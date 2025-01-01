- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Yaygın Fonksiyonlar
Hiçbir özelleştirilmiş grupta yer almayan genel amaçlı fonksiyonlar burada listelenmiştir.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Ayrı bir pencerede bir mesaj gösterir
|
Nesne işaretçisinin tipine dönüş yapar
|
Çizelgenin sol üst köşesine bir yorumu çıktılar
|
Transforms the data from array with the specified method
|
Performs the inverse transformation of the data from array
|
Hata ayıklamadaki program kırılma noktası
|
Uzman Danışmanı durdurur ve çizelgeden kaldırır
|
Nesne işaretçisine dönüş yapar
|
Sistemin başlatılmasından bu yana geçen milisaniyelerin sayısına dönüş yapar
|
Sistemin başlatılmasından bu yana geçen milisaniyelerin sayısına dönüş yapar
|
Returns the number of microseconds that have elapsed since the start of MQL5-program
|
Bir mesaj kutusu oluşturur, görüntüler ve yönetir
|
Periyottaki saniye sayısına dönüş yapar
|
Bir ses dosyasını oynatır
|
Günlük içinde bir mesaj görüntüler
|
Önceden ayarlanmış biçime uygun olarak, günlük içindeki sembol kümelerini biçimlendirip çıktılar
|
Önceden belirlenmiş _LastError değerini sıfır yapar
|
Bir veri setinin temelinde, bir görüntü kaynağı oluşturur
|
Dinamik olarak oluşturulmuş kaynağı siler, (bunun için ayrılmış belleği serbest bırakarak)
|
ResourceCreate() fonksiyonuyla oluşturulan veya derleme sırasında EX5 dosyasına kaydedilen grafiksel kaynaktan veri okur
|
Bir kaynağı belirtilen bir dosya içine kaydeder
|
Ön tanımlı _LastError değişkenini ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error toplamına eşit olan değere ayarlar
|
Operasyon tamamlanırken terminal işlemini geri döndüren kodu ayarlar
|
Mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını, belirlenen bir aralık boyunca bekletir
|
Terminale işlemi tamamlama komutu verir
|
Bir EA'da kullanılan displaying/hiding göstergelerinin modunu ayarlar
|
Bir EA'da kullanılan displaying/hiding göstergelerinin modunu ayarlar
|
Sınama sonuçlarına dayanarak hesaplanan belirli bir istatistiğin değerine dönüş yapar
|
Test etme sırasında program operasyonu tamamlanma komutunu verir.
|
Sınama sürecinde para yatırma işlemini taklit eden özel fonksiyon. Bazı para yönetim sistemlerinde kullanılabilir
|
Sınama sürecinde para çekme işlemini taklit eden özel bir fonksiyon
|
Mevcut giriş dili ve kontrol anahtarının durumuna göre
|
Referansla geçirilen bir değeri sıfırlar. Değişken, yapıcılara sahip olan yapı ve sınıflar hariç her tipte olabilir