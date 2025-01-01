- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseImport
Verileri bir dosyadan tabloya aktarır.
|
long DatabaseImport(
Parametreler
database
[in] DatabaseOpen()'da elde edilen veritabanı tanıtıcı değeri
table
[in] Dosyadaki verilerin ekleneceği tablonun adı.
filename
[in] Veri okumak için CSV dosyası veya ZIP arşivi. Ad, alt dizinler içerebilir ve MQL5\Files klasörüne göre ayarlanır.
flags
[in] ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS numaralandırmasından bayrak kombinasyonu.
separator
[in] CSV dosyasındaki veri ayırıcı.
skip_rows
[in] Dosyadan veri okunurken atlanacak başlangıç dizgesi sayısı.
skip_comments
[in] Dizgeleri yorum olarak işaretlemek için karakter dizgesi. Bir dizgenin başında skip_comments'ten herhangi bir karakter algılanırsa, böyle bir dizge yorum olarak kabul edilir ve içe aktarılmaz.
Geri dönüş değeri
İçe aktarılan dizgelerin sayısını veya bir hata durumunda -1 geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – dahili veritabanı hatası;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri.
Not
table adında bir tablo yoksa, otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan tablodaki adlar ve alan türleri, dosya verilerine göre otomatik olarak tanımlanır.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
DATABASE_IMPORT_HEADER
|
İlk satırı tablo alanlarının adları olarak içe aktar
|
DATABASE_IMPORT_CRLF
|
CRLF'leri dizge sonları olarak kabul et (varsayılan olarak LF'ler dizge sonları olarak kabul edilir)
|
DATABASE_IMPORT_APPEND
|
Verileri mevcut tablonun sonuna ekle (varsayılan olarak veriler tablonun üzerine yazılır)
|
DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS
|
Çift tırnak içerisine alınmış dizge değerlerini içe aktar
|
DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER
|
Dosya, tüm müşteri terminallerinin ortak klasöründe (\Terminal\Common\File) oluşturulur
DatabaseExport örneğinde oluşturulan dosyadan tabloyu içe aktarma örneği:
|
//+------------------------------------------------------------------+
