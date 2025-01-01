DokümantasyonBölümler
Dizgi için tahsis edilmiş tamponunun (ara-belleğin) boyutuna dönüş yapar.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // dizgi
   )

Parametreler

string_var

[in]  Dizgi.

Dönüş değeri

0 değeri dizginin sabit oluğunu ve tampon boyutunun değiştirilemeyeceğini ifade eder. -1 değeri ise dizginin müşteri terminaline ait olduğunu ifade eder, bu durumda tamponu değiştirmenin olası sonuçları vardır.

Örnek:

void OnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("önce: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("sonra: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  }

Ayrıca Bakınız

