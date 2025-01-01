DokümantasyonBölümler
Bir Uzman Danışmanın veya betiğin bırakıldığı çizelge noktasının zaman koordinatına dönüş yapar.

datetime  ChartTimeOnDropped();

Dönüş değeri

datetime tipi değer.

Örnek:

   datetime t=ChartTimeOnDropped();
   Print("Script şuraya bırakıldı "+t);

Ayrıca Bakınız

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped