Makine Öğreniminde ONNX Modelleri
Açık sinir ağı santrali (Open Neural Network Exchange, ONNX), makine öğrenimi modelleri için açık kaynaklı bir formattır. Bu projenin birkaç önemli avantajı vardır:
- ONNX, Microsoft, Facebook ve Amazon gibi büyük şirketler tarafından desteklenmektedir.
- Açık format olması, farklı makine öğrenimi araç takımları arasında model dönüştürmeyi mümkün kılarken, Microsoft'un ONNXMLTools aracı da modellerin ONNX formatına dönüştürülmesine olanak sağlar.
- MQL5, iletilen parametre türü modelle eşleşmediğinde, model girdileri ve çıktıları için otomatik veri türü dönüştürme sağlar.
- ONNX modelleri, çeşitli makine öğrenimi araçları kullanılarak oluşturulabilir. Şu anda Caffe2, Microsoft Cognitive Toolkit, MXNet, PyTorch ve OpenCV'de desteklenmektedirler. Diğer popüler çerçeveler ve kütüphaneler için de arayüzler mevcuttur.
- MQL5 dili, ONNX modelini ticaret stratejinize uygulamanıza ve böylece onu finansal piyasalarda etkin bir şekilde ticaret işlemleri gerçekleştirmeyi sağlayan MetaTrader 5 platformunun tüm avantajlarıyla birlikte kullanmanıza olanak tanır.
- Modeli gerçek ticarette kullanmadan önce, model davranışını üçüncü taraf araçlar olmadan doğrudan strateji sınayıcıda geçmiş veriler üzerinde test edebilirsiniz.
MQL5, ONNX ile çalışmak için aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır:
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
*.onnx dosyasından model yükleyerek ONNX oturumu oluşturur
|
Veri dizisinden model yükleyerek ONNX oturumu oluşturur
|
ONNX oturumunu kapatır
|
ONNX modelini çalıştırır
|
ONNX modelindeki girdi sayısını alır
|
ONNX modelindeki çıktı sayısını alır
|
İndekse göre modelin girdisinin adını alır
|
İndekse göre modelin çıktısının adını alır
|
Modelden girdi türünün tanımını alır
|
Modelden çıktı türünün tanımını alır
|
Modelin girdi verilerinin şeklini indekse göre ayarlar
|
Modelin çıktı verilerinin şeklini indekse göre ayarlar