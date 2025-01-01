Makine Öğreniminde ONNX Modelleri

Açık sinir ağı santrali (Open Neural Network Exchange, ONNX), makine öğrenimi modelleri için açık kaynaklı bir formattır. Bu projenin birkaç önemli avantajı vardır:

MQL5, ONNX ile çalışmak için aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır: