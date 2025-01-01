DokümantasyonBölümler
Bir ses dosyasını oynatır.

bool  PlaySound(
   string  filename      // dosya ismi
   );

Parametreler

filename

[in]  Ses dosyasının konumu. filename=NULL ise oynatma durdurulur.

Dönüş değeri

Dosya bulunmuşsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Dosya, terminal_dizini\Sounds konumuna veya bunun bir alt konumuna yerleştirilmiş olmalıdır. Sadece WAV dosyaları oynatılır.

PlaySound() fonksiyonunun NULL parametre ile çağrılması oynatmayı durdurur.

PlaySound() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.

Örnek:

#include <Trade\Trade.mqh>
#define MAGIC (123)
 
//--- girdi parametreleri
input string          InpFileNameOK  = "ok.wav";               // başarıl ses dosyası
input string          InpFileNameErr = "timeout.wav";          // hata ses dosyası
input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType   = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;   // emir türü
input double          InpLots        = 0.1;                    // lot
 
//--- global değişkenler
CTrade ExtTrade;
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- sihirli sayıyı ve sembol ayarlarına göre emir yerine getirme türünü ayarla
   ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);
   ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- ses oynatma eşliğinde bir emir yerleştirme veya bir pozisyon açma fonksiyonunu çağır
   OrderSendWithAudio();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon bir emir yerleştirir veya bir pozisyon açar            |
//| ve başarı veya hata sesini çalar                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderSendWithAudio(void)
  {
   bool    res=true;
   MqlTick tick= {};
 
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      PlaySound(InpFileNameErr);
      return;
     }
//--- sunucuya bir talep gönderir
   switch(InpOrderType)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY :
         res=ExtTrade.Buy(InpLots);
         break;
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :
         res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));
         break;
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP :
         res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL :
         res=ExtTrade.Sell(InpLots);
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :
         res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP :
         res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));
         break;
      default :
         res=false;
     }
   if(!res)
      Print("Error ",GetLastError());
   Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());
 
//--- talep kabul edilirse, ok.wav sesini çal
   if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)
      PlaySound(InpFileNameOK);
   else
      PlaySound(InpFileNameErr);
  }

Ayrıca Bakınız

