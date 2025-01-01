DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatematik FonksiyonlarıMathLog 

MathLog

Belirtilen sayının normal logaritmasına dönüş yapar.

double  MathLog(
   double  val      // logaritması alınacak olan değer
   );

Parametreler

val

[in]  Logaritması alınacak değer.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'val' değişkeninin doğal logaritması. 'val' negatifse, fonksiyon NaN (tanımsız değer) dönüşü yapar. 'val' değeri 0 ise, INF (sonsuz) dönüşü yapar.

Not

MathLog() yerine log() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

 

Örnek:

#define GRAPH_WIDTH  750
#define GRAPH_HEIGHT 350
 
#include <Graphics\Graphic.mqh>
 
CGraphic ExtGraph;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 1 adımı ile 0'dan 8'e kadar 9 değer elde et
   vector X(9,VectorArange);
   Print("vector X = \n",X);
//--- X vektörünün her bir değeri için logaritmayı hesapla
   X=MathLog(X);
   Print("MathLog(X) = \n",X);
   
//--- hesaplanan değerleri vektörden diziye aktar
   double y_array[];
   X.Swap(y_array);
 
//--- hesaplanan vektör değerlerinin grafiğini çiz
   CurvePlot(y_array,clrDodgerBlue);
 
//--- grafiği silmek (ekran görüntüsü almak) ve çıkmak için Escape veya PgDn tuşlarına basılmasını bekle
   while(!IsStopped())
     {
      if(StopKeyPressed())
         break;
      Sleep(16);
     }
 
//--- temizle
   ExtGraph.Destroy();
   /*
  sonuç:
   vector X = 
   [0,1,2,3,4,5,6,7,8]
   MathLog(X) = 
   [-inf,0,0.6931471805599453,1.09861228866811,1.386294361119891,1.6094379124341,1.791759469228055,1.945910149055313,2.079441541679836]
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir vektörü 'step' artışlarıyla 'value' ile doldur               |
//+------------------------------------------------------------------+
template<typename T
void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0
  { 
   for(ulong i=0i<vec.Size(); i++,value+=step
      vec[i]=value
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ESC tuşuna basıldığında 'true' geri döndür                       |
//| PgDn'a basıldığında grafiğin görüntüsünü al ve 'true' geri döndür|
//| Aksi takdirde, 'false' geri döndür                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StopKeyPressed()
  {
//--- ESC tuşuna basılırsa 'true' geri döndür
   if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)!=0)
      return(true);
//--- PgDn tuşuna basılırsa ve grafiğin ekran görüntüsü başarıyla alınırsa, 'true' geri döndür
   if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN)!=0 && MakeAndSaveScreenshot(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_Screenshot"))
      return(true);
//--- 'false' geri döndür
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir grafiksel nesne oluştur ve bir eğri çiz                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CurvePlot(double &x_array[], double &y_array[], const color colour)
  {
   ExtGraph.Create(ChartID(), "Graphic"000GRAPH_WIDTHGRAPH_HEIGHT);
   ExtGraph.CurveAdd(x_arrayy_arrayColorToARGB(colour), CURVE_LINES);
   ExtGraph.IndentUp(30);
   ExtGraph.CurvePlotAll();
   string text1="Press ESC to delete the graph and stop the script, or";
   string text2="Press PgDn to create a screen, delete the graph and stop the script";
   ExtGraph.TextAdd(549text1ColorToARGB(clrBlack));
   ExtGraph.TextAdd(54,21text2ColorToARGB(clrBlack));
   ExtGraph.Update();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ekran görüntüsü al ve görüntüyü bir dosyaya kaydet               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MakeAndSaveScreenshot(const string file_name)
  {
   string file_names[];
   ResetLastError();
   int selected=FileSelectDialog("Save Picture"NULL"All files (*.*)|*.*"FSD_WRITE_FILEfile_namesfile_name+".png");
   if(selected<1)
     {
      if(selected<0)
         PrintFormat("%s: FileSelectDialog() function returned error %d"__FUNCTION__GetLastError());
      return false;
     }
   
   bool res=false;
   if(ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false))
      res=ChartScreenShot(0file_names[0], GRAPH_WIDTHGRAPH_HEIGHT);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true);
   return(res);
  }

 

Sonuç:

MathLog_Screenshot

Ayrıca Bakınız

Reel tipler (double, float)