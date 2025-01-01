MQL5 ReferansıOlay İşleyici Fonksiyonları
Olay İşleyici Fonksiyonları
Bu grup, özel olaylar ve zamanlayıcı olayları ile çalışmak için fonksiyonlar içerir. Bu gruba ek olarak, ön-tanımlı olayların işlenmesi için bazı özel fonksiyonlar da mevcuttur.
Fonksiyon
Eylem
Yüksek çözünürlüklü zamanlayıcının olay oluşturucusunu, 1 saniyeden az olan bir periyot ile mevcut çizelge için çalıştırır
Zamanlayıcı olayının oluşturucusunu, belirtilen periyotta mevcut çizelge için başlatır
Mevcut çizelgede, zamanlayıcı tarafından olayların oluşturulmasını durdurur
Belirtilen çizelge için özel bir olay oluşturur
