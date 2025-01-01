DokümantasyonBölümler
Ekonomik takvim fonksiyonları

Bu bölümde, doğrudan MetaTrader platformunda bulunan ekonomik takvim ile çalışma adına fonksiyonlar açıklanmaktadır. Ekonomik takvim, makroekonomik göstergelerin açıklamalarını, yayımlama tarihlerini ve önem derecelerini içeren hazır bir ansiklopedidir. Makroekonomik göstergelerin ilgili değerleri, yayımlandığı anda MetaTrader platformuna gönderilir ve bu değerler, gerekli göstergeleri ülkeler, para birimleri ve önem açısından görsel olarak izlemenizi sağlayan etiketler halinde görüntülenir.

Ekonomik takvim ile çalışmak için tüm fonksiyonlar alım-satım sunucusu zamanını (TimeTradeServer) kullanır. Bu; MqlCalendarValue yapısındaki zamanın ve CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory fonksiyonlarındaki zaman girdilerinin, kullanıcının yerel zamanından ziyade, alım-satım sunucusu zaman diliminde ayarlandığı anlamına gelir.

Ekonomik takvim fonksiyonları, gelen olayların otomatik olarak gerekli ülke/para birimleri perspektifinden özel önem kriterlerine göre analiz edilmesini sağlar.

Fonksiyon

Eylem

CalendarCountryById

ID'sine göre ülke açıklaması elde et

CalendarEventById

ID'sine göre olay açıklaması elde et

CalendarValueById

ID'sine göre olay değeri açıklaması elde et

CalendarCountries

Takvimde mevcut olan ülke adlarının dizisini elde et

CalendarEventByCountry

Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen ülke koduna göre elde et

CalendarEventByCurrency

Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen para birimine göre elde et

CalendarValueHistoryByEvent

Belirtilen zaman aralığındaki tüm olayların değer dizisini olay ID'sine göre elde et

CalendarValueHistory

Ülkeye ve/veya para birimine göre sıralan belirli bir zaman aralığındaki tüm olaylar için değer dizisini elde et

CalendarValueLastByEvent

Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ID'sine göre olay değer dizisini elde et

CalendarValueLast

Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ülkeye ve/veya para birimine göre sıralanan tüm etkinlikler için değer dizisini elde et