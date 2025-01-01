ChartSetDouble

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için değer ayarlar. Çizelge özelliği double tipinde olmalıdır. Komut, çizelge mesajları kuyruğuna eklendi ve önceki komutların işlenmesinin hemen ardından uygulanacak.

bool ChartSetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

prop_id

[in] Çizelge özelliğinin tanımlayıcısı. ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE değerlerinden biri olabilir (sadece-okunur olanlar hariç).

value

[in] Özellik değeri.

Dönüş değeri

Komutun çizelge mesajları kuyruğuna eklenmesi durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

İşlev eşzamansızdır; bu, işlevin, belirtilen grafik sırasına başarıyla eklenmiş olan komutun yürütülmesini beklemediği anlamına gelir. Bunun yerine, kontrolü hemen geri döndürür. Özellik yalnızca, uygun komutun grafik sırasından kaldırılmasından sonra değişecektir. Grafik sırasından komutları hemen yürütmek için ChartRedraw işlevini çağırın.

Bir kerede birkaç grafik özelliğini hemen değiştirmek isterseniz, o zaman ilgili işlevler (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) bir kod bloğunda çalıştırılmalı, sonra aramanız gerekir ChartRedraw bir kere.

Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için, belirtilen grafik özelliğini isteyen bir işlev kullanabilirsiniz. (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Ancak, bu işlevlerin senkron olduğunu ve yürütme sonuçlarını beklediğini unutmayın.

Örnek: