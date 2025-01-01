ObjectGetValueByTime

Nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar.

double ObjectGetValueByTime(

long chart_id,

string name,

datetime time,

int line_id

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Nesne ismi.

time

[in] Zaman değeri.

line_id

[in] Çizgi tanımlayıcı.

Dönüş değeri

Belirtilen nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Bir nesne, bir fiyat koordinatında birden fazla değere sahip olabilir, bu yüzden çizgi numarasının da belirtilmesi gerekir. Bu fonksiyon sadece şu nesnelere uygulanır:

Trend çizgisi (OBJ_TREND)

Açılı trend çizgisi (OBJ_TRENDBYANGLE)

Gann çizgisi (OBJ_GANNLINE)

Eşit aralıklı kanal (OBJ_CHANNEL) - 2 çizgi

Doğrusal regresyon kanalı (OBJ_REGRESSION) - 3 çizgi

Standart sapma kanalı (OBJ_STDDEVCHANNEL) - 3 çizgi

Oklu çizgi (OBJ_ARROWED_LINE)

Ayrıca Bakınız

Nesne Tipleri