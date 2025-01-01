DokümantasyonBölümler
GetTickCount() fonksiyonu sistem başlangıcından bu yana geçen milisaniyelerin sayısını verir.

uint  GetTickCount();

Dönüş değeri

uint tipi değer.

Not

Sayaç, sistem saatinin kısıtlamalarına bağlı olarak sınırlanmıştır. Zaman, bir işaretsiz tamsayı şeklinde saklanır, bu nedenle bilgisayarın kesintisiz çalışması durumunda her 49.7 günde bir yeniden başlar.

Örnek:

#define MAX_SIZE 40
//+------------------------------------------------------------------+
//| 40 Fibonacci sayısının hesaplama süresini ölçen script           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- İlk değeri hatırla
   uint start=GetTickCount();
//--- Fibonacci serisindeki sonraki sayıyı almak için bir değişken
   long fib=0;
//--- Döngü içinde, Fibonacci serinden belirlenen miktarda sayıyı hesapla
   for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++) fib=TestFibo(i);
//--- Harcanan zamanı milisaniye olarak göster.
   uint time=GetTickCount()-start;
//--- Uzmanlar bültenine bir mesaj çıktıla
   PrintFormat("İlk %d Fibonacci sayısının hesaplanması %d ms zaman aldı",MAX_SIZE,time);
//--- Script tamamlandı
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci sayısını serideki indisiyle almak için bir fonksiyon   |
//+------------------------------------------------------------------+
long TestFibo(long n)
  {
//--- Fibonacci serisinin ilk elemanı
   if(n<2) return(1);
//--- Tüm diğer elemanlar şu formülle hesaplanır
   return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));
  }

Ayrıca Bakınız

