- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
Ekonomik takvim fonksiyonları
Bu bölümde, doğrudan MetaTrader platformunda bulunan ekonomik takvim ile çalışma adına fonksiyonlar açıklanmaktadır. Ekonomik takvim, makroekonomik göstergelerin açıklamalarını, yayımlama tarihlerini ve önem derecelerini içeren hazır bir ansiklopedidir. Makroekonomik göstergelerin ilgili değerleri, yayımlandığı anda MetaTrader platformuna gönderilir ve bu değerler, gerekli göstergeleri ülkeler, para birimleri ve önem açısından görsel olarak izlemenizi sağlayan etiketler halinde görüntülenir.
Ekonomik takvim ile çalışmak için tüm fonksiyonlar alım-satım sunucusu zamanını (TimeTradeServer) kullanır. Bu; MqlCalendarValue yapısındaki zamanın ve CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory fonksiyonlarındaki zaman girdilerinin, kullanıcının yerel zamanından ziyade, alım-satım sunucusu zaman diliminde ayarlandığı anlamına gelir.
Ekonomik takvim fonksiyonları, gelen olayların otomatik olarak gerekli ülke/para birimleri perspektifinden özel önem kriterlerine göre analiz edilmesini sağlar.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
ID'sine göre ülke açıklaması elde et
|
ID'sine göre olay açıklaması elde et
|
ID'sine göre olay değeri açıklaması elde et
|
Takvimde mevcut olan ülke adlarının dizisini elde et
|
Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen ülke koduna göre elde et
|
Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen para birimine göre elde et
|
Belirtilen zaman aralığındaki tüm olayların değer dizisini olay ID'sine göre elde et
|
Ülkeye ve/veya para birimine göre sıralan belirli bir zaman aralığındaki tüm olaylar için değer dizisini elde et
|
Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ID'sine göre olay değer dizisini elde et
|
Belirtilen bir change_id ile takvim veritabanı durumundan bu yana ülkeye ve/veya para birimine göre sıralanan tüm etkinlikler için değer dizisini elde et