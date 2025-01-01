DokümantasyonBölümler
Alfabetik sıraya göre tüm MQL5 sabitleri.

Sabit

Açıklama

Usage

__DATE__

Dosya derleme tarihi (zaman olmadan, yani saatler, dakikalar ve saniyeler 0'a eşit olacak şekilde)

Print

__DATETIME__

Dosya derleme tarihi ve zamanı

Print

__FILE__

Derlenmiş mevcut dosyanın ismi

Print

__FUNCSIG__

Makro gövdesinin yerleştirildiği fonksiyonun işareti. aşırı-yüklenmiş fonksiyonların tanımlanmasında, fonksiyonun eksiksiz bir tarifi kullanışlı olabilir

Print

__FUNCTION__

Makronun, gövdesine yerleştirildiği fonksiyonun ismi

Print

__LINE__

Kaynak kodunda makronun yer aldığı satır sayısı

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

Derleyici sürüm numarası

Print

__PATH__

Derlenmekte olan dosyanın, salt adresi

Print

ACCOUNT_ASSETS

The current assets of an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

Mevduat dövizi cinsinden hesap bakiyesi

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

The current blocked commission amount on an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

Hesaba hizmet veren firmanın ismi

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

Mevduat dövizi cinsinden hesap kredisi

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

Mevduat dövizinin cinsi

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

Mevduat dövizi cinsinden hesaptaki net varlık değeri

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

Hesap kaldıracı

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

The current liabilities on an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

İzin verilen maksimum bekleyen emir sayısı

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

Hesap numarası

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

Mevduat döviz birimi cinsinden kullanılan teminat (teminat)

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

Mevduat döviz birimi cinsinden serbest teminat

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Yüzde olarak, hesap teminat seviyesi

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

Marjin çağrısı seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

İzin verilen en küçük teminat için ayar modu

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

Marjin StopOut seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

Müşteri ismi

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

Bir hesabın mevduat dövizi cinsinden mevcut karı

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

Alım-satım sunucusunun ismi

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

Parasal olarak hesap StopOut modu

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

Yüzdelik olarak hesap StopOut modu

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

Mevcut hesap için izin erilen alım-satım

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Bir Uzman Danışman için izin verilen alım-satım

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

Hesap alım-satım modu

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

Yarışma hesabı

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

Deneme (demo) hesabı

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

Gerçek hesap

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

Ortalanmış (sadece Edit nesnesi için)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

Sola hizalama

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

Sağa hizalama

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

Nesnenin tam ortasındaki tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

Merkezden sola doğru tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

Sol alt köşedeki tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

Sol üst köşedeki tutturma noktası koordinatı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

Merkezin aşağısındaki tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

Merkezden sağa doğru tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

Alt sağ köşedeki tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

Sağ üst köşedeki tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

Merkezin üstündeki tutturma noktası

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

Ana çizgi

Gösterge Çizgileri

BOOK_TYPE_BUY

Alış Emri

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Piyasa fiyatından alış emri

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

Satış Emri

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Piyasa fiyatından satış emri

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

Düz biçim

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

Çıkıntılı biçim

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

Konkav biçim

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

char tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

CHAR_MIN

char tipi ile temsil edilebilecek minimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

CHART_AUTOSCROLL

Çizelgenin sağ sınırına otomatik hareket etme modu

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

Çubuk dizilimi şeklinde gösterir

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

Çizelge başlangıcı (en eski fiyat)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

Çizelgeyi diğer çizelgelerin üstünde göster

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

Japon mumları şeklinde gösterir

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

Satış fiyatı seviyesi rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

Çizelge arka plan rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

Satış fiyatı seviyesi rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Ayı mumunun gövde rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Boğa mumunun gövde rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Düşüş çubuğunun, ayı mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

Çizgi çizelgesi rengi ve Japon "Doji" mumları

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

Yükseliş çubuğunun, boğa mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

Eksenlerin, ölçeklerin ve OHLC çizgisinin rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

Izgara rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

Son gerçekleşen fiyatın (Last) rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Stop (durdurma) emri seviyelerinin rengi (Zarar Durdur ve Kar Al)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

Hacimlerin ve pozisyon açma seviyelerinin rengi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

Çizelgedeki yorumun metni

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

Şimdiki konum

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

Alım-satım seviyelerinin çizelge üzerinde fare ile sürüklenmesi izni. Sürükleme modu varsayılan olarak devrededir (true değeri)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Yapılan fare hareketlerini ve tıklamalarını (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Yeni nesne oluşturulması olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE), çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Nesne silinmesi olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE), çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Çizelgedeki, görünür ilk çubuğun numarası. Çubukların indislenmesi zaman serilerinde olduğu gibidir.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

Sabitlenmiş çizelge maksimumu

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

Sabitlenmiş çizelge minimumu

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

yüzdelik değerle, sol sınırdan sabit çizelge konumu. Sabit çizelge pozisyonu, yatay zaman ekseni üzerinde küçük gri bir üçgen ile imlenmiştir. Bu üçgen sadece, yeni tik anında çizelgenin otomatik kaydırılması devre dışı bırakılmışsa görüntülenir (CHART_AUTOSCROLL özelliğine bakın). Bir sabit pozisyon üzerindeki çubuk, yakınlaştırma ve uzaklaştırma sırasında aynı yerde kalır.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

Ön plandaki fiyat çizelgesi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

Piksel bazında çizelge yüksekliği

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

"Çizelge" (OBJ_CHART) nesnesini tanımlama – bir grafiksel nesne için 'true' değerine döner. gerçek bir çizelge için false dönüşü yapar

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

Kapanış fiyatları ile çizilen bir çizgi şeklinde gösterir

ChartSetInteger

CHART_MODE

Çizelge tipi (mumlar, çubuklar veya çizgiler)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

Sol fare tuşunu kullanarak çizelgeyi yatay olarak kaydırma. Eğer şu parametreler 'true' olarak ayarlanmışsa dikey kaydırma da mümkündür: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 veya CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

Çubuk başına düşen puan bazında ölçek

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

Çizelge maksimumu

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

Çizelge minimumu

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Ölçek

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Çubuk başına düşen puan bazında belirlenen ölçek

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

Sabit ölçek modu

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

1:1 ölçek modu

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

Fiyat çizelgesinin sağ sınırdan girintisinin modu

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

Sıfır çubuğunun sağ sınırdan olan girintisinin yüzdelik değeri

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

Alış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

Satış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Çizelge üzerinde zaman ölçeğinin gösterilmesi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

Çizelgede ızgarayı görüntüle

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

Son değerleri çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Grafiksel nesnelerin kendiliğinden açılan (pop-up) tarifleri

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

OHLC değerlerini sağ üst köşede göster

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Showing the "One click trading" panel on a chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Bitişik periyotlar arsında dikey ayraçlar görüntüle

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Çizelge üzerinde fiyat ölçeğinin gösterilmesi

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Alım-satım seviyelerinin çizelgede gösterilmesi (açık pozisyonların, Stop Loss, Take Profit ve bekleyen emirlerin seviyeleri)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

Çizelgede hacimi görüntüle

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

Çizelge üstündeki görüntülenebilir çubukların sayısı

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

Hacimler gösterilmez

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

Alım-satım hacimleri

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

Tik Hacimleri

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

Çubuk sayısıyla çizelge genişliği

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Piksel bazında çizelge genişliği

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

Çizelge penceresi işleyicisi (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Alt pencerelerin görünürlüğü

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

Dikey Y ekseni üzerinde piksel bazında, gösterge alt penceresinin üst çerçevesi ile, ana çizelge üst çerçevesi arasındaki uzaklık. Bir fare olayı durumunda, imleç koordinatları ana çizelge penceresinin koordinatları şeklinde geçirilir; gösterge alt pencerelerindeki grafiksel nesnelerin koordinatları ise, alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanır.

Bu değer, koordinatları alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanan grafiksel nesnelerle doğru şekilde çalışmak amacıyla, ana çizelgenin kesin koordinatlarını alt pencerenin yerel koordinatlarına dönüştürmek için gereklidir.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

Gösterge alt pencereleri de dahil olmak üzere, toplam çizelge penceresi sayısı

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Özellikler iletişim penceresi ile çizelge boyutunun veya çizelge özelliklerinin değişmesi

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

Çizelge üstünde tıklama

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

Bir özel olaylar dizisindeki ilk olayın numarası

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

Bir özel olaylar dizisindeki son olayın numarası

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

Tuş darbeleri

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Fare hareketi, fare tıklamaları (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true, çizelge için ayarlanmışsa)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

Özellikler penceresi ile değiştirilmiş grafiksel nesne

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

Grafiksel nesne üzerinde tıklama

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

Yaratılmış grafiksel nesne (CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true, çizelge için ayarlanmışsa)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

Silinmiş grafiksel nesne (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true, çizelge için ayarlanmışsa)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Grafiksel nesne üzerinde sürükleyip bırakma

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

'Düzenle' grafiksel nesnesinde metin düzenleme işinin bitmesi

OnChartEvent

CHARTS_MAX

Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı

Diğer Sabitler

CHIKOUSPAN_LINE

Chikou Span çizgisi

Gösterge Çizgileri

clrAliceBlue

Alice Blue

Web Renkleri

clrAntiqueWhite

Antique White

Web Renkleri

clrAqua

Aqua

Web Renkleri

clrAquamarine

Aquamarine

Web Renkleri

clrBeige

Beige

Web Renkleri

clrBisque

Bisque

Web Renkleri

clrBlack

Black

Web Renkleri

clrBlanchedAlmond

Blanched Almond

Web Renkleri

clrBlue

Blue

Web Renkleri

clrBlueViolet

Blue Violet

Web Renkleri

clrBrown

Brown

Web Renkleri

clrBurlyWood

Burly Wood

Web Renkleri

clrCadetBlue

Cadet Blue

Web Renkleri

clrChartreuse

Chartreuse

Web Renkleri

clrChocolate

Chocolate

Web Renkleri

clrCoral

Coral

Web Renkleri

clrCornflowerBlue

Cornflower Blue

Web Renkleri

clrCornsilk

Cornsilk

Web Renkleri

clrCrimson

Crimson

Web Renkleri

clrDarkBlue

Dark Blue

Web Renkleri

clrDarkGoldenrod

Dark Goldenrod

Web Renkleri

clrDarkGray

Dark Gray

Web Renkleri

clrDarkGreen

Dark Green

Web Renkleri

clrDarkKhaki

Dark Khaki

Web Renkleri

clrDarkOliveGreen

Dark Olive Green

Web Renkleri

clrDarkOrange

Dark Orange

Web Renkleri

clrDarkOrchid

Dark Orchid

Web Renkleri

clrDarkSalmon

Dark Salmon

Web Renkleri

clrDarkSeaGreen

Dark Sea Green

Web Renkleri

clrDarkSlateBlue

Dark Slate Blue

Web Renkleri

clrDarkSlateGray

Dark Slate Gray

Web Renkleri

clrDarkTurquoise

Dark Turquoise

Web Renkleri

clrDarkViolet

Dark Violet

Web Renkleri

clrDeepPink

Deep Pink

Web Renkleri

clrDeepSkyBlue

Deep Sky Blue

Web Renkleri

clrDimGray

Dim Gray

Web Renkleri

clrDodgerBlue

Dodger Blue

Web Renkleri

clrFireBrick

Fire Brick

Web Renkleri

clrForestGreen

Forest Green

Web Renkleri

clrGainsboro

Gainsboro

Web Renkleri

clrGold

Gold

Web Renkleri

clrGoldenrod

Goldenrod

Web Renkleri

clrGray

Gray

Web Renkleri

clrGreen

Green

Web Renkleri

clrGreenYellow

Green Yellow

Web Renkleri

clrHoneydew

Honeydew

Web Renkleri

clrHotPink

Hot Pink

Web Renkleri

clrIndianRed

Indian Red

Web Renkleri

clrIndigo

Indigo

Web Renkleri

clrIvory

Ivory

Web Renkleri

clrKhaki

Khaki

Web Renkleri

clrLavender

Lavender

Web Renkleri

clrLavenderBlush

Lavender Blush

Web Renkleri

clrLawnGreen

Lawn Green

Web Renkleri

clrLemonChiffon

Lemon Chiffon

Web Renkleri

clrLightBlue

Light Blue

Web Renkleri

clrLightCoral

Light Coral

Web Renkleri

clrLightCyan

Light Cyan

Web Renkleri

clrLightGoldenrod

Light Goldenrod

Web Renkleri

clrLightGray

Light Gray

Web Renkleri

clrLightGreen

Light Green

Web Renkleri

clrLightPink

Light Pink

Web Renkleri

clrLightSalmon

Light Salmon

Web Renkleri

clrLightSeaGreen

Light Sea Green

Web Renkleri

clrLightSkyBlue

Light Sky Blue

Web Renkleri

clrLightSlateGray

Light Slate Gray

Web Renkleri

clrLightSteelBlue

Light Steel Blue

Web Renkleri

clrLightYellow

Light Yellow

Web Renkleri

clrLime

Lime

Web Renkleri

clrLimeGreen

Lime Green

Web Renkleri

clrLinen

Linen

Web Renkleri

clrMagenta

Magenta

Web Renkleri

clrMaroon

Maroon

Web Renkleri

clrMediumAquamarine

Medium Aquamarine

Web Renkleri

clrMediumBlue

Medium Blue

Web Renkleri

clrMediumOrchid

Medium Orchid

Web Renkleri

clrMediumPurple

Medium Purple

Web Renkleri

clrMediumSeaGreen

Medium Sea Green

Web Renkleri

clrMediumSlateBlue

Medium Slate Blue

Web Renkleri

clrMediumSpringGreen

Medium Spring Green

Web Renkleri

clrMediumTurquoise

Medium Turquoise

Web Renkleri

clrMediumVioletRed

Medium Violet Red

Web Renkleri

clrMidnightBlue

Midnight Blue

Web Renkleri

clrMintCream

Mint Cream

Web Renkleri

clrMistyRose

Misty Rose

Web Renkleri

clrMoccasin

Moccasin

Web Renkleri

clrNavajoWhite

Navajo White

Web Renkleri

clrNavy

Navy

Web Renkleri

clrNONE

Rengin olmaması

Diğer Sabitler

clrOldLace

Old Lace

Web Renkleri

clrOlive

Olive

Web Renkleri

clrOliveDrab

Olive Drab

Web Renkleri

clrOrange

Orange

Web Renkleri

clrOrangeRed

Orange Red

Web Renkleri

clrOrchid

Orchid

Web Renkleri

clrPaleGoldenrod

Pale Goldenrod

Web Renkleri

clrPaleGreen

Pale Green

Web Renkleri

clrPaleTurquoise

Pale Turquoise

Web Renkleri

clrPaleVioletRed

Pale Violet Red

Web Renkleri

clrPapayaWhip

Papaya Whip

Web Renkleri

clrPeachPuff

Peach Puff

Web Renkleri

clrPeru

Peru

Web Renkleri

clrPink

Pink

Web Renkleri

clrPlum

Plum

Web Renkleri

clrPowderBlue

Powder Blue

Web Renkleri

clrPurple

Purple

Web Renkleri

clrRed

Red

Web Renkleri

clrRosyBrown

Rosy Brown

Web Renkleri

clrRoyalBlue

Royal Blue

Web Renkleri

clrSaddleBrown

Saddle Brown

Web Renkleri

clrSalmon

Salmon

Web Renkleri

clrSandyBrown

Sandy Brown

Web Renkleri

clrSeaGreen

Sea Green

Web Renkleri

clrSeashell

Seashell

Web Renkleri

clrSienna

Sienna

Web Renkleri

clrSilver

Silver

Web Renkleri

clrSkyBlue

Sky Blue

Web Renkleri

clrSlateBlue

Slate Blue

Web Renkleri

clrSlateGray

Slate Gray

Web Renkleri

clrSnow

Snow

Web Renkleri

clrSpringGreen

Spring Green

Web Renkleri

clrSteelBlue

Steel Blue

Web Renkleri

clrTan

Tan

Web Renkleri

clrTeal

Teal

Web Renkleri

clrThistle

Thistle

Web Renkleri

clrTomato

Tomato

Web Renkleri

clrTurquoise

Turquoise

Web Renkleri

clrViolet

Violet

Web Renkleri

clrWheat

Wheat

Web Renkleri

clrWhite

White

Web Renkleri

clrWhiteSmoke

White Smoke

Web Renkleri

clrYellow

Yellow

Web Renkleri

clrYellowGreen

Yellow Green

Web Renkleri

CORNER_LEFT_LOWER

Çizelgenin sol alt köşesindeki koordinat merkezi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

Çizelgenin sol üst köşesindeki koordinat merkezi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

Çizelgenin sağ alt köşesindeki koordinat merkezi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

Çizelgenin sağ üst köşesindeki koordinat merkezi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

Mevcut Windows ANSI kod sayfası.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

Mevcut sistemin Macintosh kod sayfası.

Not: Bu değer, sadece eskiden yazılmış programlarda sıklıkla kullanılır ve artık gerekli değildir; bir süredir Macintosh bilgisayarlarda Unicode kullanılmaktadır

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

Mevcut sistemin OEM kod sayfası.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

Sembol kod sayfası

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

Geçerli iş parçacığı için Windows ANSI kod sayfası.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

UTF-7 kod sayfası.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

UTF-8 kod sayfası.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

AES encryption with 128 bit key (16 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

AES encryption with 256 bit key (32 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP archives

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

BASE64

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

DES encryption with 56 bit key (7 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

MD5 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

SHA1 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

SHA256 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

double tipi için, anlamlı ondalık hanelerin sayısı

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_EPSILON

Şu koşulu sağlayan minimal değer:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double tipi için)

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MANT_DIG

double tipi için mantis içindeki bit sayısı

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MAX

double tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MAX_10_EXP

double tipli maksimal ondalık üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MAX_EXP

double tipli maksimal ikili üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MIN

double tipi ile temsil edilebilecek minimal pozitif değer

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MIN_10_EXP

double tipli minimal ondalık üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MIN_EXP

double tipli minimal ikili üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

DEAL_COMMENT

İşlem yorumu

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

İşlem komisyonu

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

Faaliyet yönü - piyasaya giriş, piyasadan çıkış veya dönüş

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

Piyasaya giriş

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

U-dönüşü

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

Piyasadan çıkış

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

Faaliyet için magic number (bakınız, ORDER_MAGIC)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

İşlemin emir numarası

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

Pozisyon tanımlayıcısı - işlem içeren açma, değişim veya kapama hallerindeki pozisyon kimliği. Her bir pozisyonun, aktif olduğu süre içinde, sembol için gerçekleştirilmiş tüm işlemlere atanan benzersiz bir tanımlayıcısı (kimliği) vardır.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

İşlem fiyatı

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

İşlem karı

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

Kapanıştaki birikmiş swap

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

İşlem sembolü

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

İşlem zamanı

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, işlemin gerçekleştirilme zamanı

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

İşlem tipi

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

Bakiye

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

Bonus

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

Alış işlemi

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

İptal edilen alış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir alım işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilen işlem (DEAL_TYPE_BUY), DEAL_TYPE_BUY_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

Ek ücret

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

Ek komisyon

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Günlük ajans komisyonu

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Aylık ajans komisyonu

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Günlük komisyon

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Aylık komisyon

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

Düzeltme

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

Kredi

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

Faiz oranı

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

Satış

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

İptal edilen satış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir satış işlemlerinin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_SELL), DEAL_TYPE_SELL_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

İşlemin hacmi

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

Ok çizimi

Çizim Stilleri

DRAW_BARS

Çubuk dizilimi şeklinde gösterir

Çizim Stilleri

DRAW_CANDLES

Mumların dizilimi şeklinde gösterir

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_ARROW

Çok renkli okların çizimi

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_BARS

Çok renkli çubuklar

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_CANDLES

Çok renkli mumlar

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Sıfır çizgisinden başlayan çok renkli histogram

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

İki gösterge tamponunun çok renkli histogramı

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_LINE

Çok renkli çizgi

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_SECTION

Çok renkli kesit

Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_ZIGZAG

Çok renkli ZigZag

Çizim Stilleri

DRAW_FILLING

İki seviye arasının renk ile doldurulması

Çizim Stilleri

DRAW_HISTOGRAM

Sıfır çizgisinden başlayan histogram

Çizim Stilleri

DRAW_HISTOGRAM2

İki gösterge tamponunun histogramı

Çizim Stilleri

DRAW_LINE

Çizgi

Çizim Stilleri

DRAW_NONE

Çizilmez

Çizim Stilleri

DRAW_SECTION

Bölüm

Çizim Stilleri

DRAW_ZIGZAG

Zigzag stili, çubuklar için dikey kesitler oluşturulmasını sağlar

Çizim Stilleri

ELLIOTT_CYCLE

Döngü (Cycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Büyük Süper Döngü (Grand Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Orta (Intermediate)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

İkincil (Minor)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

Saniye (Minuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

Dakika

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

Birincil

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Saniye-altı (Subminuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Süper döngü (Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

Bir gösterge tamponu için boş değer

Diğer Sabitler

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

Hesap özelliğinin tanımlayıcısı yanlış

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

İstenen dizi büyüklüğü 2 GB'ı aşıyor

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

Dizinin yer değişimi için yeterli belek yok, veya bir statik dizinin büyüklüğünü değiştirme girişimi yapıldı

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

Piyasa Derinliği eklenemiyor

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

Piyasa Derinliği kaldırılamıyor

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

Piyasa Derinliğinden veri alınamıyor

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

Piyasa Derinliğinden veri alımı için abonelik hatası

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

Gösterge tamponlarının dağıtılması için yeterli bellek yok

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

Gösterge tamponunun indisi yanlış

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

Klasörün kaldırılması başarısız oldu (büyük olasılıkla bir veya iki dosya bloke edilmiş ve kaldırma işlemi başarısız olmuş)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

Klasör kaldırılamaz

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

Dosya silme hatası

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

Dosya açma hatası

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

char tipli bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

Çizelge periyodunu ve sembolünü değiştirme işlemi başarısız oldu

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

Sayacı başlatma başarısız

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

Çizelge açılma hatası

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

Çizelgeye gösterge eklerken hata oluştu

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

Göstergeyi çizelgeden silerken hata oluştu

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

Gösterge belirtilen çizelge üzerinde bulunamadı

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

Çizelge boyunca konumlandırma hatası

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

Çizelgede, olayı işleyebilecek bir Uzman Danışman yok

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

Çizelge yanıt vermiyor

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

Çizelge bulunamadı

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

Ekran görüntüsü oluşturma hatası

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

Şablon uygulama hatası

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

Göstergeyi içeren alt pencere bulunamadı

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

Yanlış çizelge kimliği (tanımlayıcısı)

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

Çizelge ile çalışma fonksiyonu için kullanılan parametrenin hata değeri

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

Yanlış çizelge özelliği tanımlayıcısı

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

Özel gösterge özeliğinin tanımlayıcısı yanlış

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

Böyle bir dosya yolu bulunmuyor

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

double tipli bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

Dosya ikili biçimde açıldığı için dizgi büyüklüğü belirtilmelidir

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

Okuma için yeterli önbellek alanı yok

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

Dosya yeniden yazılamaz

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

Bu bir dosya değil, bir klasör

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

Bu bir dosya, klasör değil

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

Dosya mevcut değil

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

Dosya, ikili (binary) dosya şeklinde açılmalıdır

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

Dosya, CSV dosyası şeklinde açılmalıdır

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

Dosya okuma amacıyla açılmalıdır

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

Dosya yazım amacıyla açılmalıdır

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

Dosya, metin (txt) dosyası şeklinde açılmalıdır

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

Dosya, metin (txt) veya CSV dosyası şeklinde açılmalıdır

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

Dosya okuma hatası

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

Kaynağı dosyaya yazma işlemi başarısız oldu

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

float tipli bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

Ftp ile dosya gönderimi başarısız oldu

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

Sistem fonksiyonunun çağrılmasına izin verilmiyor

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

Aynı isimde bir müşteri terminali global değişkeni mevcut

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

Müşteri terminalinin global değişkeni bulunamadı

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

İstenen geçmiş bulunamadı

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

Geçmiş özeliğinin tanımlayıcısı yanlış

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

Uyumlu olmayan dizilerin kopyalanması. Dizgi dizisi sadece bir dizgi dizisine kopyalanabilir, aynı şekilde bir sayısal dizi de sadece sayısal diziye kopyalanabilir

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

Metin dosyaları dizgi dizileri için olmalıdır, diğer diziler için ikili (binary) dosyalar kullanılmalıdır

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

Göstergenin çizelgeye uygulanmasında hata

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

Bu gösterge başka bir göstergeye uygulanamaz

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

Gösterge oluşturulamıyor

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

Dizideki ilk parametre, özel göstergenin ismi olmalı

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

İstenen veri bulunamadı

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

Göstergeyi eklemek için yeterli bellek yok

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

Gösterge oluşturulması sırasında, dizi içinde geçersiz parametre tipi

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

Göstergede hiç parametre yok

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

Bilinmeyen sembol

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

Göstergenin tanıtıcı değeri yanlış

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

İstenen gösterge tamponunun indisi hatalı

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

Göstergedeki parametre sayısı yanlış

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

int tipli bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

Beklenmeyen içsel hata

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

Yanlış tipli veya yanlış büyüklükte bir dizi veya hasarlı bir nesne veya bir dinamik dizi

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

Geçersiz tarih ve/veya zaman

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

Bu tanıtıcı değere sahip bir dosya kapatıldı, veya hiç açılmadı

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

Sistem fonksiyonunun çağrısında yanlış fonksiyon kullanımı

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

Yanlış işaretçi

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

Yanlış tipte işaretçi

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

long tipli bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

Email gönderimi başarısız oldu

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

Son tik zamanı bilinmiyor (hiç tik yok)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

Sembol, Piyasa Gözleminde seçilmedi

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

Sembolün Piyasa Gözleminden silinmesinde hata

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

Bilinmeyen sembol

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

Sembol özelliği için yanlış tanımlayıcı

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

Program özelliğinin tanımlayıcısı yanlış

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

Dizgide tarih yok

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

Sistem fonksiyonunu uygulamak için yeterli bellek yok

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

Uyarı gönderme başarısız oldu

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

Uyarı gönderimi çok sık

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

Uyarı gönderimi için geçersiz parametre – boş bir dizgi veya NULL değeri SendNotification() fonksiyonuna geçirilmiş

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

Terminalde yanlış uyarı ayarları yapılmış (tanımlayıcı belirtilmemiş veya izin durumu ayarlanmamış)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

Başlatılmamış dizgi

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

Nümerik bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

Grafiksel nesne ile çalışma hatası

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

Değere karşılık gelen tarih alınamadı

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

Tarihe karşılık gelen değer alınamadı

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

Grafiksel nesne bulunamadı

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

Grafiksel nesne için yanlış tanımlayıcı

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

Tek boyutlu bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

OpenCL tamponu oluşturma hatası

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

OpenCL bağlamı oluşturma hatası

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

OpenCL programı çalışma zamanı hatası

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

OpenCL çalışması sırasında bir hata oluştu

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

Geçersiz OpenCL işleyici

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

OpenCL kerneli oluşturma hatası

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

OpenCL fonksiyonları bu bilgisayarda desteklenmiyor

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

OpenCL programının derlenmesi sırasında hata oluştu

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

OpenCL içinde bir çalıştırma kuyruğu oluşturma hatası

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

OpenCL kerneli için parametrelerin ayarlanması sırasında hata oluştu

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

Kernel ismi çok uzun (OpenCL kernel)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

OpenCL tamponu içinde geçersiz konum

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

OpenCL tamponu için geçersiz büyüklük

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

Ses oynatımı başarısız oldu

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

dynamic ve static kaynakların isimleri uyuşuyor

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

kaynak ismi 63 karakteri aşıyor

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

EX5 içinde bu isimde kaynak bulunamadı

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

Desteklenmeyen kaynak tipi veya kaynağın boyutu 16 Mb'i geçiyor

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

Zaman serileri kullanılamaz

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

short tipli bir dizi olmalı

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

Dizi çok küçük, başlangıç konumu dizinin dışında

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

Alınan dizi AS_SERIES şeklinde bildirilmiş ve yeterli büyüklükte değil

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

Dizgi için yeterli bellek yok

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

Dizginin yeniden yerleştirilmesi için yeterli bellek yok

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

Dizgi uzunluğu beklenenden az

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

Dizgiyi tarihe çevirme hatası

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

Sayı çok büyük, ULONG_MAX değerinden fazla

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

Dizgiye dönüşüm yaparken bilinmeyen veri tipi

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

Dizginin sonuna 0 eklenmiş, kullanışsız işlem

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

Konum, dizginin dışında

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

Yapı, dizgi nesnelerini ve/veya dinamik dizileri ve/veya bu tip nesnelerin yapılarını ve/veya sınıflarını içeriyor

GetLastError

ERR_SUCCESS

İşlem başarıyla tamamlandı

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

Terminal özelliğinin tanımlayıcısı yanlış

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

Dosya ismi çok uzun

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

64 dosyadan fazlası aynı anda açılamaz

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

Biçim belirteçlerinin sayısı, parametrelerden fazla

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

Parametrelerin sayısı, biçim belirteçlerinden fazla

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

İşlem bulunamadı

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

Uzman Danışmanlar ile alım-satım yapmak yasaklanmış

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

Emir bulunamadı

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

Pozisyon bulunamadı

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

Alım-satım isteğinin gönderilmesi başarısız oldu

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

Alım-satım özelliği tanımlayıcısı yanlış

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

Kullanıcı tanımlı hatalar bu kod ile başlar

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

Failed to connect to specified URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

Invalid URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

HTTP request failed

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

Timeout exceeded

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

Dosya yolunun ismi yanlış

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

Dosya için yanlış tanıtıcı değer

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

Geçersiz dosya ismi

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

Geçersiz biçim dizgisi

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

Müşteri terminali fonksiyonunun çağrısında yanlış parametre kullanımı

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

Dizgideki tarih yanlış

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

Hasarlı dizgi nesnesi

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

string tipi hatalı parametre

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

Dizgideki zaman yanlış

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

Dizinin büyüklüğü sıfır

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

En son erişim tarihi

FileGetInteger

FILE_ANSI

ANSI tipli dizgiler (bir baytlık semboller). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır

FileOpen

FILE_BIN

İkili oku/yaz modu (dizgiden dizgiye dönüşüm olmaksızın). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır

FileOpen

FILE_COMMON

Tüm müşteri terminalleri için olan genel klasörün dosya yolu \Terminal\Common\Files. Bu bayrak, FileOpen(), FileCopy(), FileMove() ve FileIsExist() fonksiyonlarında kullanılır.

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

Oluşturulma tarihi

FileGetInteger

FILE_CSV

CSV dosyası (tüm elemanları uygun tipte dizgilere dönüştürülür, unicode veya ansi ve bir ayraç ile ayrılır). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır

FileOpen

FILE_END

Dosya sonu işaretini al

FileGetInteger

FILE_EXISTS

Mevcudiyeti kontrol et

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

Dosya, ANSI şeklinde açılmış (bakınız FILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

Dosya, ikili dosya olarak açılmış (bakınız, FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

Dosya, tüm terminaller tarafından paylaşılan bir klasörde açılmış (bakınız FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

Dosya, CSV dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

Açılan dosya okunabilir özelliktedir (bakınız FILE_READ)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

Dosya, metin dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

Açılan dosya yazılabilir özelliktedir (bakınız FILE_WRITE)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

Satır sonu işaretini al

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

En son değiştirilme tarihi

FileGetInteger

FILE_POSITION

İşaretçinin dosya içindeki konumu

FileGetInteger

FILE_READ

Dosya okuma amaçlı açılır. Bu bayrak FileOpen()fonksiyonunda kullanılır. Bir dosya açarken, FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.

FileOpen

FILE_REWRITE

FileCopy() ve FileMove()fonksiyonları kullanılarak dosyanın yeniden yazılması olasılığı. Dosya mevcut olmalı veya yazma amaçlı açılmış olmalıdır, aksi durumda dosya açılmaz.

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

Birkaç programdan okunma amacıyla paylaşımlı erişim. Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır ama dosya açılması sırasında yine de FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

Birkaç programdan yazma amaçlı paylaşımlı erişim. Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır ama dosya açılması sırasında yine de FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.

FileOpen

FILE_SIZE

Bayt bazında dosya boyutu

FileGetInteger

FILE_TXT

Basit metin dosyası (csv dosyasına benzer ama ayraçlar yoktur). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır

FileOpen

FILE_UNICODE

UNICODE tipi dizgiler (iki baytlık semboller). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır

FileOpen

FILE_WRITE

Dosya, yazma amacıyla açılır. Bu bayrak FileOpen()fonksiyonunda kullanılır. Bir dosya açarken, FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.

FileOpen

FLT_DIG

float tipi için anlamlı ondalık hanelerin sayısı

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_EPSILON

Şu koşulu sağlayan minimal değer:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float tipi için)

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MANT_DIG

float tipi için mantis içindeki bit sayısı

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MAX

float tipiyle temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MAX_10_EXP

float tipli maksimal ondalık üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MAX_EXP

float tipli maksimal ikili üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MIN

float tipiyle temsil edilebilecek minimal pozitif değer

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MIN_10_EXP

float tipli minimal ondalık üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MIN_EXP

float tipli minimal ikili üs değeri

Nümerik Tip Sabitleri

FRIDAY

Cuma

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

Aşağı yönlü trende karşılık gelen çizgi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

Yukarı yönlü trende karşılık gelen çizgi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

Çene çizgisi

Gösterge Çizgileri

GATORLIPS_LINE

Dudak çizgisi

Gösterge Çizgileri

GATORTEETH_LINE

Diş çizgisi

Gösterge Çizgileri

IDABORT

"Sonlandır" (Abort) düğmesine basılmış

MessageBox

IDCANCEL

"İptal Et" (Cancel) düğmesine basılmış

MessageBox

IDCONTINUE

"Devam Et" (Continue) düğmesine basılmış

MessageBox

IDIGNORE

"Gözardı Et" (Ignore) düğmesine basılmış

MessageBox

IDNO

"Hayır" (No) düğmesine basılmış

MessageBox

IDOK

"Tamam" (OK) düğmesine basılmış

MessageBox

IDRETRY

"Yeniden Dene" (Retry) düğmesine basılmış

MessageBox

IDTRYAGAIN

"Tekrar Dene" (Try Again) düğmesine basılmış

MessageBox

IDYES

"Evet" (Yes) düğmesine basılmış

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Özel gösterge

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

Ara işlemler için kullanılacak yardımcı tamponlar

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

Renk

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

Çizilecek veri

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

Gösterge değerleri çiziminin doğruluğu

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

Sabitlenmiş gösterge penceresi yüksekliği (ön işlemci komutu #property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

Seviye çizgisinin rengi

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

Gösterge penceresindeki seviyelerin sayısı

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

Seviye çizgisinin stili

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

Seviye açıklaması

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

Seviye değeri

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

Seviye çizgisinin kalınlığı

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

Gösterge penceresinin maksimum değeri

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

Gösterge penceresinin minimum değeri

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

Gösterge kısa ismi

IndicatorSetString

INT_MAX

int tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

INT_MIN

int tipi ile temsil edilebilecek minimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

INVALID_HANDLE

Hatalı tanıtıcı değer

Diğer Sabitler

IS_DEBUG_MODE

Bir MQ5 programının hata ayıklama modunda çalıştığını gösteren bayrak

Diğer Sabitler

IS_PROFILE_MODE

Bir MQ5 programının profilleme modunda çalıştığını gösteren bayrak

Diğer Sabitler

KIJUNSEN_LINE

Kijun-sen çizgisi

Gösterge Çizgileri

LICENSE_DEMO

Market içinden, paralı bir ürünün deneme versiyonu. Sadece strateji sınayıcıda çalışır

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

Kulanım sınırlaması olmayan özgür versiyon

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

Satın alınan lisanslı bir versiyon en az 5 aktivasyon sağlar. Satıcı sağlanan aktivasyon sayısını artırabilir

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

Sınırlı süre lisanslı versiyon

MQLInfoInteger

LONG_MAX

long tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

LONG_MIN

long tipi ile temsil edilebilecek minimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

LOWER_BAND

Alt limit

Gösterge Çizgileri

LOWER_HISTOGRAM

Alt histogram

Gösterge Çizgileri

LOWER_LINE

Alt çizgi

Gösterge Çizgileri

M_1_PI

1/pi

Matematiksel Sabitler

M_2_PI

2/pi

Matematiksel Sabitler

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

Matematiksel Sabitler

M_E

e

Matematiksel Sabitler

M_LN10

ln(10)

Matematiksel Sabitler

M_LN2

ln(2)

Matematiksel Sabitler

M_LOG10E

log10(e)

Matematiksel Sabitler

M_LOG2E

log2(e)

Matematiksel Sabitler

M_PI

pi

Matematiksel Sabitler

M_PI_2

pi/2

Matematiksel Sabitler

M_PI_4

pi/4

Matematiksel Sabitler

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

Matematiksel Sabitler

M_SQRT2

sqrt(2)

Matematiksel Sabitler

MAIN_LINE

Ana çizgi

Gösterge Çizgileri

MB_ABORTRETRYIGNORE

Üç düğme içeren mesaj penceresi: Abort, Retry ve Ignore

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

Üç düğme içeren mesaj penceresi: Cancel, Try Again, Continue

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

İlk düğme MB_DEFBUTTON1 - eğer MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 veya MB_DEFBUTTON4 belirtilmemişse ön tanımlıdır

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

İkinci düğme ön tanımlıdır

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

Üçüncü düğme ön tanımlıdır

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

Dördüncü düğme ön tanımlıdır

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

Ünlem işareti ikonu

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

Daire içine alınmış i işareti

MessageBox

MB_ICONQUESTION

Soru işareti ikonu

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

STOP işareti ikonu

MessageBox

MB_OK

Sadece bir düğme içeren mesaj penceresi: OK. Default

MessageBox

MB_OKCANCEL

İki düğme içeren mesaj penceresi: OK ve Cancel

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

İki düğme içeren mesaj penceresi: Retry ve Cancel

MessageBox

MB_YESNO

İki düğme içeren mesaj penceresi: Yes ve No

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

Üç düğme içeren mesaj penceresi: Yes, No ve Cancel

MessageBox

MINUSDI_LINE

Çizgi –DI

Gösterge Çizgileri

MODE_EMA

Üssel ortalama

Düzleştirme Yöntemleri

MODE_LWMA

Doğrusal-ağırlıklı ortalama

Düzleştirme Yöntemleri

MODE_SMA

Basit ortalama

Düzleştirme Yöntemleri

MODE_SMMA

Düzleştirilmiş ortalama

Düzleştirme Yöntemleri

MONDAY

Pazartesi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

Hata ayıklama modunu belirten bayrak

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

Verilen çalıştırılmış program için DLL kullanım izni

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

Uzman Danışmanın optimizasyon sonuç çerçevelerinin toplanması modunda çalıştığını ifade eden bayrak

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

EX5 modülünün lisans tipi. Lisans, Mql5InfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) kullanımıyla bir isteğin yapıldığı EX5 modülünü ifade eder.

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

Temsilci tarafından kullanılan bellek miktarı, MB

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

Optimizasyon sürecini belirten bayrak

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

Programın kod profilleme modunda işletildiğini belirten bayrak

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

Çalıştırılan MQL5 programının ismi

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

Verilen çalıştırılmış program için dosya yolu

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

MQL5 programının tipi

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

The permission to modify the Signals for the given executed program

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

Test sürecini belirten bayrak

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

Verilen çalıştırılmış program için alım-satım izni

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

Görsel test sürecini belirleyen bayrak

MQLInfoInteger

NULL

Tüm tipler için sıfırdır

Diğer Sabitler

OBJ_ALL_PERIODS

Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

Ok

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_BUY

Alış Sinyali

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_CHECK

Kontrol İşareti

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_DOWN

Aşağı Ok

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Sol Fiyat Etiketi

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Sağ Fiyat Etiketi

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_SELL

Satış Sinyali

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_STOP

Dur (Stop) İşareti

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Kötü (Başparmak Aşağı)

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_THUMB_UP

İyi (Başparmak Yukarı)

Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_UP

Yukarı Ok

Nesne Tipleri

OBJ_ARROWED_LINE

Oklu çizgi

Nesne Tipleri

OBJ_BITMAP

Bitmap Etiketi

Nesne Tipleri

OBJ_BITMAP_LABEL

Bitmap Etiketi

Nesne Tipleri

OBJ_BUTTON

Düğme

Nesne Tipleri

OBJ_CHANNEL

Eşit-Aralıklı Kanal

Nesne Tipleri

OBJ_CHART

Çizelge

Nesne Tipleri

OBJ_CYCLES

Döngü Çizgileri

Nesne Tipleri

OBJ_EDIT

Düzenle

Nesne Tipleri

OBJ_ELLIOTWAVE3

Elliott Düzeltme Dalgası

Nesne Tipleri

OBJ_ELLIOTWAVE5

Elliott Dürtü Dalgası

Nesne Tipleri

OBJ_ELLIPSE

Elips

Nesne Tipleri

OBJ_EVENT

Ekonomik takvimdeki bir olaya karşılık gelen "Olay" nesnesi

Nesne Tipleri

OBJ_EXPANSION

Fibonacci Açılımı

Nesne Tipleri

OBJ_FIBO

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri

Nesne Tipleri

OBJ_FIBOARC

Fibonacci Yayları

Nesne Tipleri

OBJ_FIBOCHANNEL

Fibonacci Kanalı

Nesne Tipleri

OBJ_FIBOFAN

Fibonacci Yelpazesi

Nesne Tipleri

OBJ_FIBOTIMES

Fibonacci Zaman Dilimleri

Nesne Tipleri

OBJ_GANNFAN

Gann Yelpazesi

Nesne Tipleri

OBJ_GANNGRID

Gann Izgarası

Nesne Tipleri

OBJ_GANNLINE

Gann Çizgisi

Nesne Tipleri

OBJ_HLINE

Yatay Çizgi

Nesne Tipleri

OBJ_LABEL

Etiket

Nesne Tipleri

OBJ_NO_PERIODS

Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilmez

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

Nesne günlük çizelgelerde çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

Nesne 1-saatlik çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

Nesne 12-saatlik çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

Nesne 2-saatlik çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

Nesne 3-saatlik çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

Nesne 4-saatlik çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

Nesne 6-saatlik çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

Nesne 8-saatlik çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

Nesne 1-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

Nesne 10-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

Nesne 12-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

Nesne 15-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

Nesne 2-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

Nesne 20-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

Nesne 3-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

Nesne 30-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

Nesne 4-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

Nesne 5-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

Nesne 6-dakikalık çizelgede çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

Nesne haftalık çizelgelerde çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

Nesne haftalık çizelgelerde çizilir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

Andrews Çatalı (Üçlü Çizgi)

Nesne Tipleri

OBJ_RECTANGLE

Dikdörtgen

Nesne Tipleri

OBJ_RECTANGLE_LABEL

Özel grafiksel arayüzler oluşturmak ve tasarlamak için "Dikdörtgen Etiket" nesnesi.

Nesne Tipleri

OBJ_REGRESSION

Doğrusal Regresyon Kanalı

Nesne Tipleri

OBJ_STDDEVCHANNEL

Standart Sapma Kanalı

Nesne Tipleri

OBJ_TEXT

Metin

Nesne Tipleri

OBJ_TREND

Trend Çizgisi

Nesne Tipleri

OBJ_TRENDBYANGLE

Açılı Trend Çizgisi

Nesne Tipleri

OBJ_TRIANGLE

Üçgen

Nesne Tipleri

OBJ_VLINE

Dikey Çizgi

Nesne Tipleri

OBJPROP_ALIGN

Edit nesnesinde (OBJ_EDIT) yatay metin hizalama

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

Bir grafiksel nesnenin tutturma noktası konumu

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

Açı. Bir program tarafından açı belirtilmeden oluşturulmuş nesneler için , boş değere eşittir EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

Ok nesnesi için, ok kodu

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

Arkaplandaki nesne

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON ve OBJ_RECTANGLE_LABEL için arkaplan rengi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

Bitmap etiketi için BMP-dosyasının ismi. Bakınız Kaynaklar

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

OBJ_EDIT ve OBJ_BUTTON nesneleri için kenar çizgisi rengi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

"Dikdörtgen etiket" nesnesi için kenar tipi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

"Çizelge" nesnesinin (OBJ_CHART) tanımlayıcısı. Bu, çizelge işlemlerinde tarif edilen fonksiyonlar kullanılarak, nesnenin özellikleri ile normal bir çizelgeymiş gibi çalışılmasını sağlar ama bu duruma bazı istisnalar vardır.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

Çizelge nesnesi için ölçek

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

Renk

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

Grafiksel nesnenin bağlanabileceği çizelge köşesi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

Nesnenin oluşturulma zamanı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

Çizelge nesnesi için zaman ölçeğinin görüntülenmesi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

Elliott Dalga İşaretinin seviyesi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

Standart Sapma Kanalı için sapma değeri

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

Gann nesnesinin trendi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

Elliott Dalgasının işaretleneceği çizgileri görüntüleme

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

Fibonacci Yay nesnesi (OBJ_FIBOARC) için bütün bir elipsi gösterir

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

Nesneyi renkle doldur (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL ve OBJ_REGRESSION nesneleri için)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

Yazı tipi

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

Yazı tipi boyutu

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

Nesne listesi içindeki bir grafiksel nesnenin isminin, terminalin "Grafikler" - "Nesneler" - "nesne listesi" menüsünde gösterimini yasaklar. true değeri nesnenin listede gizlenmesini sağlar. Varsayılan olarak, takvim olayları, alım-satım geçmişi olayları ve MQL5 programları ile oluşturulmuş olaylar için 'true' değeri ayarlanmıştır. Bunlar gibi grafiksel nesneleri görüntülemek ve özelliklerine erişebilmek için, "nesne listesi" penceresindeki "Tümü" düğmesine basın.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

Seviye çizgisinin rengi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

Seviyelerin sayısı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

Seviye çizgisinin stili stili

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

Seviye açıklaması

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

Seviye değeri

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

Seviye çizgisinin kalınlığı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

Nesne ismi

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

"Çizelge" nesnesi için zaman aralığı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

Fiyat koordinatı

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

Çizelge nesnesi için fiyat ölçeğinin görüntülenmesi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

Tüm çizelge pencerelerinin içinden geçen dikey çizgi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

Işın sola gider

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

Işın sağa gider

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

Edit nesnesindeki metnin düzenlenme olanağı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

Ölçek (Gann nesnelerinin ve Fibonacci Yaylarının özellikleri)

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

Nesnenin mevcudiyeti

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

Nesle seçildi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

Düğme durumu (basılı / serbest)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

Stil

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

Çizelge nesnesinin sembolü

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

Nesne açıklaması (nesne içindeki metin)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

Zaman koordinatı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

Bir nesnenin farklı zaman dilimlerindeki görünürlüğü

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

Araç ipucu metni. Eğer özellik ayarlanmamışsa, o zaman araç ipucu metni, terminal tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bir araç ipucu "\n" (satır başı karakteri) değerinin ayarlanmasıyla devre dışı bırakılabilir

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

Nesne tipi

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

Çizgi kalınlığı

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

Bağlama köşesinden itibaren, X ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

"Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin X koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

X ekseni üzerinde, piksel bazında nesne genişliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

Bağlama köşesinden itibaren, Y ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

"Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin Y koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

Y ekseni üzerinde, piksel bazında nesne yüksekliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

Çizelge üzerine tıklama olayının (CHARTEVENT_CLICK) için, bir grafiksel nesnenin önceliği. Bu değer, nesne oluşturulurken ön tanımlı olarak sıfıra ayarlanır; gerektiğinde öncelik değiştirilebilir. Bir nesneyi diğerinin üzerine uygularken, CHARTEVENT_CLICK olayını, bunların sadece en yüksek öncelikli olanı alacaktır.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

Emir yorumu

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

Bu emir türü, emrin sadece belirtilen hacimle karşılanabileceği anlamına gelir. Eğer piyasada yeterli miktarda finansal enstrüman bulunmuyorsa, emir yürürlüğe konulmaz. İstenen hacim değeri, o an piyasada mevcut olan birkaç teklif ile karşılanabilir.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

Bu mod kullanıcının, emirde belirtilen sınırlar içerisinde piyasada bulunan maksimum hacim değeri ile işlem yapmaya razı olması anlamına gelir. Bu durumda emirde belirtilen hacmin tamamı karşılanamayabilir, mevcut olan hacim değeri kadar karşılama yapılır, kalanı ise iptal edilir.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

Bu tür, sadece piyasa emirleri (ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL), limit ve stop limit emirleri (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) için ve sadece Piyasa veya Borsa işlemleri için kullanılır. Kısmi karşılanma durumunda, piyasa veya limit emrinin kalan kısmı iptal edilmez, bunun yerine daha sonra işlenir.

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT emirlerinin aktivasyonu için, karşılık gelen ORDER_FILLING_RETURN işlem tipli bir ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT limit emri oluşturulur.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

Emri veren Uzman Danışmanın tanımlayıcısı (her bir Uzman Danışmanın kendine has, benzersiz numarasını girmesi için tasarlanmıştır)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

Pozisyon tanımlayıcısı, gerçekleştiği anda bir emir için ayarlanır. Gerçekleştirilen her emir, mevcut bir pozisyonu açan veya değiştiren bir işlem ile sonuçlanır. Pozisyon tanımlayıcısı çalıştırılan emir için, işlem anında ayarlanır.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

Emir verilen sembolün mevcut fiyatı

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

Emirde belirtilen fiyat

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

StopLimit emri için Limitli emir fiyatı

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

Zarar Durdur değeri

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

Emir durumu

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

Emir müşteri tarafından iptal edildi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

Emir, zaman-aşımına uğradı

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

Emir bütünüyle işlendi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

Emir kısmen işlendi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

Emir kabul edildi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

Emir reddedildi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

Emir işleniyor (alım-satım sistemine kaydediliyor)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

Emir siliniyor (alım-satım sisteminden siliniyor)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

Emir şekillendiriliyor (parametreleri değiştiriliyor)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

Emir kontrol edilmiş ama henüz aracı kurum tarafından kabul edilmemiş

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

Emrin verildiği sembol

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

Günlük emir

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

Emrin gerçekleşme veya iptal edilme zamanı

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin gerçekleşme/iptal edilme zamanı

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

Emir zaman-aşımı tipi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

İptale kadar geçerli emir

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

Emir başlangıç zamanı

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin girilme zamanı

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

Tarihli emir

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Emir, belirtilen günün 23:59:59 saatine kadar aktif olacaktır. Eğer belirtilen zaman, alım-satım seansının dışında kalıyorsa; emir, en yakın alım-satım anında zaman aşımına uğrayacaktır.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

Kar Al değeri

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

Emir tipi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

Piyasa Alış emri

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Buy Limit bekleyen emri

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Buy Stop bekleyen emri

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

Emir fiyatına ulaşıldığında, bir Buy Limit bekleyen emri StopLimit fiyatına yerleştirilir

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

Emrin karşılanma tipi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

Piyasa Satış emri

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Sell Limit bekleyen emri

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Sell Stop bekleyen emri

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

Emir fiyatına ulaşıldığında, bir Sell Limit bekleyen emri StopLimit fiyatına yerleştirilir

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

Emrin yaşam süresi

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

Emrin mevcut hacmi

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

Emrin başlangıç hacmi

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

Mevcut zaman aralığı

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_D1

1 gün

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H1

1 saat

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H12

12 saat

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H2

2 saat

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H3

3 saat

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H4

4 saat

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H6

6 saat

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H8

8 saat

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M1

1 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M10

10 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M12

12 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M15

15 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M2

2 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M20

20 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M3

3 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M30

30 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M4

4 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M5

5 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M6

6 dakika

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_MN1

1 ay

Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_W1

1 hafta

Çizelge Zaman-Aralıkları

PLOT_ARROW

DRAW_ARROW stili için ok kodu

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

DRAW_ARROW stilinde okların dikey olarak kaydırılması

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

Renk sayısı

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

Çizim yapılmamış çubuk sayısı ve Veri Penceresindeki değerler

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

Grafiksel çizim tipi

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

Çizim yapılmayan bir grafik için boş değer

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

Veri Penceresinde gösterilecek grafiksel serinin ismi. Birkaç gösterge tamponunun kullanımını gerektiren karmaşık grafik stilleri ile çalışırken, her bir tamponun ismi ";" ayracı kullanılarak belirtilebilir. Örnek kod şurada gösterilmektedir DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

Çizim rengini içeren bir tamponun indisi

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

Çizgi çizim stili

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

Çizgi çizim kalınlığı

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

Gösterge grafiğinin, zaman ekseninde çubuk bazında kaydırılması

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

Çizim değerlerinin Veri Penceresinde görüntülenen işareti

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

Çizgi +DI

Gösterge Çizgileri

POINTER_AUTOMATIC

Otomatik olarak (new() kullanılmadan) oluşturulmuş herhangi bir nesnenin işaretçisi

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

new() operatörü ile oluşturulmuş nesnenin işaretçisi

CheckPointer

POINTER_INVALID

Hatalı işaretçi

CheckPointer

POSITION_COMMENT

Pozisyon yorumu

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

Komisyon

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

Pozisyon tanımlayıcısı (kimliği), yeni açılan her pozisyona atanan ve pozisyonun ömrü boyunca değişmeyen, benzersiz bir sayıdır Pozisyonun devri, tanımlayıcıyı değiştirmez.

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

Pozisyon magic number (bakınız ORDER_MAGIC)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

Pozisyon sembolünün mevcut fiyatı

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

Pozisyon açılış fiyatı

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

Mevcut kar

PositionGetDouble

POSITION_SL

Açık Pozisyon için Zarar Durdur seviyesi

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

Birikmiş swap

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

Pozisyon sembolü

PositionGetString

POSITION_TIME

Pozisyon açılış zamanı

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, pozisyon açılış zamanı

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

01.01.1970 tarihinden beri geçen saniyeler şeklinde, pozisyon değişim zamanı

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, pozisyon değişim zamanı

PositionGetInteger

POSITION_TP

Açık pozisyon için Kar Al seviyesi

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

Pozisyon tipi

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

Alış işlemi

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

Satış

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

Pozisyon Hacmi

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

Kapanış fiyatı

Fiyat Sabitleri

PRICE_HIGH

Periyot içi maksimum fiyat

Fiyat Sabitleri

PRICE_LOW

Periyot içi maksimum fiyat

Fiyat Sabitleri

PRICE_MEDIAN

Medyan fiyat, (high + low)/2

Fiyat Sabitleri

PRICE_OPEN

Açılış fiyatı

Fiyat Sabitleri

PRICE_TYPICAL

Tipik fiyat, (high + low + close)/3

Fiyat Sabitleri

PRICE_WEIGHTED

Ağırlıklı ortalama fiyat, (high + low + close + close)/4

Fiyat Sabitleri

PROGRAM_EXPERT

Uzman

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

Gösterge

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

Script

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

Yeni bir hesap aktive edilmiş veya hesap ayarlarındaki bir değişiklik nedeniyle alım-satım sunucusuna yeniden bağlanılmış

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

Sembol veya çizelge periyodu değişmiş

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

Çizelge kapatılmış

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

Terminal kapatılmış

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

Bu değer, OnInit() işleyicisinin sıfır olmayan bir değere dönüş yaptığı anlamına gelir

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

Giriş parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilmiş

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

Uzman Danışmanın kendi işleminiExpertRemove() fonksiyon çağrısıyla sonlandırmış

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

Program yeniden derlenmiş

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

Program çizelgeden silinmiş

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

Yeni bir şablon uygulanmış

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

Cumartesi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

Dosya işaretçisinin mevcut konumu

FileSeek

SEEK_END

Dosya sonu

FileSeek

SEEK_SET

Dosya başlangıcı

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

Senkou Span A çizgisi

Gösterge Çizgileri

SENKOUSPANB_LINE

Senkou Span B çizgisi

Gösterge Çizgileri

SERIES_BARS_COUNT

Mevcut anda, belirli bir sembol-periyot için çubuk sayısı

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

Mevcut anda, belirli bir semboldeki-periyottaki ilk tarih

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

Semboldeki-periyottaki son çubuğun açılış zamanı

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün sunucuda bulunan geçmişindeki ilk tarih

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

Mevcut an için belirli bir semboldeki/periyottaki veri için senkronizasyon bayrağı

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün terminalde bulunan geçmişindeki ilk tarih

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

short tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

SHORT_MIN

uchar tipi ile temsil edilebilecek minimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Author login

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

Account balance

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

Broker name (company)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Broker server

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Signal base currency

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Publication date (date when it become available for subscription)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Monitoring starting date

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

Account equity

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

Account gain

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

Signal ID

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Hesap kaldıracı

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Account maximum drawdown

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

Signal name

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

Profit in pips

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

Signal subscription price

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

Position in rating

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

Return on Investment (%)

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Number of subscribers

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Account type (0-real, 1-demo, 2-contest)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

Number of trades

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

The flag enables synchronization without confirmation dialog

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Copy Stop Loss and Take Profit flag

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Deposit percent (%)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Equity limit

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

Signal id, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

Signal name, r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Slippage (used when placing market orders in synchronization of positions and copying of trades)

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

"Copy trades by subscription" permission flag

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

"Agree to terms of use of Signals service" flag, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Maximum percent of deposit used (%), r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

Sinyal çizgisi

Gösterge Çizgileri

STAT_BALANCE_DD

Parasal terimlerle bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınır

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Parasal terimlerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum yüzdelik azalmanın (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) gerçekleşmesiyle kaydedilir.

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Yüzdelik olarak bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Yüzdelik değerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum azalmanın (STAT_BALANCE_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

Minimum bakiye değeri

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

Bir kayıplı işlem serisi içindeki maksimum zarar. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

STAT_CONLOSSMAX (bir kaybeden işlem serisi içindeki maksimum zarar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

Bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

STAT_CONPROFITMAX  (bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

OnTester() fonksiyonunun dönüş yaptığı, hesaplanmış özel optimizasyon kriterinin değeri

TesterStatistics

STAT_DEALS

İşlemlerin sayısı

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

Parasal terimlerle varlıktaki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınmaktadır

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Parasal terimlerle varlıktaki azalma, varlıktaki maksimum yüzdelik azalma (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) gerçekleştiğinde kaydedilir.

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Varlıktaki maksimum yüzdelik azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda, göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Yüzdelik olarak azalma miktarı, varlıktaki maksimum parasal azalmanın (STAT_EQUITY_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

Minimum varlık değeri

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Beklenen kazanç

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

Toplam kayıp, tüm negatif alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

Toplam kar, tüm kazançlı (pozitif) alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Başlangıç mevduat değeri

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

Uzun (alış) işlemler

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

Kaybeden işlemler

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Kaybeden bir işlem serisinin ortalama uzunluğu

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

En uzun kaybeden işlem serisindeki işlemlerin sayısı STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

En uzun kaybeden işlem serisindeki toplam zarar

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

En uzun kazançlı işlemler serisindeki işlem sayısı STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

En uzun kazançlı işlemler serisinin toplam karı

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

Maksimum kayıp – tüm kaybeden işlemlerin arasındaki en küçük değer. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

Maksimum kar – tüm kazançlı işlemler içindeki en büyük değer. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Minimum teminat seviyesi değeri

TesterStatistics

STAT_PROFIT

Sınamadan sonraki net kar, STAT_GROSS_PROFIT ve STAT_GROSS_LOSS değerlerinin toplamı (STAT_GROSS_LOSS her zaman sıfırdan küçük veya sıfıra eşittir)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

Kazanç faktörü, STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS oranına eşittir. Eğer STAT_GROSS_LOSS=0 ise, kazanç faktörü DBL_MAX değerine eşittir

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Kazançlı uzun işlemler

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Kazançlı kısa işlemler

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

Kazançlı işlemler

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Kazançlı bir işlem serisinin ortalama uzunluğu

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

Geri kazanım faktörü, STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD oranına eşittir

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

Sharpe oranı

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

Kısa (satış) işlemler

TesterStatistics

STAT_TRADES

Yapılan işlemlerinin sayısı

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

Hesaptan çekilen para miktarı

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

Close/Close fiyatları temelinde hesaplama

Fiyat Sabitleri

STO_LOWHIGH

Low/High fiyatları temelinde hesaplama

Fiyat Sabitleri

STYLE_DASH

Kesikli çizgi

Çizim Stilleri

STYLE_DASHDOT

Kesikli-noktalı çizgi

Çizim Stilleri

STYLE_DASHDOTDOT

Kesikli - çift noktalı çizgi

Çizim Stilleri

STYLE_DOT

Noktalı çizgi

Çizim Stilleri

STYLE_SOLID

Düz çizgi

Çizim Stilleri

SUNDAY

Pazar

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

Ask - en iyi alım teklifi

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

Günün en yüksek Alış değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

Günün en düşük Alış değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

Mevcut fiyat teklifinin dağıtıcısı

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

The underlying asset of a derivative

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

Bid - en iyi satış teklifi

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

Günün en yüksek Satış değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

Günün en düşük Satış değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode - CFD için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode - CFD için kar ve teminat değerlerinin endekslerle hesaplanması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode - CFD'de kaldıraçlı alım-satım için için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode – hisse senedi piyasasında vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode – FORTS üzerinde vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode – hisse senedi piyasalarında, menkul değer alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode - Forex için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode - vadeli ürünler için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Sembolün baz dövizi

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Teminat döviz birimi

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Kar dövizi

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

Sembol açıklaması

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

Ondalık noktadan sonraki basamak sayısı

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

Emir gün sonuna kadar geçerlidir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

Açık bir şekilde iptal edilmediği sürece, emir sınırsız bir zaman aralığı için geçerlidir.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayrakları

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

Zaman-aşımı zamanı emirde belirtilir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

Zaman-aşımı tarihi emirde belirtilir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Sembol alım-satım bitiş tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

Bu emir türü, işlemin sadece belirtilen hacimle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Eğer piyasada yeterli miktarda finansal enstrüman bulunmuyorsa, emir yürürlüğe konulmaz. İstenen hacim değeri, o an piyasada mevcut olan birkaç teklif ile karşılanabilir.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

Bu durumda kullanıcı, emirde belirtilen sınırlar içerisinde piyasada bulunan maksimum hacim değeriyle işlem yapmaya razı olur. Burada emir tamamen karşılanmayabilir, mevcut hacim karşılanacak ve kalanı iptal edilecektir. IOC emirlerinin kullanım durumu, alım-satım sunucusunda belirlenir.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

izin verilen emir uygulama modu bayrakları

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

Bir sembolün ISIN (International Securities Identification Number) sistemindeki ismi. Uluslararası Menkul Değerleri Tanımlama Numarası, bir menkul değeri benzersiz şekilde tanımlayan 12-haneli bir alfa-sayısal koddur. Bu sembol özelliğinin varlığı, alım-satım sunucusu tarafında belirlenir.

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

Son işlem fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

Günün en yüksek Last değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

Günün en düşük Last değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Başlangıç teminatı, mevduat dövizi cinsinden bir lotluk pozisyon açmak için gerekli olan teminat miktarı anlamındadır. Bu, bir müşterinin, piyasaya girdiği zaman mal varlığının kontrol edilmesi için kullanılır.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Sürdürme teminatı. Eğer ayarlanmışsa, teminat miktarını mevduat dövizi cinsinden ayarlar, bir lottan itibaren değer alır. Müşterinin mal varlığını, hesap durumu değiştiğinde kontrol etmek içi kullanılır. Sürdürme teminatının 0 olması durumunda, başlangıç teminatı kullanılır.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Option type

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Option right (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

A call option gives you the right to buy an asset at a specified price

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

A put option gives you the right to sell an asset at a specified price

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

Limitli emirlere izin verilir (Buy Limit ve Sell Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

Piyasa emirlerine izin verilir (Buy ve Sell)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

İzin verilen emir tipi bayrakları

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

Stop Loss (zararı durdur) emrine izin verilir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

Stop (durdurma) emirlerine izin verilir (Buy Stop ve Sell Stop)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

Stop-limit emirlerine izin verilir (Buy Stop Limit ve Sell Stop Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

Take Profit (kar al) emrine izin verilir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

Sembol ağacındaki veri adresi

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

Sembol puan değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

Piyasa Gözlemi içinde seçilen sembol

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Mevcut Alım emirlerinin sayısı

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Alım emirlerinin mevcut hacmi

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Mevcut seansın kapanış fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

Mevcut seans içindeki işlemlerin sayısı

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Açık vadeli işlemlerin özeti

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Mevcut seansın açılış fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Mevcut seansın en yüksek fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Mevcut seansın en düşük fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Mevcut seanstaki uzlaşma fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Mevcut Satış emirlerinin sayısı

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Satış emirlerinin mevcut hacmi

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Mevcut seans cirosunun özeti

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Mevcut seans pozisyonlarının özet hacim değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

Puan bazında makas değeri

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Değişken makas gösterimi

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

Sembol alım-satım başlangıç tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

Uzun swap değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

Swap hesaplama modeli

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swap bedelleri, müşterinin teminat para birimi üzerinden uygulanır

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swap bedelleri semboldeki karşıt döviz üzerinden uygulanır

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swap bedelleri semboldeki baz döviz birimi üzerinden uygulanır

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Swap devre dışı (swap yok)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swap bedelleri, swap hesabı sırasında finansal enstrüman fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swap bedelleri, pozisyonun açılış fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swap bedelleri puan bazında uygulanır

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün, mevcut Satış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün pozisyonlar, kapanış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Hafta içinde, 3 günlük swap değerinin kesildiği gün

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

Kısa swap değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Piyasa derinliğinde gösterilen isteklerin maksimal sayısı. İstek kuyruğu bulunmayan sembollerde, bu değer varsayılan olarak sıfırdır.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

Son fiyat teklifinin zamanı

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

İşlem fiyatı hesaplama modu

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Alım-satım sözleşme büyüklüğü

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Borsa uygulaması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Anında uygulama

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Piyasa Uygulaması

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

İstek ile uygulama

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

İşlem gerçekleştirme modu

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Puan bazında, alım-satım işlemlerinin dondurulmasına olan uzaklık

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

Emir gerçekleştirme tipi

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Sadece pozisyon kapama işlemlerine izin verilir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Sembol için alım-satım devre dışı bırakılmıştır

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Alım-satım kısıtlaması yoktur

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Sadece uzun pozisyonlara izin verilir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Sadece kısa pozisyonlara izin verilir

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Stop emrinin verilebilmesi için, mevcut kapanış fiyatından itibaren, puan bazında gerekli minimum fark

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

En düşük fiyat değişimi

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT değeri

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Kaybetmekte olan bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Karlı olabilecek bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

Son işlemin hacmi

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Bir semboldeki tek yönlü (alış veya satış) açık emirler ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum toplam hacim. Örneğin 5 lotluk bir sınırlama ile, 5 lotluk hacimde açık bir alım pozisyonuna sahip olabilir ve yine 5 lotluk hacimde bir Sell Limit bekleyen emri girebilirsiniz. Ama bu durumda (tek yöndeki toplam hacim, belirlenen sınırlamayı geçemeyeceğinden) bir Buy Limit bekleyen emri veya 5 lottan büyük bir Sell Limit emri giremezsiniz.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

Bir işlemde kullanılabilecek en yüksek hacim

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim değişim birimi

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Günün en yüksek hacim değeri

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

Günün en düşük hacim değeri

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

Tenkan-sen çizgisi

Gösterge Çizgileri

TERMINAL_BUILD

Müşteri terminalinin kurulum numarası

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

Müşteri terminalinde yüklü olan dilin kod sayfasının numarası

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Bilgisayara yüklenen tüm terminaller için çoğunlukla kullanılan dosya adresi

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

The flag indicates the presence of MQL5.community authorization data in the terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Balance in MQL5.community

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Connection to MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

Firma ismi

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

Bir alım-satım sunucusuna yapılan bağlantı

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

Sistemdeki CPU (işlemci) çekirdeklerinin sayısı

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

Terminal verisinin saklandığı klasör

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

Terminal biriminin MQL5\Files klasörü için kullanılabilecek serbest disk alanı, MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

DLL kullanım izni

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

SMTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, e-mail gönderme izni

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

FTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, rapor gönderme izni

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

Terminal dili

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısı

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

Terminal birimi işlemlerindeki serbest bellek, MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

Sistemdeki mevcut fiziksel bellek, MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

Terminal birimi işlemleri için kullanılabilir bellek büyüklüğü, MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

Temsilci tarafından kullanılan bellek miktarı, MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data to send Push notifications

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

Terminal ismi

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Permission to send notifications to smartphone

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

Desteklenen OpenCL versiyonu, 0x00010002 = 1.2. biçiminde verilir "0" sayısı OpenCL'in desteklenmediği anlamına gelir

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

Terminalin başlatıldığı klasör

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

Alım-satım sunucusuna gönderilen son ping sinyalinin mikrosaniye cinsinden değeri. Bir saniye, bir milyon mikrosaniyeden oluşur

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

Ekrandaki görüntü çözünürlüğü bir inçlik çizgi üzerindeki nokta sayısıyla (DPI – Dots per Inch) ölçülür

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

Alım-satım yapma izni

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

"64-bitlik terminal" gösterimi

TerminalInfoInteger

THURSDAY

Perşembe

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

Anlık uygulama için belirlenen parametrelerle bir alım-satım emrini işleme koyar (piyasa emri)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

Daha önce verilmiş bir emrin parametrelerini şekillendirir

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

Bir alım-satım emrini, belirtilen koşullar altında uygulanacak şekilde işleme koyar (bekleyen emir)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

Önceden verilmiş bekleyen emri siler

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

Bir açık pozisyon için Zarar Durdur ve Kar Al değerlerini şekillendirir

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

İstek kullanıcı tarafından iptal edildi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Otomatik alım-satım, müşteri terminali tarafından devre dışı bırakıldı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

Alım-satım sunucusuyla bağlantı yok

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

İstek tamamlandı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

İsteğin sadece bir kısmı tamamlandı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

İstek işleme hatası

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

Emir veya pozisyon dondurulmuş

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

Geçersiz istek

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

İstek içinde geçersiz zaman-aşımı tarihi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Geçersiz emir işleme tipi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Yanlış veya geçersiz emir tipi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Geçersiz istek fiyatı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

İstek içinde geçersiz stop (durdurma) seviyeleri

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Geçersiz istek hacmi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

Bekleyen emirlerin sayısı sınıra ulaştı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

Sembol üzerindeki emirler ve pozisyonlar için hacim sınırına ulaşıldı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

İstek işlem için kilitlendi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Piyasa kapalı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

İstekte değişim yok

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

İsteği tamamlayabilecek yeterli para yok

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Sadece gerçek hesaplarda işleme izin veriliyor

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Emir durumu değişti

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

Emir işlendi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Belirtilmiş POSITION_IDENTIFIER özelliğine sahip olan pozisyon kapatılmış

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Fiyatlar değişti

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

İstek içinde işlenebilecek bir fiyat teklifi yok

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

İstek reddedildi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Yeniden fiyatlandırma (requote)

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Otomatik alım-satım, sunucu tarafından devre dışı bırakıldı

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

İstek zaman-aşımı nedeniyle iptal edildi

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

İsteklerin sıklığı fazla

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Alım-satım işlemleri devre dışı

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Geçmişe bir işlem eklenmesi. Bu eylem, bir emrin işlenmesinin veya hesap bakiyesi ile işlemler gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

Geçmişteki bir işlemin silinmesi. Daha önce gerçekleştirilen bir işlemin sunucu üzerinde silinme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, işlem daha önce aracı kurum tarafından aktarıldığı bir dışsal alım-satım sisteminde (borsa) silinmiş olabilir.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

Geçmişteki bir işlemin güncellenmesi. Daha önce gerçekleştirilen bir işlemin, sunucu üzerinde değişme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, işlem daha önce aracı kurum tarafından aktarıldığı bir dışsal alım-satım sisteminde (borsa) değiştirilmiş olabilir.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Bir işlemin veya iptalin sonucu olarak bir emrin geçmişe eklenmesi.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

Emir geçmişinden bir emrin silinmesi. Bu tip, sunucu tarafındaki fonksiyonelliğin artırılması için tasarlanmıştır.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

Emir geçmişinde yer alan bir emrin değişmesi. Bu tip, sunucu tarafındaki fonksiyonelliğin artırılması için tasarlanmıştır.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Yeni bir açık emir ekleme.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Açık emirler listesinden bir emir silme. Bir emir, uygun bir isteğin ayarlanmasının veya uygulanmasının (karşılanmasının) ve geçmişe konulmasının bir sonucu olarak, açık emirler listesinden silinebilir.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Açılmış bir emri güncelle. Güncellemeler, sadece müşteri terminali veya alım-satım sunucusu tarafından yapılmış bariz değişimleri değil, aynı zamanda, emrin ayarlanması sırasında oluşan değişimleri de içerir (örneğin, ORDER_STATE_STARTED'dan ORDER_STATE_PLACED'a veya ORDER_STATE_PLACED'dan ORDER_STATE_PARTIAL'a vb. yapılan aktarımlar).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

İşlemle ilgili olmayan bir pozisyonun değiştirilmesi. Bu tür faaliyetler, bir pozisyonun sunucu tarafından değiştirildiğini gösterir. Pozisyon hacmi, açılış fiyatı, Zarar Durdur ve Kar Al seviyeleri değiştirilebilir. Değişimlere dair veriler, OnTradeTransaction işleyicisi ile MqlTradeTransaction yapısında belirtilir. İşlemin sonucunda pozisyon değişimi (ekleme, değiştirme veya kapama) olması, TRADE_TRANSACTION_POSITION faaliyetinin gerçekleşmesine yol açmaz.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Bir alım-satım isteğinin sunucu tarafından işlendiğine ve işlenen sonucunun alındığına dair uyarı. Bunun gibi faaliyetler için sadece MqlTradeTransaction yapısının "type" alanı incelenmelidir. OnTradeTransaction fonksiyonunun ikinci ve üçüncü parametreleri (request ve result), ek veriler elde etmek için incelenmelidir.

MqlTradeTransaction

TUESDAY

Salı

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

uchar tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

UINT_MAX

uint tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

ULONG_MAX

ulong tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

UPPER_BAND

Üst limit

Gösterge Çizgileri

UPPER_HISTOGRAM

Üst histogram

Gösterge Çizgileri

UPPER_LINE

Üst çizgi

Gösterge Çizgileri

USHORT_MAX

ushort tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer

Nümerik Tip Sabitleri

VOLUME_REAL

Alım-satım hacmi

Fiyat Sabitleri

VOLUME_TICK

Tik hacmi

Fiyat Sabitleri

WEDNESDAY

Çarşamba

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

Dizinin sonuna kadar var olan eleman sayısıdır, yani bütün dizinin işleneceğini belirtir

Diğer Sabitler

WRONG_VALUE

Sabit, gizli (örtülü) olarak herhangi bir sayım tipine dönüştürülebilir

Diğer Sabitler