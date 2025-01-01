DokümantasyonBölümler
Olay İşleyici Fonksiyonları 

Olay İşleyici Fonksiyonları

Bu grup, özel olaylar ve zamanlayıcı olayları ile çalışmak için fonksiyonlar içerir. Bu gruba ek olarak, ön-tanımlı olayların işlenmesi için bazı özel fonksiyonlar da mevcuttur.

Fonksiyon

Eylem

EventSetMillisecondTimer

Yüksek çözünürlüklü zamanlayıcının olay oluşturucusunu, 1 saniyeden az olan bir periyot ile mevcut çizelge için çalıştırır

EventSetTimer

Zamanlayıcı olayının oluşturucusunu, belirtilen periyotta mevcut çizelge için başlatır

EventKillTimer

Mevcut çizelgede, zamanlayıcı tarafından olayların oluşturulmasını durdurur

EventChartCustom

Belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur

Ayrıca Bakınız

Çizelge Olaylarının Tipleri