Belirtilen tipte bir gölgelendirici oluşturur.

int  DXShaderCreate(
   int                  context,           // grafik içeriği tanıtıcı değeri  
   ENUM_DX_SHADER_TYPE  shader_type,       // gölgelendirici tipi 
   const string         source,            // gölgelendirici kaynak kodu
   const string         entry_point,       // giriş noktası
   string&              compile_error      // derleyici mesajlarını almak için dizge
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

shader_type

[out] ENUM_DX_SHADER_TYPE listesinden bir değer geri döner.

source

[in] HLSL 5'teki gölgelendirici kaynak kodu.

entry_point

[in]  Giriş noktası - kaynak kodundaki fonksiyon adı.

compile_error

[in]  Derleme hatalarını almak için dizge.

Geri dönüş değeri

Gölgelendirici için tanıtıcı değer ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.

ENUM_DX_SHADER_TYPE

ID

Değer

Açıklama

DX_SHADER_VERTEX

0

Köşe gölgelendirici

DX_SHADER_GEOMETRY

1

Geometri gölgelendirici

DX_SHADER_PIXEL

2

Piksel gölgelendirici