iTime
İlgili grafikteki çubuğun açılış zamanını ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür.
datetime iTime(
Parametreler
symbol
[in] Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.
timeframe
[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.
shift
[in] Zaman çizelgelerinden alınan değerin endeksi (mevcut çubuğa göre belirlenen sayıda çubuk ile geriye doğru kaydırma).
Return Value
Çubuğun açılış zamanı ('shift' parametresi ile gösterilir) ilgili grafikte veya hata durumunda 0. Hata detayları içinGetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Fonksiyon her zaman gerçek verileri döndürür. Bu amaçla, her bir arama sırasında belirtilen sembol/periyot için zaman çizelgesine bir istek yapar. Bu, ilk işlev çağrısı sırasında hazır bir veri yoksa, sonucu hazırlamak için biraz zaman alınabileceği anlamına gelir.
İşlev önceki arama sonuçlarını saklamaz ve hızlı değer döndürme için yerel önbellek yoktur.
Örnek:
