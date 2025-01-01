Ekonomik takvim fonksiyonları

Bu bölümde, doğrudan MetaTrader platformunda bulunan ekonomik takvim ile çalışma adına fonksiyonlar açıklanmaktadır. Ekonomik takvim, makroekonomik göstergelerin açıklamalarını, yayımlama tarihlerini ve önem derecelerini içeren hazır bir ansiklopedidir. Makroekonomik göstergelerin ilgili değerleri, yayımlandığı anda MetaTrader platformuna gönderilir ve bu değerler, gerekli göstergeleri ülkeler, para birimleri ve önem açısından görsel olarak izlemenizi sağlayan etiketler halinde görüntülenir.

Ekonomik takvim ile çalışmak için tüm fonksiyonlar alım-satım sunucusu zamanını (TimeTradeServer) kullanır. Bu; MqlCalendarValue yapısındaki zamanın ve CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory fonksiyonlarındaki zaman girdilerinin, kullanıcının yerel zamanından ziyade, alım-satım sunucusu zaman diliminde ayarlandığı anlamına gelir.

Ekonomik takvim fonksiyonları, gelen olayların otomatik olarak gerekli ülke/para birimleri perspektifinden özel önem kriterlerine göre analiz edilmesini sağlar.