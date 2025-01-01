Olay İşleyici Fonksiyonları

Bu grup, özel olaylar ve zamanlayıcı olayları ile çalışmak için fonksiyonlar içerir. Bu gruba ek olarak, ön-tanımlı olayların işlenmesi için bazı özel fonksiyonlar da mevcuttur.

Fonksiyon Eylem EventSetMillisecondTimer Yüksek çözünürlüklü zamanlayıcının olay oluşturucusunu, 1 saniyeden az olan bir periyot ile mevcut çizelge için çalıştırır EventSetTimer Zamanlayıcı olayının oluşturucusunu, belirtilen periyotta mevcut çizelge için başlatır EventKillTimer Mevcut çizelgede, zamanlayıcı tarafından olayların oluşturulmasını durdurur EventChartCustom Belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur

Ayrıca Bakınız

Çizelge Olaylarının Tipleri