- Örneklerle Gösterge Stilleri
- Gösterge Özellikleri ve Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Karşılık gelen gösterge özelliğinin değerini ayarlar. Gösterge özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.
Özellik tanımlayıcısı (kimliği) ile çağrı.
|
bool IndicatorSetString(
Özellik tanımlayıcısının ve şekillendiricinin belirtilmesi ile yapılan çağrı.
|
bool IndicatorSetString(
Parametreler
prop_id
[in] Gösterge özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer, ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.
prop_modifier
[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. Sadece seviye özellikleri bir şekillendirici gerektirir.
prop_value
[in] Özellik değeri.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda 'true', aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.
Not
#property direktifinin kullanımında özelliklerin numaralandırılması (şekillendiriciler) 1'den başlarken, fonksiyonlarda kullanılan numaralandırma 0'dan başlar. Seviye numarasının hatalı şekilde ayarlanmış olması durumunda, gösterge görünümü istenen görünümden farklı olabilir.
Örneğin, ilk yatay çizginin açıklamasını ayarlamak için, sıfırıncı indisi kullanın::
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - 0 indisi, ilk seviyenin metin açıklamasını ayarlamak için kullanılır.
Örnek: gösterge yatay çizgilerine metin etiketleri ayarlayan gösterge.
|
#property indicator_separate_window
