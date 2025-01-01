Ayrı bir pencerede bir mesaj gösterir

Bir mesaj kutusu oluşturur, görüntüler ve yönetir

Bir veri setinin temelinde, bir görüntü kaynağı oluşturur

Dinamik olarak oluşturulmuş kaynağı siler, (bunun için ayrılmış belleği serbest bırakarak)

Bir kaynağı belirtilen bir dosya içine kaydeder

Mevcut Uzman Danışmanın veya betiğin çalışmasını, belirlenen bir aralık boyunca bekletir

Sınama sürecinde para yatırma işlemini taklit eden özel fonksiyon. Bazı para yönetim sistemlerinde kullanılabilir

Sınama sürecinde para çekme işlemini taklit eden özel bir fonksiyon

Mevcut giriş dili ve kontrol anahtarının durumuna göre