- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetTickCount
GetTickCount() fonksiyonu sistem başlangıcından bu yana geçen milisaniyelerin sayısını verir.
uint GetTickCount();
Dönüş değeri
uint tipi değer.
Not
Sayaç, sistem saatinin kısıtlamalarına bağlı olarak sınırlanmıştır. Zaman, bir işaretsiz tamsayı şeklinde saklanır, bu nedenle bilgisayarın kesintisiz çalışması durumunda her 49.7 günde bir yeniden başlar.
Örnek:
#define MAX_SIZE 40
Ayrıca Bakınız