- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringBufferLen
Dizgi için tahsis edilmiş tamponunun (ara-belleğin) boyutuna dönüş yapar.
|
int StringBufferLen(
Parametreler
string_var
[in] Dizgi.
Dönüş değeri
0 değeri dizginin sabit oluğunu ve tampon boyutunun değiştirilemeyeceğini ifade eder. -1 değeri ise dizginin müşteri terminaline ait olduğunu ifade eder, bu durumda tamponu değiştirmenin olası sonuçları vardır.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız