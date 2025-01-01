#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- ayrı bir gösterge penceresinde üç yatay seviye görüntüle

#property indicator_level1 30

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 70

//--- yatay seviyelerin rengini ayarla

#property indicator_levelcolor clrRed

//--- yatay seviyelerin stilini ayarla

#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- yatay seviyelerin açıklamalarını ayarla

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"İlk seviye (0 indisli)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"İkinci seviye (1 indisli)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Üçüncü seviye (2 indisli)");

//--- gösterge için kısa isim ayarla

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetString() Demo");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//---



//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}