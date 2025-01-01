- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderCreate
Belirtilen tipte bir gölgelendirici oluşturur.
|
int DXShaderCreate(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
shader_type
[out] ENUM_DX_SHADER_TYPE listesinden bir değer geri döner.
source
[in] HLSL 5'teki gölgelendirici kaynak kodu.
entry_point
[in] Giriş noktası - kaynak kodundaki fonksiyon adı.
compile_error
[in] Derleme hatalarını almak için dizge.
Geri dönüş değeri
Gölgelendirici için tanıtıcı değer ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.
|
ID
|
Değer
|
Açıklama
|
DX_SHADER_VERTEX
|
0
|
Köşe gölgelendirici
|
DX_SHADER_GEOMETRY
|
1
|
Geometri gölgelendirici
|
DX_SHADER_PIXEL
|
2
|
Piksel gölgelendirici