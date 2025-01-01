DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı 

ObjectGetValueByTime

Nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar.

double  ObjectGetValueByTime(
   long      chart_id,     // çizelge tanımlayıcı
   string    name,         // nesne ismi
   datetime  time,         // Zaman
   int       line_id       // Çizgi numarası
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in]  Nesne ismi.

time

[in]  Zaman değeri.

line_id

[in]  Çizgi tanımlayıcı.

Dönüş değeri

Belirtilen nesnenin belirtilen zaman değeri için fiyat değerine dönüş yapar.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.

Bir nesne, bir fiyat koordinatında birden fazla değere sahip olabilir, bu yüzden çizgi numarasının da belirtilmesi gerekir. Bu fonksiyon sadece şu nesnelere uygulanır:

  • Trend çizgisi (OBJ_TREND)
  • Açılı trend çizgisi (OBJ_TRENDBYANGLE)
  • Gann çizgisi (OBJ_GANNLINE)
  • Eşit aralıklı kanal (OBJ_CHANNEL) - 2 çizgi
  • Doğrusal regresyon kanalı (OBJ_REGRESSION) - 3 çizgi
  • Standart sapma kanalı (OBJ_STDDEVCHANNEL) - 3 çizgi
  • Oklu çizgi (OBJ_ARROWED_LINE)

Ayrıca Bakınız

Nesne Tipleri