Tablosunu oluşturmak için CSV dosyası seçin",NULL,

"Metin dosyaları (*.csv)|*.csv",

FSD_WRITE_FILE|FSD_COMMON_FOLDER,filenames,"veriler.csv")>0)

{

//--- seçilen her dosyanın adını göster

if(ArraySize(filenames)==1)

csv_filename=filenames[0];

else

{

Print("Dosya seçilirken bilinmeyen hata. Hata kodu ",GetLastError());

return;

}

}

else

{

Print("CSV dosyası seçilmedi");

return;

}

//--- veritabanı oluştur veya aç

string db_filename="İçeAktarmaTest.sqlite";

int db=DatabaseOpen(db_filename,DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE);

//--- İçeAktarmaTest tablosunun mevcut olup olmadığını kontrol et

if(DatabaseTableExists(db,"İçeAktarmaTest"))

{

//--- İçeAktarmaTest tablosunu kaldır

if(!DatabaseExecute(db,"DROP TABLE IF EXISTS İçeAktarmaTest"))

{

Print("İçeAktarmaTest tablosu kaldırılamadı, hata kodu ",GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- csv dosyasından girdileri İçeAktarmaTest tablosuna içe aktar

long imported=DatabaseImport(db,"İçeAktarmaTest",csv_filename,DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER|DATABASE_IMPORT_APPEND,";",0,NULL);

if(imported>0)

{

Print(imported," satır İçeAktarmaTest tablosuna içe aktarıldı");

DatabasePrint(db,"SELECT * FROM İçeAktarmaTest",DATABASE_PRINT_NO_INDEX);

}

else

{

Print("DatabaseImport() başarısız oldu. Hata ",GetLastError());

}

//--- veritabanı dosyasını kapat ve bunu rapor et

DatabaseClose(db);

PrintFormat("%s veritabanı kapatıldı",db_filename);

}

Ayrıca bakınız

DatabaseOpen, DatabasePrint