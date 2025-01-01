- Dil Temelleri
- Sabitler, Sayımlar ve Yapılar
- MQL5 programları
- Öntanımlı Değişkenler
- Yaygın Fonksiyonlar
- Dizi Fonksiyonları
- Matris ve Vektör Metotları
- Dönüşüm Fonksiyonları
- Matematik Fonksiyonları
- Dizgi Fonksiyonları
- Tarih ve Zaman
- Hesap Bilgisi
- Durum Kontrolü
- Olay yönetimi
- Piyasa Bilgisi
- Ekonomik Takvim
- Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim
- Kullanıcı-tanımlı semboller
- Çizelge İşlemleri
- Alım-Satım Fonksiyonları
- Alım-Satım Sinyalleri
- Ağ fonksiyonları
- Terminalin Global Değişkenleri
- Dosya Fonksiyonları
- Özel Göstergeler
- Nesne Fonksiyonları
- Teknik Göstergeler
- Optimizasyon Sonuçları ile Çalışma
- Olay İşleyici Fonksiyonları
- OpenCL ile Çalışma
- Veritabanlarıyla çalışma
- DirectX ile çalışma
- Python için MetaTrader
- ONNX Modelleri
- Standart Kütüphane
- MQL4'ten taşınma
- MQL5 Fonksiyonlarının Listesi
- MQL5 Sabitlerinin Listesi
MQL5 Sabitlerinin Listesi
Alfabetik sıraya göre tüm MQL5 sabitleri.
|
Sabit
|
Açıklama
|
Usage
|
__DATE__
|
Dosya derleme tarihi (zaman olmadan, yani saatler, dakikalar ve saniyeler 0'a eşit olacak şekilde)
|
__DATETIME__
|
Dosya derleme tarihi ve zamanı
|
__FILE__
|
Derlenmiş mevcut dosyanın ismi
|
__FUNCSIG__
|
Makro gövdesinin yerleştirildiği fonksiyonun işareti. aşırı-yüklenmiş fonksiyonların tanımlanmasında, fonksiyonun eksiksiz bir tarifi kullanışlı olabilir
|
__FUNCTION__
|
Makronun, gövdesine yerleştirildiği fonksiyonun ismi
|
__LINE__
|
Kaynak kodunda makronun yer aldığı satır sayısı
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Derleyici sürüm numarası
|
__PATH__
|
Derlenmekte olan dosyanın, salt adresi
|
ACCOUNT_ASSETS
|
The current assets of an account
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Mevduat dövizi cinsinden hesap bakiyesi
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
The current blocked commission amount on an account
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Hesaba hizmet veren firmanın ismi
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Mevduat dövizi cinsinden hesap kredisi
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Mevduat dövizinin cinsi
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Mevduat dövizi cinsinden hesaptaki net varlık değeri
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Hesap kaldıracı
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
The current liabilities on an account
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
İzin verilen maksimum bekleyen emir sayısı
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Hesap numarası
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Mevduat döviz birimi cinsinden kullanılan teminat (teminat)
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Mevduat döviz birimi cinsinden serbest teminat
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Yüzde olarak, hesap teminat seviyesi
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Marjin çağrısı seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
İzin verilen en küçük teminat için ayar modu
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Marjin StopOut seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir
|
ACCOUNT_NAME
|
Müşteri ismi
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Bir hesabın mevduat dövizi cinsinden mevcut karı
|
ACCOUNT_SERVER
|
Alım-satım sunucusunun ismi
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Parasal olarak hesap StopOut modu
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Yüzdelik olarak hesap StopOut modu
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Mevcut hesap için izin erilen alım-satım
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Bir Uzman Danışman için izin verilen alım-satım
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Hesap alım-satım modu
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Yarışma hesabı
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Deneme (demo) hesabı
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Gerçek hesap
|
ALIGN_CENTER
|
Ortalanmış (sadece Edit nesnesi için)
|
ALIGN_LEFT
|
Sola hizalama
|
ALIGN_RIGHT
|
Sağa hizalama
|
ANCHOR_CENTER
|
Nesnenin tam ortasındaki tutturma noktası
|
ANCHOR_LEFT
|
Merkezden sola doğru tutturma noktası
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Sol alt köşedeki tutturma noktası
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Sol üst köşedeki tutturma noktası koordinatı
|
ANCHOR_LOWER
|
Merkezin aşağısındaki tutturma noktası
|
ANCHOR_RIGHT
|
Merkezden sağa doğru tutturma noktası
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Alt sağ köşedeki tutturma noktası
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Sağ üst köşedeki tutturma noktası
|
ANCHOR_UPPER
|
Merkezin üstündeki tutturma noktası
|
BASE_LINE
|
Ana çizgi
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Alış Emri
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Piyasa fiyatından alış emri
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Satış Emri
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Piyasa fiyatından satış emri
|
BORDER_FLAT
|
Düz biçim
|
BORDER_RAISED
|
Çıkıntılı biçim
|
BORDER_SUNKEN
|
Konkav biçim
|
CHAR_MAX
|
char tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
CHAR_MIN
|
char tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
Çizelgenin sağ sınırına otomatik hareket etme modu
|
CHART_BARS
|
Çubuk dizilimi şeklinde gösterir
|
CHART_BEGIN
|
Çizelge başlangıcı (en eski fiyat)
|
Çizelgeyi diğer çizelgelerin üstünde göster
|
CHART_CANDLES
|
Japon mumları şeklinde gösterir
|
Satış fiyatı seviyesi rengi
|
Çizelge arka plan rengi
|
Satış fiyatı seviyesi rengi
|
Ayı mumunun gövde rengi
|
Boğa mumunun gövde rengi
|
Düşüş çubuğunun, ayı mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi
|
Çizgi çizelgesi rengi ve Japon "Doji" mumları
|
Yükseliş çubuğunun, boğa mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi
|
Eksenlerin, ölçeklerin ve OHLC çizgisinin rengi
|
Izgara rengi
|
Son gerçekleşen fiyatın (Last) rengi
|
Stop (durdurma) emri seviyelerinin rengi (Zarar Durdur ve Kar Al)
|
Hacimlerin ve pozisyon açma seviyelerinin rengi
|
Çizelgedeki yorumun metni
|
CHART_CURRENT_POS
|
Şimdiki konum
|
Alım-satım seviyelerinin çizelge üzerinde fare ile sürüklenmesi izni. Sürükleme modu varsayılan olarak devrededir (true değeri)
|
Yapılan fare hareketlerini ve tıklamalarını (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder
|
Yeni nesne oluşturulması olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE), çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder
|
Nesne silinmesi olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE), çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder
|
Çizelgedeki, görünür ilk çubuğun numarası. Çubukların indislenmesi zaman serilerinde olduğu gibidir.
|
Sabitlenmiş çizelge maksimumu
|
Sabitlenmiş çizelge minimumu
|
yüzdelik değerle, sol sınırdan sabit çizelge konumu. Sabit çizelge pozisyonu, yatay zaman ekseni üzerinde küçük gri bir üçgen ile imlenmiştir. Bu üçgen sadece, yeni tik anında çizelgenin otomatik kaydırılması devre dışı bırakılmışsa görüntülenir (CHART_AUTOSCROLL özelliğine bakın). Bir sabit pozisyon üzerindeki çubuk, yakınlaştırma ve uzaklaştırma sırasında aynı yerde kalır.
|
Ön plandaki fiyat çizelgesi
|
Piksel bazında çizelge yüksekliği
|
"Çizelge" (OBJ_CHART) nesnesini tanımlama – bir grafiksel nesne için 'true' değerine döner. gerçek bir çizelge için false dönüşü yapar
|
CHART_LINE
|
Kapanış fiyatları ile çizilen bir çizgi şeklinde gösterir
|
Çizelge tipi (mumlar, çubuklar veya çizgiler)
|
Sol fare tuşunu kullanarak çizelgeyi yatay olarak kaydırma. Eğer şu parametreler 'true' olarak ayarlanmışsa dikey kaydırma da mümkündür: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 veya CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
Çubuk başına düşen puan bazında ölçek
|
Çizelge maksimumu
|
Çizelge minimumu
|
Ölçek
|
Çubuk başına düşen puan bazında belirlenen ölçek
|
Sabit ölçek modu
|
1:1 ölçek modu
|
Fiyat çizelgesinin sağ sınırdan girintisinin modu
|
Sıfır çubuğunun sağ sınırdan olan girintisinin yüzdelik değeri
|
Alış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle
|
Satış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle
|
Çizelge üzerinde zaman ölçeğinin gösterilmesi
|
Çizelgede ızgarayı görüntüle
|
Son değerleri çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle
|
Grafiksel nesnelerin kendiliğinden açılan (pop-up) tarifleri
|
OHLC değerlerini sağ üst köşede göster
|
Showing the "One click trading" panel on a chart
|
Bitişik periyotlar arsında dikey ayraçlar görüntüle
|
Çizelge üzerinde fiyat ölçeğinin gösterilmesi
|
Alım-satım seviyelerinin çizelgede gösterilmesi (açık pozisyonların, Stop Loss, Take Profit ve bekleyen emirlerin seviyeleri)
|
Çizelgede hacimi görüntüle
|
Çizelge üstündeki görüntülenebilir çubukların sayısı
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Hacimler gösterilmez
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Alım-satım hacimleri
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Tik Hacimleri
|
Çubuk sayısıyla çizelge genişliği
|
Piksel bazında çizelge genişliği
|
Çizelge penceresi işleyicisi (HWND)
|
Alt pencerelerin görünürlüğü
|
Dikey Y ekseni üzerinde piksel bazında, gösterge alt penceresinin üst çerçevesi ile, ana çizelge üst çerçevesi arasındaki uzaklık. Bir fare olayı durumunda, imleç koordinatları ana çizelge penceresinin koordinatları şeklinde geçirilir; gösterge alt pencerelerindeki grafiksel nesnelerin koordinatları ise, alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanır.
Bu değer, koordinatları alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanan grafiksel nesnelerle doğru şekilde çalışmak amacıyla, ana çizelgenin kesin koordinatlarını alt pencerenin yerel koordinatlarına dönüştürmek için gereklidir.
|
Gösterge alt pencereleri de dahil olmak üzere, toplam çizelge penceresi sayısı
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Özellikler iletişim penceresi ile çizelge boyutunun veya çizelge özelliklerinin değişmesi
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Çizelge üstünde tıklama
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Bir özel olaylar dizisindeki ilk olayın numarası
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Bir özel olaylar dizisindeki son olayın numarası
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Tuş darbeleri
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Fare hareketi, fare tıklamaları (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true, çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Özellikler penceresi ile değiştirilmiş grafiksel nesne
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Grafiksel nesne üzerinde tıklama
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Yaratılmış grafiksel nesne (CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true, çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Silinmiş grafiksel nesne (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true, çizelge için ayarlanmışsa)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Grafiksel nesne üzerinde sürükleyip bırakma
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
'Düzenle' grafiksel nesnesinde metin düzenleme işinin bitmesi
|
CHARTS_MAX
|
Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
Chikou Span çizgisi
|
clrAliceBlue
|
Alice Blue
|
clrAntiqueWhite
|
Antique White
|
clrAqua
|
Aqua
|
clrAquamarine
|
Aquamarine
|
clrBeige
|
Beige
|
clrBisque
|
Bisque
|
clrBlack
|
Black
|
clrBlanchedAlmond
|
Blanched Almond
|
clrBlue
|
Blue
|
clrBlueViolet
|
Blue Violet
|
clrBrown
|
Brown
|
clrBurlyWood
|
Burly Wood
|
clrCadetBlue
|
Cadet Blue
|
clrChartreuse
|
Chartreuse
|
clrChocolate
|
Chocolate
|
clrCoral
|
Coral
|
clrCornflowerBlue
|
Cornflower Blue
|
clrCornsilk
|
Cornsilk
|
clrCrimson
|
Crimson
|
clrDarkBlue
|
Dark Blue
|
clrDarkGoldenrod
|
Dark Goldenrod
|
clrDarkGray
|
Dark Gray
|
clrDarkGreen
|
Dark Green
|
clrDarkKhaki
|
Dark Khaki
|
clrDarkOliveGreen
|
Dark Olive Green
|
clrDarkOrange
|
Dark Orange
|
clrDarkOrchid
|
Dark Orchid
|
clrDarkSalmon
|
Dark Salmon
|
clrDarkSeaGreen
|
Dark Sea Green
|
clrDarkSlateBlue
|
Dark Slate Blue
|
clrDarkSlateGray
|
Dark Slate Gray
|
clrDarkTurquoise
|
Dark Turquoise
|
clrDarkViolet
|
Dark Violet
|
clrDeepPink
|
Deep Pink
|
clrDeepSkyBlue
|
Deep Sky Blue
|
clrDimGray
|
Dim Gray
|
clrDodgerBlue
|
Dodger Blue
|
clrFireBrick
|
Fire Brick
|
clrForestGreen
|
Forest Green
|
clrGainsboro
|
Gainsboro
|
clrGold
|
Gold
|
clrGoldenrod
|
Goldenrod
|
clrGray
|
Gray
|
clrGreen
|
Green
|
clrGreenYellow
|
Green Yellow
|
clrHoneydew
|
Honeydew
|
clrHotPink
|
Hot Pink
|
clrIndianRed
|
Indian Red
|
clrIndigo
|
Indigo
|
clrIvory
|
Ivory
|
clrKhaki
|
Khaki
|
clrLavender
|
Lavender
|
clrLavenderBlush
|
Lavender Blush
|
clrLawnGreen
|
Lawn Green
|
clrLemonChiffon
|
Lemon Chiffon
|
clrLightBlue
|
Light Blue
|
clrLightCoral
|
Light Coral
|
clrLightCyan
|
Light Cyan
|
clrLightGoldenrod
|
Light Goldenrod
|
clrLightGray
|
Light Gray
|
clrLightGreen
|
Light Green
|
clrLightPink
|
Light Pink
|
clrLightSalmon
|
Light Salmon
|
clrLightSeaGreen
|
Light Sea Green
|
clrLightSkyBlue
|
Light Sky Blue
|
clrLightSlateGray
|
Light Slate Gray
|
clrLightSteelBlue
|
Light Steel Blue
|
clrLightYellow
|
Light Yellow
|
clrLime
|
Lime
|
clrLimeGreen
|
Lime Green
|
clrLinen
|
Linen
|
clrMagenta
|
Magenta
|
clrMaroon
|
Maroon
|
clrMediumAquamarine
|
Medium Aquamarine
|
clrMediumBlue
|
Medium Blue
|
clrMediumOrchid
|
Medium Orchid
|
clrMediumPurple
|
Medium Purple
|
clrMediumSeaGreen
|
Medium Sea Green
|
clrMediumSlateBlue
|
Medium Slate Blue
|
clrMediumSpringGreen
|
Medium Spring Green
|
clrMediumTurquoise
|
Medium Turquoise
|
clrMediumVioletRed
|
Medium Violet Red
|
clrMidnightBlue
|
Midnight Blue
|
clrMintCream
|
Mint Cream
|
clrMistyRose
|
Misty Rose
|
clrMoccasin
|
Moccasin
|
clrNavajoWhite
|
Navajo White
|
clrNavy
|
Navy
|
clrNONE
|
Rengin olmaması
|
clrOldLace
|
Old Lace
|
clrOlive
|
Olive
|
clrOliveDrab
|
Olive Drab
|
clrOrange
|
Orange
|
clrOrangeRed
|
Orange Red
|
clrOrchid
|
Orchid
|
clrPaleGoldenrod
|
Pale Goldenrod
|
clrPaleGreen
|
Pale Green
|
clrPaleTurquoise
|
Pale Turquoise
|
clrPaleVioletRed
|
Pale Violet Red
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
Peach Puff
|
clrPeru
|
Peru
|
clrPink
|
Pink
|
clrPlum
|
Plum
|
clrPowderBlue
|
Powder Blue
|
clrPurple
|
Purple
|
clrRed
|
Red
|
clrRosyBrown
|
Rosy Brown
|
clrRoyalBlue
|
Royal Blue
|
clrSaddleBrown
|
Saddle Brown
|
clrSalmon
|
Salmon
|
clrSandyBrown
|
Sandy Brown
|
clrSeaGreen
|
Sea Green
|
clrSeashell
|
Seashell
|
clrSienna
|
Sienna
|
clrSilver
|
Silver
|
clrSkyBlue
|
Sky Blue
|
clrSlateBlue
|
Slate Blue
|
clrSlateGray
|
Slate Gray
|
clrSnow
|
Snow
|
clrSpringGreen
|
Spring Green
|
clrSteelBlue
|
Steel Blue
|
clrTan
|
Tan
|
clrTeal
|
Teal
|
clrThistle
|
Thistle
|
clrTomato
|
Tomato
|
clrTurquoise
|
Turquoise
|
clrViolet
|
Violet
|
clrWheat
|
Wheat
|
clrWhite
|
White
|
clrWhiteSmoke
|
White Smoke
|
clrYellow
|
Yellow
|
clrYellowGreen
|
Yellow Green
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Çizelgenin sol alt köşesindeki koordinat merkezi
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Çizelgenin sol üst köşesindeki koordinat merkezi
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Çizelgenin sağ alt köşesindeki koordinat merkezi
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Çizelgenin sağ üst köşesindeki koordinat merkezi
|
CP_ACP
|
Mevcut Windows ANSI kod sayfası.
|
CP_MACCP
|
Mevcut sistemin Macintosh kod sayfası.
Not: Bu değer, sadece eskiden yazılmış programlarda sıklıkla kullanılır ve artık gerekli değildir; bir süredir Macintosh bilgisayarlarda Unicode kullanılmaktadır
|
CP_OEMCP
|
Mevcut sistemin OEM kod sayfası.
|
CP_SYMBOL
|
Sembol kod sayfası
|
CP_THREAD_ACP
|
Geçerli iş parçacığı için Windows ANSI kod sayfası.
|
CP_UTF7
|
UTF-7 kod sayfası.
|
CP_UTF8
|
UTF-8 kod sayfası.
|
CRYPT_AES128
|
AES encryption with 128 bit key (16 bytes)
|
CRYPT_AES256
|
AES encryption with 256 bit key (32 bytes)
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP archives
|
CRYPT_BASE64
|
BASE64
|
CRYPT_DES
|
DES encryption with 56 bit key (7 bytes)
|
CRYPT_HASH_MD5
|
MD5 HASH caculation
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
SHA1 HASH caculation
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
SHA256 HASH caculation
|
DBL_DIG
|
double tipi için, anlamlı ondalık hanelerin sayısı
|
DBL_EPSILON
|
Şu koşulu sağlayan minimal değer:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double tipi için)
|
DBL_MANT_DIG
|
double tipi için mantis içindeki bit sayısı
|
DBL_MAX
|
double tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
DBL_MAX_10_EXP
|
double tipli maksimal ondalık üs değeri
|
DBL_MAX_EXP
|
double tipli maksimal ikili üs değeri
|
DBL_MIN
|
double tipi ile temsil edilebilecek minimal pozitif değer
|
DBL_MIN_10_EXP
|
double tipli minimal ondalık üs değeri
|
DBL_MIN_EXP
|
double tipli minimal ikili üs değeri
|
DEAL_COMMENT
|
İşlem yorumu
|
DEAL_COMMISSION
|
İşlem komisyonu
|
DEAL_ENTRY
|
Faaliyet yönü - piyasaya giriş, piyasadan çıkış veya dönüş
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Piyasaya giriş
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
U-dönüşü
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Piyasadan çıkış
|
DEAL_MAGIC
|
Faaliyet için magic number (bakınız, ORDER_MAGIC)
|
DEAL_ORDER
|
İşlemin emir numarası
|
DEAL_POSITION_ID
|
Pozisyon tanımlayıcısı - işlem içeren açma, değişim veya kapama hallerindeki pozisyon kimliği. Her bir pozisyonun, aktif olduğu süre içinde, sembol için gerçekleştirilmiş tüm işlemlere atanan benzersiz bir tanımlayıcısı (kimliği) vardır.
|
DEAL_PRICE
|
İşlem fiyatı
|
DEAL_PROFIT
|
İşlem karı
|
DEAL_SWAP
|
Kapanıştaki birikmiş swap
|
DEAL_SYMBOL
|
İşlem sembolü
|
DEAL_TIME
|
İşlem zamanı
|
DEAL_TIME_MSC
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, işlemin gerçekleştirilme zamanı
|
DEAL_TYPE
|
İşlem tipi
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Bakiye
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonus
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Alış işlemi
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
İptal edilen alış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir alım işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilen işlem (DEAL_TYPE_BUY), DEAL_TYPE_BUY_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Ek ücret
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Ek komisyon
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Günlük ajans komisyonu
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Aylık ajans komisyonu
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Günlük komisyon
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Aylık komisyon
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Düzeltme
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Kredi
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Faiz oranı
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Satış
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
İptal edilen satış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir satış işlemlerinin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_SELL), DEAL_TYPE_SELL_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir
|
DEAL_VOLUME
|
İşlemin hacmi
|
Ok çizimi
|
Çubuk dizilimi şeklinde gösterir
|
Mumların dizilimi şeklinde gösterir
|
Çok renkli okların çizimi
|
Çok renkli çubuklar
|
Çok renkli mumlar
|
Sıfır çizgisinden başlayan çok renkli histogram
|
İki gösterge tamponunun çok renkli histogramı
|
Çok renkli çizgi
|
Çok renkli kesit
|
Çok renkli ZigZag
|
İki seviye arasının renk ile doldurulması
|
Sıfır çizgisinden başlayan histogram
|
İki gösterge tamponunun histogramı
|
Çizgi
|
Çizilmez
|
Bölüm
|
Zigzag stili, çubuklar için dikey kesitler oluşturulmasını sağlar
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Döngü (Cycle)
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Büyük Süper Döngü (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Orta (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
İkincil (Minor)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Saniye (Minuette)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Dakika
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Birincil
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Saniye-altı (Subminuette)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Süper döngü (Supercycle)
|
EMPTY_VALUE
|
Bir gösterge tamponu için boş değer
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
Hesap özelliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
İstenen dizi büyüklüğü 2 GB'ı aşıyor
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
Dizinin yer değişimi için yeterli belek yok, veya bir statik dizinin büyüklüğünü değiştirme girişimi yapıldı
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
Piyasa Derinliği eklenemiyor
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
Piyasa Derinliği kaldırılamıyor
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
Piyasa Derinliğinden veri alınamıyor
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
Piyasa Derinliğinden veri alımı için abonelik hatası
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
Gösterge tamponlarının dağıtılması için yeterli bellek yok
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
Gösterge tamponunun indisi yanlış
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
Klasörün kaldırılması başarısız oldu (büyük olasılıkla bir veya iki dosya bloke edilmiş ve kaldırma işlemi başarısız olmuş)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
Klasör kaldırılamaz
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
Dosya silme hatası
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
Dosya açma hatası
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
char tipli bir dizi olmalı
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
Çizelge periyodunu ve sembolünü değiştirme işlemi başarısız oldu
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
Sayacı başlatma başarısız
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
Çizelge açılma hatası
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Çizelgeye gösterge eklerken hata oluştu
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
Göstergeyi çizelgeden silerken hata oluştu
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
Gösterge belirtilen çizelge üzerinde bulunamadı
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
Çizelge boyunca konumlandırma hatası
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
Çizelgede, olayı işleyebilecek bir Uzman Danışman yok
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
Çizelge yanıt vermiyor
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
Çizelge bulunamadı
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
Ekran görüntüsü oluşturma hatası
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
Şablon uygulama hatası
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
Göstergeyi içeren alt pencere bulunamadı
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
Yanlış çizelge kimliği (tanımlayıcısı)
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
Çizelge ile çalışma fonksiyonu için kullanılan parametrenin hata değeri
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
Yanlış çizelge özelliği tanımlayıcısı
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
Özel gösterge özeliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
Böyle bir dosya yolu bulunmuyor
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
double tipli bir dizi olmalı
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
Dosya ikili biçimde açıldığı için dizgi büyüklüğü belirtilmelidir
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
Okuma için yeterli önbellek alanı yok
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
Dosya yeniden yazılamaz
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
Bu bir dosya değil, bir klasör
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
Bu bir dosya, klasör değil
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
Dosya mevcut değil
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
Dosya, ikili (binary) dosya şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
Dosya, CSV dosyası şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
Dosya okuma amacıyla açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
Dosya yazım amacıyla açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
Dosya, metin (txt) dosyası şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
Dosya, metin (txt) veya CSV dosyası şeklinde açılmalıdır
|
ERR_FILE_READERROR
|
Dosya okuma hatası
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
Kaynağı dosyaya yazma işlemi başarısız oldu
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
float tipli bir dizi olmalı
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
Ftp ile dosya gönderimi başarısız oldu
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
Sistem fonksiyonunun çağrılmasına izin verilmiyor
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
Aynı isimde bir müşteri terminali global değişkeni mevcut
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
Müşteri terminalinin global değişkeni bulunamadı
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
İstenen geçmiş bulunamadı
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
Geçmiş özeliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
Uyumlu olmayan dizilerin kopyalanması. Dizgi dizisi sadece bir dizgi dizisine kopyalanabilir, aynı şekilde bir sayısal dizi de sadece sayısal diziye kopyalanabilir
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
Metin dosyaları dizgi dizileri için olmalıdır, diğer diziler için ikili (binary) dosyalar kullanılmalıdır
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Göstergenin çizelgeye uygulanmasında hata
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
Bu gösterge başka bir göstergeye uygulanamaz
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
Gösterge oluşturulamıyor
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
Dizideki ilk parametre, özel göstergenin ismi olmalı
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
İstenen veri bulunamadı
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
Göstergeyi eklemek için yeterli bellek yok
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
Gösterge oluşturulması sırasında, dizi içinde geçersiz parametre tipi
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
Göstergede hiç parametre yok
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
Bilinmeyen sembol
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
Göstergenin tanıtıcı değeri yanlış
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
İstenen gösterge tamponunun indisi hatalı
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
Göstergedeki parametre sayısı yanlış
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
int tipli bir dizi olmalı
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
Beklenmeyen içsel hata
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
Yanlış tipli veya yanlış büyüklükte bir dizi veya hasarlı bir nesne veya bir dinamik dizi
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
Geçersiz tarih ve/veya zaman
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
Bu tanıtıcı değere sahip bir dosya kapatıldı, veya hiç açılmadı
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
Sistem fonksiyonunun çağrısında yanlış fonksiyon kullanımı
|
ERR_INVALID_POINTER
|
Yanlış işaretçi
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
Yanlış tipte işaretçi
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
long tipli bir dizi olmalı
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
Email gönderimi başarısız oldu
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
Son tik zamanı bilinmiyor (hiç tik yok)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
Sembol, Piyasa Gözleminde seçilmedi
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
Sembolün Piyasa Gözleminden silinmesinde hata
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
Bilinmeyen sembol
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
Sembol özelliği için yanlış tanımlayıcı
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
Program özelliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
Dizgide tarih yok
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
Sistem fonksiyonunu uygulamak için yeterli bellek yok
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
Uyarı gönderme başarısız oldu
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
Uyarı gönderimi çok sık
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
Uyarı gönderimi için geçersiz parametre – boş bir dizgi veya NULL değeri SendNotification() fonksiyonuna geçirilmiş
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
Terminalde yanlış uyarı ayarları yapılmış (tanımlayıcı belirtilmemiş veya izin durumu ayarlanmamış)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
Başlatılmamış dizgi
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
Nümerik bir dizi olmalı
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
Grafiksel nesne ile çalışma hatası
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
Değere karşılık gelen tarih alınamadı
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
Tarihe karşılık gelen değer alınamadı
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
Grafiksel nesne bulunamadı
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
Grafiksel nesne için yanlış tanımlayıcı
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
Tek boyutlu bir dizi olmalı
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
OpenCL tamponu oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
OpenCL bağlamı oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
OpenCL programı çalışma zamanı hatası
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
OpenCL çalışması sırasında bir hata oluştu
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
Geçersiz OpenCL işleyici
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
OpenCL kerneli oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
OpenCL fonksiyonları bu bilgisayarda desteklenmiyor
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
OpenCL programının derlenmesi sırasında hata oluştu
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
OpenCL içinde bir çalıştırma kuyruğu oluşturma hatası
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
OpenCL kerneli için parametrelerin ayarlanması sırasında hata oluştu
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
Kernel ismi çok uzun (OpenCL kernel)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
OpenCL tamponu içinde geçersiz konum
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
OpenCL tamponu için geçersiz büyüklük
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
Ses oynatımı başarısız oldu
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
kaynak ismi 63 karakteri aşıyor
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
EX5 içinde bu isimde kaynak bulunamadı
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
Desteklenmeyen kaynak tipi veya kaynağın boyutu 16 Mb'i geçiyor
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
Zaman serileri kullanılamaz
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
short tipli bir dizi olmalı
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
Dizi çok küçük, başlangıç konumu dizinin dışında
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
Alınan dizi AS_SERIES şeklinde bildirilmiş ve yeterli büyüklükte değil
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
Dizgi için yeterli bellek yok
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
Dizginin yeniden yerleştirilmesi için yeterli bellek yok
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
Dizgi uzunluğu beklenenden az
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
Dizgiyi tarihe çevirme hatası
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
Sayı çok büyük, ULONG_MAX değerinden fazla
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
Dizgiye dönüşüm yaparken bilinmeyen veri tipi
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
Dizginin sonuna 0 eklenmiş, kullanışsız işlem
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
Konum, dizginin dışında
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
Yapı, dizgi nesnelerini ve/veya dinamik dizileri ve/veya bu tip nesnelerin yapılarını ve/veya sınıflarını içeriyor
|
ERR_SUCCESS
|
İşlem başarıyla tamamlandı
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
Terminal özelliğinin tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
Dosya ismi çok uzun
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
64 dosyadan fazlası aynı anda açılamaz
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
Biçim belirteçlerinin sayısı, parametrelerden fazla
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
Parametrelerin sayısı, biçim belirteçlerinden fazla
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
İşlem bulunamadı
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Uzman Danışmanlar ile alım-satım yapmak yasaklanmış
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
Emir bulunamadı
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
Pozisyon bulunamadı
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
Alım-satım isteğinin gönderilmesi başarısız oldu
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
Alım-satım özelliği tanımlayıcısı yanlış
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
Kullanıcı tanımlı hatalar bu kod ile başlar
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
Failed to connect to specified URL
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
Invalid URL
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
HTTP request failed
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
Timeout exceeded
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
Dosya yolunun ismi yanlış
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
Dosya için yanlış tanıtıcı değer
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
Geçersiz dosya ismi
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
Geçersiz biçim dizgisi
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
Müşteri terminali fonksiyonunun çağrısında yanlış parametre kullanımı
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
Dizgideki tarih yanlış
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
Hasarlı dizgi nesnesi
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
string tipi hatalı parametre
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
Dizgideki zaman yanlış
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
Dizinin büyüklüğü sıfır
|
FILE_ACCESS_DATE
|
En son erişim tarihi
|
FILE_ANSI
|
ANSI tipli dizgiler (bir baytlık semboller). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır
|
FILE_BIN
|
İkili oku/yaz modu (dizgiden dizgiye dönüşüm olmaksızın). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır
|
FILE_COMMON
|
Tüm müşteri terminalleri için olan genel klasörün dosya yolu \Terminal\Common\Files. Bu bayrak, FileOpen(), FileCopy(), FileMove() ve FileIsExist() fonksiyonlarında kullanılır.
|
FILE_CREATE_DATE
|
Oluşturulma tarihi
|
FILE_CSV
|
CSV dosyası (tüm elemanları uygun tipte dizgilere dönüştürülür, unicode veya ansi ve bir ayraç ile ayrılır). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır
|
FILE_END
|
Dosya sonu işaretini al
|
FILE_EXISTS
|
Mevcudiyeti kontrol et
|
FILE_IS_ANSI
|
Dosya, ANSI şeklinde açılmış (bakınız FILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
Dosya, ikili dosya olarak açılmış (bakınız, FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
Dosya, tüm terminaller tarafından paylaşılan bir klasörde açılmış (bakınız FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
Dosya, CSV dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
Açılan dosya okunabilir özelliktedir (bakınız FILE_READ)
|
FILE_IS_TEXT
|
Dosya, metin dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Açılan dosya yazılabilir özelliktedir (bakınız FILE_WRITE)
|
FILE_LINE_END
|
Satır sonu işaretini al
|
FILE_MODIFY_DATE
|
En son değiştirilme tarihi
|
FILE_POSITION
|
İşaretçinin dosya içindeki konumu
|
FILE_READ
|
Dosya okuma amaçlı açılır. Bu bayrak FileOpen()fonksiyonunda kullanılır. Bir dosya açarken, FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.
|
FILE_REWRITE
|
FileCopy() ve FileMove()fonksiyonları kullanılarak dosyanın yeniden yazılması olasılığı. Dosya mevcut olmalı veya yazma amaçlı açılmış olmalıdır, aksi durumda dosya açılmaz.
|
FILE_SHARE_READ
|
Birkaç programdan okunma amacıyla paylaşımlı erişim. Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır ama dosya açılması sırasında yine de FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.
|
FILE_SHARE_WRITE
|
Birkaç programdan yazma amaçlı paylaşımlı erişim. Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır ama dosya açılması sırasında yine de FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.
|
FILE_SIZE
|
Bayt bazında dosya boyutu
|
FILE_TXT
|
Basit metin dosyası (csv dosyasına benzer ama ayraçlar yoktur). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır
|
FILE_UNICODE
|
UNICODE tipi dizgiler (iki baytlık semboller). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır
|
FILE_WRITE
|
Dosya, yazma amacıyla açılır. Bu bayrak FileOpen()fonksiyonunda kullanılır. Bir dosya açarken, FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir.
|
FLT_DIG
|
float tipi için anlamlı ondalık hanelerin sayısı
|
FLT_EPSILON
|
Şu koşulu sağlayan minimal değer:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float tipi için)
|
FLT_MANT_DIG
|
float tipi için mantis içindeki bit sayısı
|
FLT_MAX
|
float tipiyle temsil edilebilecek maksimal değer
|
FLT_MAX_10_EXP
|
float tipli maksimal ondalık üs değeri
|
FLT_MAX_EXP
|
float tipli maksimal ikili üs değeri
|
FLT_MIN
|
float tipiyle temsil edilebilecek minimal pozitif değer
|
FLT_MIN_10_EXP
|
float tipli minimal ondalık üs değeri
|
FLT_MIN_EXP
|
float tipli minimal ikili üs değeri
|
FRIDAY
|
Cuma
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
Aşağı yönlü trende karşılık gelen çizgi
|
GANN_UP_TREND
|
Yukarı yönlü trende karşılık gelen çizgi
|
GATORJAW_LINE
|
Çene çizgisi
|
GATORLIPS_LINE
|
Dudak çizgisi
|
GATORTEETH_LINE
|
Diş çizgisi
|
IDABORT
|
"Sonlandır" (Abort) düğmesine basılmış
|
IDCANCEL
|
"İptal Et" (Cancel) düğmesine basılmış
|
IDCONTINUE
|
"Devam Et" (Continue) düğmesine basılmış
|
IDIGNORE
|
"Gözardı Et" (Ignore) düğmesine basılmış
|
IDNO
|
"Hayır" (No) düğmesine basılmış
|
IDOK
|
"Tamam" (OK) düğmesine basılmış
|
IDRETRY
|
"Yeniden Dene" (Retry) düğmesine basılmış
|
IDTRYAGAIN
|
"Tekrar Dene" (Try Again) düğmesine basılmış
|
IDYES
|
"Evet" (Yes) düğmesine basılmış
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Özel gösterge
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Ara işlemler için kullanılacak yardımcı tamponlar
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Renk
|
INDICATOR_DATA
|
Çizilecek veri
|
INDICATOR_DIGITS
|
Gösterge değerleri çiziminin doğruluğu
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Sabitlenmiş gösterge penceresi yüksekliği (ön işlemci komutu #property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Seviye çizgisinin rengi
|
INDICATOR_LEVELS
|
Gösterge penceresindeki seviyelerin sayısı
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Seviye çizgisinin stili
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Seviye açıklaması
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Seviye değeri
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Seviye çizgisinin kalınlığı
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Gösterge penceresinin maksimum değeri
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Gösterge penceresinin minimum değeri
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Gösterge kısa ismi
|
INT_MAX
|
int tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
INT_MIN
|
int tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
INVALID_HANDLE
|
Hatalı tanıtıcı değer
|
IS_DEBUG_MODE
|
Bir MQ5 programının hata ayıklama modunda çalıştığını gösteren bayrak
|
IS_PROFILE_MODE
|
Bir MQ5 programının profilleme modunda çalıştığını gösteren bayrak
|
KIJUNSEN_LINE
|
Kijun-sen çizgisi
|
LICENSE_DEMO
|
Market içinden, paralı bir ürünün deneme versiyonu. Sadece strateji sınayıcıda çalışır
|
LICENSE_FREE
|
Kulanım sınırlaması olmayan özgür versiyon
|
LICENSE_FULL
|
Satın alınan lisanslı bir versiyon en az 5 aktivasyon sağlar. Satıcı sağlanan aktivasyon sayısını artırabilir
|
LICENSE_TIME
|
Sınırlı süre lisanslı versiyon
|
LONG_MAX
|
long tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
LONG_MIN
|
long tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
LOWER_BAND
|
Alt limit
|
LOWER_HISTOGRAM
|
Alt histogram
|
LOWER_LINE
|
Alt çizgi
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
Ana çizgi
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
Üç düğme içeren mesaj penceresi: Abort, Retry ve Ignore
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
Üç düğme içeren mesaj penceresi: Cancel, Try Again, Continue
|
MB_DEFBUTTON1
|
İlk düğme MB_DEFBUTTON1 - eğer MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 veya MB_DEFBUTTON4 belirtilmemişse ön tanımlıdır
|
MB_DEFBUTTON2
|
İkinci düğme ön tanımlıdır
|
MB_DEFBUTTON3
|
Üçüncü düğme ön tanımlıdır
|
MB_DEFBUTTON4
|
Dördüncü düğme ön tanımlıdır
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
Ünlem işareti ikonu
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
Daire içine alınmış i işareti
|
MB_ICONQUESTION
|
Soru işareti ikonu
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
STOP işareti ikonu
|
MB_OK
|
Sadece bir düğme içeren mesaj penceresi: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
İki düğme içeren mesaj penceresi: OK ve Cancel
|
MB_RETRYCANCEL
|
İki düğme içeren mesaj penceresi: Retry ve Cancel
|
MB_YESNO
|
İki düğme içeren mesaj penceresi: Yes ve No
|
MB_YESNOCANCEL
|
Üç düğme içeren mesaj penceresi: Yes, No ve Cancel
|
MINUSDI_LINE
|
Çizgi –DI
|
MODE_EMA
|
Üssel ortalama
|
MODE_LWMA
|
Doğrusal-ağırlıklı ortalama
|
MODE_SMA
|
Basit ortalama
|
MODE_SMMA
|
Düzleştirilmiş ortalama
|
MONDAY
|
Pazartesi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
Hata ayıklama modunu belirten bayrak
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Verilen çalıştırılmış program için DLL kullanım izni
|
MQL_FRAME_MODE
|
Uzman Danışmanın optimizasyon sonuç çerçevelerinin toplanması modunda çalıştığını ifade eden bayrak
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
EX5 modülünün lisans tipi. Lisans, Mql5InfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) kullanımıyla bir isteğin yapıldığı EX5 modülünü ifade eder.
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı
|
MQL_MEMORY_USED
|
Temsilci tarafından kullanılan bellek miktarı, MB
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Optimizasyon sürecini belirten bayrak
|
MQL_PROFILER
|
Programın kod profilleme modunda işletildiğini belirten bayrak
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Çalıştırılan MQL5 programının ismi
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Verilen çalıştırılmış program için dosya yolu
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
MQL5 programının tipi
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
The permission to modify the Signals for the given executed program
|
MQL_TESTER
|
Test sürecini belirten bayrak
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Verilen çalıştırılmış program için alım-satım izni
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Görsel test sürecini belirleyen bayrak
|
NULL
|
Tüm tipler için sıfırdır
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilir
|
Ok
|
Alış Sinyali
|
Kontrol İşareti
|
Aşağı Ok
|
Sol Fiyat Etiketi
|
Sağ Fiyat Etiketi
|
Satış Sinyali
|
Dur (Stop) İşareti
|
Kötü (Başparmak Aşağı)
|
İyi (Başparmak Yukarı)
|
Yukarı Ok
|
Oklu çizgi
|
Bitmap Etiketi
|
Bitmap Etiketi
|
Düğme
|
Eşit-Aralıklı Kanal
|
Çizelge
|
Döngü Çizgileri
|
Düzenle
|
Elliott Düzeltme Dalgası
|
Elliott Dürtü Dalgası
|
Elips
|
Ekonomik takvimdeki bir olaya karşılık gelen "Olay" nesnesi
|
Fibonacci Açılımı
|
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
|
Fibonacci Yayları
|
Fibonacci Kanalı
|
Fibonacci Yelpazesi
|
Fibonacci Zaman Dilimleri
|
Gann Yelpazesi
|
Gann Izgarası
|
Gann Çizgisi
|
Yatay Çizgi
|
Etiket
|
OBJ_NO_PERIODS
|
Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilmez
|
OBJ_PERIOD_D1
|
Nesne günlük çizelgelerde çizilir
|
OBJ_PERIOD_H1
|
Nesne 1-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H12
|
Nesne 12-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H2
|
Nesne 2-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H3
|
Nesne 3-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H4
|
Nesne 4-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H6
|
Nesne 6-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H8
|
Nesne 8-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M1
|
Nesne 1-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M10
|
Nesne 10-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M12
|
Nesne 12-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M15
|
Nesne 15-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M2
|
Nesne 2-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M20
|
Nesne 20-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M3
|
Nesne 3-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M30
|
Nesne 30-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M4
|
Nesne 4-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M5
|
Nesne 5-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M6
|
Nesne 6-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
Nesne haftalık çizelgelerde çizilir
|
OBJ_PERIOD_W1
|
Nesne haftalık çizelgelerde çizilir
|
Andrews Çatalı (Üçlü Çizgi)
|
Dikdörtgen
|
Özel grafiksel arayüzler oluşturmak ve tasarlamak için "Dikdörtgen Etiket" nesnesi.
|
Doğrusal Regresyon Kanalı
|
Standart Sapma Kanalı
|
Metin
|
Trend Çizgisi
|
Açılı Trend Çizgisi
|
Üçgen
|
Dikey Çizgi
|
OBJPROP_ALIGN
|
Edit nesnesinde (OBJ_EDIT) yatay metin hizalama
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Bir grafiksel nesnenin tutturma noktası konumu
|
OBJPROP_ANGLE
|
Açı. Bir program tarafından açı belirtilmeden oluşturulmuş nesneler için , boş değere eşittir EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Ok nesnesi için, ok kodu
|
OBJPROP_BACK
|
Arkaplandaki nesne
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON ve OBJ_RECTANGLE_LABEL için arkaplan rengi
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Bitmap etiketi için BMP-dosyasının ismi. Bakınız Kaynaklar
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
OBJ_EDIT ve OBJ_BUTTON nesneleri için kenar çizgisi rengi
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
"Dikdörtgen etiket" nesnesi için kenar tipi
|
OBJPROP_CHART_ID
|
"Çizelge" nesnesinin (OBJ_CHART) tanımlayıcısı. Bu, çizelge işlemlerinde tarif edilen fonksiyonlar kullanılarak, nesnenin özellikleri ile normal bir çizelgeymiş gibi çalışılmasını sağlar ama bu duruma bazı istisnalar vardır.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
Çizelge nesnesi için ölçek
|
OBJPROP_COLOR
|
Renk
|
OBJPROP_CORNER
|
Grafiksel nesnenin bağlanabileceği çizelge köşesi
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Nesnenin oluşturulma zamanı
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Çizelge nesnesi için zaman ölçeğinin görüntülenmesi
|
OBJPROP_DEGREE
|
Elliott Dalga İşaretinin seviyesi
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Standart Sapma Kanalı için sapma değeri
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Gann nesnesinin trendi
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Elliott Dalgasının işaretleneceği çizgileri görüntüleme
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Fibonacci Yay nesnesi (OBJ_FIBOARC) için bütün bir elipsi gösterir
|
OBJPROP_FILL
|
Nesneyi renkle doldur (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL ve OBJ_REGRESSION nesneleri için)
|
OBJPROP_FONT
|
Yazı tipi
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Yazı tipi boyutu
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Nesne listesi içindeki bir grafiksel nesnenin isminin, terminalin "Grafikler" - "Nesneler" - "nesne listesi" menüsünde gösterimini yasaklar. true değeri nesnenin listede gizlenmesini sağlar. Varsayılan olarak, takvim olayları, alım-satım geçmişi olayları ve MQL5 programları ile oluşturulmuş olaylar için 'true' değeri ayarlanmıştır. Bunlar gibi grafiksel nesneleri görüntülemek ve özelliklerine erişebilmek için, "nesne listesi" penceresindeki "Tümü" düğmesine basın.
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Seviye çizgisinin rengi
|
OBJPROP_LEVELS
|
Seviyelerin sayısı
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Seviye çizgisinin stili stili
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Seviye açıklaması
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Seviye değeri
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Seviye çizgisinin kalınlığı
|
OBJPROP_NAME
|
Nesne ismi
|
OBJPROP_PERIOD
|
"Çizelge" nesnesi için zaman aralığı
|
OBJPROP_PRICE
|
Fiyat koordinatı
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Çizelge nesnesi için fiyat ölçeğinin görüntülenmesi
|
OBJPROP_RAY
|
Tüm çizelge pencerelerinin içinden geçen dikey çizgi
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Işın sola gider
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Işın sağa gider
|
OBJPROP_READONLY
|
Edit nesnesindeki metnin düzenlenme olanağı
|
OBJPROP_SCALE
|
Ölçek (Gann nesnelerinin ve Fibonacci Yaylarının özellikleri)
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Nesnenin mevcudiyeti
|
OBJPROP_SELECTED
|
Nesle seçildi
|
OBJPROP_STATE
|
Düğme durumu (basılı / serbest)
|
OBJPROP_STYLE
|
Stil
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Çizelge nesnesinin sembolü
|
OBJPROP_TEXT
|
Nesne açıklaması (nesne içindeki metin)
|
OBJPROP_TIME
|
Zaman koordinatı
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Bir nesnenin farklı zaman dilimlerindeki görünürlüğü
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Araç ipucu metni. Eğer özellik ayarlanmamışsa, o zaman araç ipucu metni, terminal tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bir araç ipucu "\n" (satır başı karakteri) değerinin ayarlanmasıyla devre dışı bırakılabilir
|
OBJPROP_TYPE
|
Nesne tipi
|
OBJPROP_WIDTH
|
Çizgi kalınlığı
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
Bağlama köşesinden itibaren, X ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
"Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin X koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır.
|
OBJPROP_XSIZE
|
X ekseni üzerinde, piksel bazında nesne genişliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Bağlama köşesinden itibaren, Y ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
"Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin Y koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır.
|
OBJPROP_YSIZE
|
Y ekseni üzerinde, piksel bazında nesne yüksekliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir.
|
OBJPROP_ZORDER
|
Çizelge üzerine tıklama olayının (CHARTEVENT_CLICK) için, bir grafiksel nesnenin önceliği. Bu değer, nesne oluşturulurken ön tanımlı olarak sıfıra ayarlanır; gerektiğinde öncelik değiştirilebilir. Bir nesneyi diğerinin üzerine uygularken, CHARTEVENT_CLICK olayını, bunların sadece en yüksek öncelikli olanı alacaktır.
|
ORDER_COMMENT
|
Emir yorumu
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Bu emir türü, emrin sadece belirtilen hacimle karşılanabileceği anlamına gelir. Eğer piyasada yeterli miktarda finansal enstrüman bulunmuyorsa, emir yürürlüğe konulmaz. İstenen hacim değeri, o an piyasada mevcut olan birkaç teklif ile karşılanabilir.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Bu mod kullanıcının, emirde belirtilen sınırlar içerisinde piyasada bulunan maksimum hacim değeri ile işlem yapmaya razı olması anlamına gelir. Bu durumda emirde belirtilen hacmin tamamı karşılanamayabilir, mevcut olan hacim değeri kadar karşılama yapılır, kalanı ise iptal edilir.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Bu tür, sadece piyasa emirleri (ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL), limit ve stop limit emirleri (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) için ve sadece Piyasa veya Borsa işlemleri için kullanılır. Kısmi karşılanma durumunda, piyasa veya limit emrinin kalan kısmı iptal edilmez, bunun yerine daha sonra işlenir.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT emirlerinin aktivasyonu için, karşılık gelen ORDER_FILLING_RETURN işlem tipli bir ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT limit emri oluşturulur.
|
ORDER_MAGIC
|
Emri veren Uzman Danışmanın tanımlayıcısı (her bir Uzman Danışmanın kendine has, benzersiz numarasını girmesi için tasarlanmıştır)
|
ORDER_POSITION_ID
|
Pozisyon tanımlayıcısı, gerçekleştiği anda bir emir için ayarlanır. Gerçekleştirilen her emir, mevcut bir pozisyonu açan veya değiştiren bir işlem ile sonuçlanır. Pozisyon tanımlayıcısı çalıştırılan emir için, işlem anında ayarlanır.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
Emir verilen sembolün mevcut fiyatı
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
Emirde belirtilen fiyat
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
StopLimit emri için Limitli emir fiyatı
|
ORDER_SL
|
Zarar Durdur değeri
|
ORDER_STATE
|
Emir durumu
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
Emir müşteri tarafından iptal edildi
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
Emir, zaman-aşımına uğradı
|
ORDER_STATE_FILLED
|
Emir bütünüyle işlendi
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
Emir kısmen işlendi
|
ORDER_STATE_PLACED
|
Emir kabul edildi
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
Emir reddedildi
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
Emir işleniyor (alım-satım sistemine kaydediliyor)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
Emir siliniyor (alım-satım sisteminden siliniyor)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
Emir şekillendiriliyor (parametreleri değiştiriliyor)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
Emir kontrol edilmiş ama henüz aracı kurum tarafından kabul edilmemiş
|
ORDER_SYMBOL
|
Emrin verildiği sembol
|
ORDER_TIME_DAY
|
Günlük emir
|
ORDER_TIME_DONE
|
Emrin gerçekleşme veya iptal edilme zamanı
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin gerçekleşme/iptal edilme zamanı
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
Emir zaman-aşımı tipi
|
ORDER_TIME_GTC
|
İptale kadar geçerli emir
|
ORDER_TIME_SETUP
|
Emir başlangıç zamanı
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin girilme zamanı
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Tarihli emir
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
Emir, belirtilen günün 23:59:59 saatine kadar aktif olacaktır. Eğer belirtilen zaman, alım-satım seansının dışında kalıyorsa; emir, en yakın alım-satım anında zaman aşımına uğrayacaktır.
|
ORDER_TP
|
Kar Al değeri
|
ORDER_TYPE
|
Emir tipi
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Piyasa Alış emri
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Buy Limit bekleyen emri
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Buy Stop bekleyen emri
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Emir fiyatına ulaşıldığında, bir Buy Limit bekleyen emri StopLimit fiyatına yerleştirilir
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
Emrin karşılanma tipi
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Piyasa Satış emri
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Sell Limit bekleyen emri
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Sell Stop bekleyen emri
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Emir fiyatına ulaşıldığında, bir Sell Limit bekleyen emri StopLimit fiyatına yerleştirilir
|
ORDER_TYPE_TIME
|
Emrin yaşam süresi
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
Emrin mevcut hacmi
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
Emrin başlangıç hacmi
|
PERIOD_CURRENT
|
Mevcut zaman aralığı
|
PERIOD_D1
|
1 gün
|
PERIOD_H1
|
1 saat
|
PERIOD_H12
|
12 saat
|
PERIOD_H2
|
2 saat
|
PERIOD_H3
|
3 saat
|
PERIOD_H4
|
4 saat
|
PERIOD_H6
|
6 saat
|
PERIOD_H8
|
8 saat
|
PERIOD_M1
|
1 dakika
|
PERIOD_M10
|
10 dakika
|
PERIOD_M12
|
12 dakika
|
PERIOD_M15
|
15 dakika
|
PERIOD_M2
|
2 dakika
|
PERIOD_M20
|
20 dakika
|
PERIOD_M3
|
3 dakika
|
PERIOD_M30
|
30 dakika
|
PERIOD_M4
|
4 dakika
|
PERIOD_M5
|
5 dakika
|
PERIOD_M6
|
6 dakika
|
PERIOD_MN1
|
1 ay
|
PERIOD_W1
|
1 hafta
|
PLOT_ARROW
|
DRAW_ARROW stili için ok kodu
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
DRAW_ARROW stilinde okların dikey olarak kaydırılması
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Renk sayısı
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Çizim yapılmamış çubuk sayısı ve Veri Penceresindeki değerler
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Grafiksel çizim tipi
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Çizim yapılmayan bir grafik için boş değer
|
PLOT_LABEL
|
Veri Penceresinde gösterilecek grafiksel serinin ismi. Birkaç gösterge tamponunun kullanımını gerektiren karmaşık grafik stilleri ile çalışırken, her bir tamponun ismi ";" ayracı kullanılarak belirtilebilir. Örnek kod şurada gösterilmektedir DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Çizim rengini içeren bir tamponun indisi
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Çizgi çizim stili
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Çizgi çizim kalınlığı
|
PLOT_SHIFT
|
Gösterge grafiğinin, zaman ekseninde çubuk bazında kaydırılması
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Çizim değerlerinin Veri Penceresinde görüntülenen işareti
|
PLUSDI_LINE
|
Çizgi +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Otomatik olarak (new() kullanılmadan) oluşturulmuş herhangi bir nesnenin işaretçisi
|
POINTER_DYNAMIC
|
new() operatörü ile oluşturulmuş nesnenin işaretçisi
|
POINTER_INVALID
|
Hatalı işaretçi
|
POSITION_COMMENT
|
Pozisyon yorumu
|
POSITION_COMMISSION
|
Komisyon
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Pozisyon tanımlayıcısı (kimliği), yeni açılan her pozisyona atanan ve pozisyonun ömrü boyunca değişmeyen, benzersiz bir sayıdır Pozisyonun devri, tanımlayıcıyı değiştirmez.
|
POSITION_MAGIC
|
Pozisyon magic number (bakınız ORDER_MAGIC)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Pozisyon sembolünün mevcut fiyatı
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Pozisyon açılış fiyatı
|
POSITION_PROFIT
|
Mevcut kar
|
POSITION_SL
|
Açık Pozisyon için Zarar Durdur seviyesi
|
POSITION_SWAP
|
Birikmiş swap
|
POSITION_SYMBOL
|
Pozisyon sembolü
|
POSITION_TIME
|
Pozisyon açılış zamanı
|
POSITION_TIME_MSC
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, pozisyon açılış zamanı
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen saniyeler şeklinde, pozisyon değişim zamanı
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, pozisyon değişim zamanı
|
POSITION_TP
|
Açık pozisyon için Kar Al seviyesi
|
POSITION_TYPE
|
Pozisyon tipi
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Alış işlemi
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Satış
|
POSITION_VOLUME
|
Pozisyon Hacmi
|
PRICE_CLOSE
|
Kapanış fiyatı
|
PRICE_HIGH
|
Periyot içi maksimum fiyat
|
PRICE_LOW
|
Periyot içi maksimum fiyat
|
PRICE_MEDIAN
|
Medyan fiyat, (high + low)/2
|
PRICE_OPEN
|
Açılış fiyatı
|
PRICE_TYPICAL
|
Tipik fiyat, (high + low + close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Ağırlıklı ortalama fiyat, (high + low + close + close)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
Uzman
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Gösterge
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
REASON_ACCOUNT
|
Yeni bir hesap aktive edilmiş veya hesap ayarlarındaki bir değişiklik nedeniyle alım-satım sunucusuna yeniden bağlanılmış
|
REASON_CHARTCHANGE
|
Sembol veya çizelge periyodu değişmiş
|
REASON_CHARTCLOSE
|
Çizelge kapatılmış
|
REASON_CLOSE
|
Terminal kapatılmış
|
REASON_INITFAILED
|
Bu değer, OnInit() işleyicisinin sıfır olmayan bir değere dönüş yaptığı anlamına gelir
|
REASON_PARAMETERS
|
Giriş parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilmiş
|
REASON_PROGRAM
|
Uzman Danışmanın kendi işleminiExpertRemove() fonksiyon çağrısıyla sonlandırmış
|
REASON_RECOMPILE
|
Program yeniden derlenmiş
|
REASON_REMOVE
|
Program çizelgeden silinmiş
|
REASON_TEMPLATE
|
Yeni bir şablon uygulanmış
|
SATURDAY
|
Cumartesi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
Dosya işaretçisinin mevcut konumu
|
SEEK_END
|
Dosya sonu
|
SEEK_SET
|
Dosya başlangıcı
|
SENKOUSPANA_LINE
|
Senkou Span A çizgisi
|
SENKOUSPANB_LINE
|
Senkou Span B çizgisi
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Mevcut anda, belirli bir sembol-periyot için çubuk sayısı
|
SERIES_FIRSTDATE
|
Mevcut anda, belirli bir semboldeki-periyottaki ilk tarih
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Semboldeki-periyottaki son çubuğun açılış zamanı
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün sunucuda bulunan geçmişindeki ilk tarih
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Mevcut an için belirli bir semboldeki/periyottaki veri için senkronizasyon bayrağı
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün terminalde bulunan geçmişindeki ilk tarih
|
SHORT_MAX
|
short tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
SHORT_MIN
|
uchar tipi ile temsil edilebilecek minimal değer
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Author login
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Account balance
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Broker name (company)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Broker server
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Signal base currency
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Publication date (date when it become available for subscription)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Monitoring starting date
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Account equity
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Account gain
|
SIGNAL_BASE_ID
|
Signal ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Hesap kaldıracı
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Account maximum drawdown
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Signal name
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Profit in pips
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Signal subscription price
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Position in rating
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Return on Investment (%)
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Number of subscribers
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Account type (0-real, 1-demo, 2-contest)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Number of trades
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
The flag enables synchronization without confirmation dialog
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Copy Stop Loss and Take Profit flag
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Deposit percent (%)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Equity limit
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Signal id, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Signal name, r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Slippage (used when placing market orders in synchronization of positions and copying of trades)
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
"Copy trades by subscription" permission flag
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
"Agree to terms of use of Signals service" flag, r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Maximum percent of deposit used (%), r/o
|
SIGNAL_LINE
|
Sinyal çizgisi
|
STAT_BALANCE_DD
|
Parasal terimlerle bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınır
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Parasal terimlerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum yüzdelik azalmanın (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) gerçekleşmesiyle kaydedilir.
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Yüzdelik olarak bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Yüzdelik değerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum azalmanın (STAT_BALANCE_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.
|
STAT_BALANCEMIN
|
Minimum bakiye değeri
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Bir kayıplı işlem serisi içindeki maksimum zarar. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
STAT_CONLOSSMAX (bir kaybeden işlem serisi içindeki maksimum zarar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
STAT_CONPROFITMAX (bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
OnTester() fonksiyonunun dönüş yaptığı, hesaplanmış özel optimizasyon kriterinin değeri
|
STAT_DEALS
|
İşlemlerin sayısı
|
STAT_EQUITY_DD
|
Parasal terimlerle varlıktaki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınmaktadır
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Parasal terimlerle varlıktaki azalma, varlıktaki maksimum yüzdelik azalma (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) gerçekleştiğinde kaydedilir.
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Varlıktaki maksimum yüzdelik azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda, göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Yüzdelik olarak azalma miktarı, varlıktaki maksimum parasal azalmanın (STAT_EQUITY_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir.
|
STAT_EQUITYMIN
|
Minimum varlık değeri
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Beklenen kazanç
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Toplam kayıp, tüm negatif alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Toplam kar, tüm kazançlı (pozitif) alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Başlangıç mevduat değeri
|
STAT_LONG_TRADES
|
Uzun (alış) işlemler
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Kaybeden işlemler
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Kaybeden bir işlem serisinin ortalama uzunluğu
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
En uzun kaybeden işlem serisindeki işlemlerin sayısı STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
En uzun kaybeden işlem serisindeki toplam zarar
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
En uzun kazançlı işlemler serisindeki işlem sayısı STAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
En uzun kazançlı işlemler serisinin toplam karı
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Maksimum kayıp – tüm kaybeden işlemlerin arasındaki en küçük değer. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Maksimum kar – tüm kazançlı işlemler içindeki en büyük değer. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Minimum teminat seviyesi değeri
|
STAT_PROFIT
|
Sınamadan sonraki net kar, STAT_GROSS_PROFIT ve STAT_GROSS_LOSS değerlerinin toplamı (STAT_GROSS_LOSS her zaman sıfırdan küçük veya sıfıra eşittir)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Kazanç faktörü, STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS oranına eşittir. Eğer STAT_GROSS_LOSS=0 ise, kazanç faktörü DBL_MAX değerine eşittir
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Kazançlı uzun işlemler
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Kazançlı kısa işlemler
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Kazançlı işlemler
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Kazançlı bir işlem serisinin ortalama uzunluğu
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Geri kazanım faktörü, STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD oranına eşittir
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Sharpe oranı
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Kısa (satış) işlemler
|
STAT_TRADES
|
Yapılan işlemlerinin sayısı
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Hesaptan çekilen para miktarı
|
STO_CLOSECLOSE
|
Close/Close fiyatları temelinde hesaplama
|
STO_LOWHIGH
|
Low/High fiyatları temelinde hesaplama
|
STYLE_DASH
|
Kesikli çizgi
|
STYLE_DASHDOT
|
Kesikli-noktalı çizgi
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Kesikli - çift noktalı çizgi
|
STYLE_DOT
|
Noktalı çizgi
|
STYLE_SOLID
|
Düz çizgi
|
SUNDAY
|
Pazar
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - en iyi alım teklifi
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Günün en yüksek Alış değeri
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Günün en düşük Alış değeri
|
SYMBOL_BANK
|
Mevcut fiyat teklifinin dağıtıcısı
|
SYMBOL_BASIS
|
The underlying asset of a derivative
|
SYMBOL_BID
|
Bid - en iyi satış teklifi
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Günün en yüksek Satış değeri
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Günün en düşük Satış değeri
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode - CFD için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode - CFD için kar ve teminat değerlerinin endekslerle hesaplanması
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode - CFD'de kaldıraçlı alım-satım için için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode – hisse senedi piyasasında vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode – FORTS üzerinde vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode – hisse senedi piyasalarında, menkul değer alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode - Forex için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode - vadeli ürünler için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Sembolün baz dövizi
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Teminat döviz birimi
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Kar dövizi
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Sembol açıklaması
|
SYMBOL_DIGITS
|
Ondalık noktadan sonraki basamak sayısı
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
Emir gün sonuna kadar geçerlidir
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
Açık bir şekilde iptal edilmediği sürece, emir sınırsız bir zaman aralığı için geçerlidir.
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayrakları
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
Zaman-aşımı zamanı emirde belirtilir
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
Zaman-aşımı tarihi emirde belirtilir
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Sembol alım-satım bitiş tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
Bu emir türü, işlemin sadece belirtilen hacimle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Eğer piyasada yeterli miktarda finansal enstrüman bulunmuyorsa, emir yürürlüğe konulmaz. İstenen hacim değeri, o an piyasada mevcut olan birkaç teklif ile karşılanabilir.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
Bu durumda kullanıcı, emirde belirtilen sınırlar içerisinde piyasada bulunan maksimum hacim değeriyle işlem yapmaya razı olur. Burada emir tamamen karşılanmayabilir, mevcut hacim karşılanacak ve kalanı iptal edilecektir. IOC emirlerinin kullanım durumu, alım-satım sunucusunda belirlenir.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
izin verilen emir uygulama modu bayrakları
|
SYMBOL_ISIN
|
Bir sembolün ISIN (International Securities Identification Number) sistemindeki ismi. Uluslararası Menkul Değerleri Tanımlama Numarası, bir menkul değeri benzersiz şekilde tanımlayan 12-haneli bir alfa-sayısal koddur. Bu sembol özelliğinin varlığı, alım-satım sunucusu tarafında belirlenir.
|
SYMBOL_LAST
|
Son işlem fiyatı
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Günün en yüksek Last değeri
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Günün en düşük Last değeri
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Başlangıç teminatı, mevduat dövizi cinsinden bir lotluk pozisyon açmak için gerekli olan teminat miktarı anlamındadır. Bu, bir müşterinin, piyasaya girdiği zaman mal varlığının kontrol edilmesi için kullanılır.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Sürdürme teminatı. Eğer ayarlanmışsa, teminat miktarını mevduat dövizi cinsinden ayarlar, bir lottan itibaren değer alır. Müşterinin mal varlığını, hesap durumu değiştiğinde kontrol etmek içi kullanılır. Sürdürme teminatının 0 olması durumunda, başlangıç teminatı kullanılır.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Option type
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Option right (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
A call option gives you the right to buy an asset at a specified price
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
A put option gives you the right to sell an asset at a specified price
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
Limitli emirlere izin verilir (Buy Limit ve Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
Piyasa emirlerine izin verilir (Buy ve Sell)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
İzin verilen emir tipi bayrakları
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
Stop Loss (zararı durdur) emrine izin verilir
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
Stop (durdurma) emirlerine izin verilir (Buy Stop ve Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
Stop-limit emirlerine izin verilir (Buy Stop Limit ve Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
Take Profit (kar al) emrine izin verilir
|
SYMBOL_PATH
|
Sembol ağacındaki veri adresi
|
SYMBOL_POINT
|
Sembol puan değeri
|
SYMBOL_SELECT
|
Piyasa Gözlemi içinde seçilen sembol
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatı
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Mevcut Alım emirlerinin sayısı
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Alım emirlerinin mevcut hacmi
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Mevcut seansın kapanış fiyatı
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Mevcut seans içindeki işlemlerin sayısı
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Açık vadeli işlemlerin özeti
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Mevcut seansın açılış fiyatı
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Mevcut seansın en yüksek fiyatı
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Mevcut seansın en düşük fiyatı
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Mevcut seanstaki uzlaşma fiyatı
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Mevcut Satış emirlerinin sayısı
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Satış emirlerinin mevcut hacmi
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Mevcut seans cirosunun özeti
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Mevcut seans pozisyonlarının özet hacim değeri
|
SYMBOL_SPREAD
|
Puan bazında makas değeri
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Değişken makas gösterimi
|
SYMBOL_START_TIME
|
Sembol alım-satım başlangıç tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Uzun swap değeri
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Swap hesaplama modeli
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swap bedelleri, müşterinin teminat para birimi üzerinden uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swap bedelleri semboldeki karşıt döviz üzerinden uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swap bedelleri semboldeki baz döviz birimi üzerinden uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Swap devre dışı (swap yok)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swap bedelleri, swap hesabı sırasında finansal enstrüman fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swap bedelleri, pozisyonun açılış fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swap bedelleri puan bazında uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün, mevcut Satış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün pozisyonlar, kapanış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Hafta içinde, 3 günlük swap değerinin kesildiği gün
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Kısa swap değeri
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Piyasa derinliğinde gösterilen isteklerin maksimal sayısı. İstek kuyruğu bulunmayan sembollerde, bu değer varsayılan olarak sıfırdır.
|
SYMBOL_TIME
|
Son fiyat teklifinin zamanı
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
İşlem fiyatı hesaplama modu
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Alım-satım sözleşme büyüklüğü
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Borsa uygulaması
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Anında uygulama
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Piyasa Uygulaması
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
İstek ile uygulama
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
İşlem gerçekleştirme modu
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Puan bazında, alım-satım işlemlerinin dondurulmasına olan uzaklık
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Emir gerçekleştirme tipi
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Sadece pozisyon kapama işlemlerine izin verilir
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Sembol için alım-satım devre dışı bırakılmıştır
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Alım-satım kısıtlaması yoktur
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Sadece uzun pozisyonlara izin verilir
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Sadece kısa pozisyonlara izin verilir
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Stop emrinin verilebilmesi için, mevcut kapanış fiyatından itibaren, puan bazında gerekli minimum fark
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
En düşük fiyat değişimi
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT değeri
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Kaybetmekte olan bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Karlı olabilecek bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı
|
SYMBOL_VOLUME
|
Son işlemin hacmi
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Bir semboldeki tek yönlü (alış veya satış) açık emirler ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum toplam hacim. Örneğin 5 lotluk bir sınırlama ile, 5 lotluk hacimde açık bir alım pozisyonuna sahip olabilir ve yine 5 lotluk hacimde bir Sell Limit bekleyen emri girebilirsiniz. Ama bu durumda (tek yöndeki toplam hacim, belirlenen sınırlamayı geçemeyeceğinden) bir Buy Limit bekleyen emri veya 5 lottan büyük bir Sell Limit emri giremezsiniz.
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Bir işlemde kullanılabilecek en yüksek hacim
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim değişim birimi
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Günün en yüksek hacim değeri
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Günün en düşük hacim değeri
|
TENKANSEN_LINE
|
Tenkan-sen çizgisi
|
TERMINAL_BUILD
|
Müşteri terminalinin kurulum numarası
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Müşteri terminalinde yüklü olan dilin kod sayfasının numarası
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Bilgisayara yüklenen tüm terminaller için çoğunlukla kullanılan dosya adresi
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
The flag indicates the presence of MQL5.community authorization data in the terminal
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Balance in MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Connection to MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
Firma ismi
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Bir alım-satım sunucusuna yapılan bağlantı
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Sistemdeki CPU (işlemci) çekirdeklerinin sayısı
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Terminal verisinin saklandığı klasör
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Terminal biriminin MQL5\Files klasörü için kullanılabilecek serbest disk alanı, MB
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
DLL kullanım izni
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
SMTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, e-mail gönderme izni
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
FTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, rapor gönderme izni
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Terminal dili
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısı
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Terminal birimi işlemlerindeki serbest bellek, MB
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Sistemdeki mevcut fiziksel bellek, MB
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Terminal birimi işlemleri için kullanılabilir bellek büyüklüğü, MB
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Temsilci tarafından kullanılan bellek miktarı, MB
|
TERMINAL_MQID
|
The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data to send Push notifications
|
TERMINAL_NAME
|
Terminal ismi
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Permission to send notifications to smartphone
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Desteklenen OpenCL versiyonu, 0x00010002 = 1.2. biçiminde verilir "0" sayısı OpenCL'in desteklenmediği anlamına gelir
|
TERMINAL_PATH
|
Terminalin başlatıldığı klasör
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Alım-satım sunucusuna gönderilen son ping sinyalinin mikrosaniye cinsinden değeri. Bir saniye, bir milyon mikrosaniyeden oluşur
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
Ekrandaki görüntü çözünürlüğü bir inçlik çizgi üzerindeki nokta sayısıyla (DPI – Dots per Inch) ölçülür
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
"64-bitlik terminal" gösterimi
|
THURSDAY
|
Perşembe
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Anlık uygulama için belirlenen parametrelerle bir alım-satım emrini işleme koyar (piyasa emri)
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Daha önce verilmiş bir emrin parametrelerini şekillendirir
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Bir alım-satım emrini, belirtilen koşullar altında uygulanacak şekilde işleme koyar (bekleyen emir)
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Önceden verilmiş bekleyen emri siler
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Bir açık pozisyon için Zarar Durdur ve Kar Al değerlerini şekillendirir
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
İstek kullanıcı tarafından iptal edildi
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Otomatik alım-satım, müşteri terminali tarafından devre dışı bırakıldı
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Alım-satım sunucusuyla bağlantı yok
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
İstek tamamlandı
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
İsteğin sadece bir kısmı tamamlandı
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
İstek işleme hatası
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Emir veya pozisyon dondurulmuş
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Geçersiz istek
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
İstek içinde geçersiz zaman-aşımı tarihi
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Geçersiz emir işleme tipi
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Yanlış veya geçersiz emir tipi
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Geçersiz istek fiyatı
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
İstek içinde geçersiz stop (durdurma) seviyeleri
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Geçersiz istek hacmi
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Bekleyen emirlerin sayısı sınıra ulaştı
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Sembol üzerindeki emirler ve pozisyonlar için hacim sınırına ulaşıldı
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
İstek işlem için kilitlendi
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Piyasa kapalı
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
İstekte değişim yok
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
İsteği tamamlayabilecek yeterli para yok
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Sadece gerçek hesaplarda işleme izin veriliyor
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Emir durumu değişti
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Emir işlendi
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Belirtilmiş POSITION_IDENTIFIER özelliğine sahip olan pozisyon kapatılmış
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Fiyatlar değişti
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
İstek içinde işlenebilecek bir fiyat teklifi yok
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
İstek reddedildi
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Yeniden fiyatlandırma (requote)
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Otomatik alım-satım, sunucu tarafından devre dışı bırakıldı
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
İstek zaman-aşımı nedeniyle iptal edildi
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
İsteklerin sıklığı fazla
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Alım-satım işlemleri devre dışı
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
Geçmişe bir işlem eklenmesi. Bu eylem, bir emrin işlenmesinin veya hesap bakiyesi ile işlemler gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
Geçmişteki bir işlemin silinmesi. Daha önce gerçekleştirilen bir işlemin sunucu üzerinde silinme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, işlem daha önce aracı kurum tarafından aktarıldığı bir dışsal alım-satım sisteminde (borsa) silinmiş olabilir.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
Geçmişteki bir işlemin güncellenmesi. Daha önce gerçekleştirilen bir işlemin, sunucu üzerinde değişme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, işlem daha önce aracı kurum tarafından aktarıldığı bir dışsal alım-satım sisteminde (borsa) değiştirilmiş olabilir.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
Bir işlemin veya iptalin sonucu olarak bir emrin geçmişe eklenmesi.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
Emir geçmişinden bir emrin silinmesi. Bu tip, sunucu tarafındaki fonksiyonelliğin artırılması için tasarlanmıştır.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
Emir geçmişinde yer alan bir emrin değişmesi. Bu tip, sunucu tarafındaki fonksiyonelliğin artırılması için tasarlanmıştır.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
Yeni bir açık emir ekleme.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
Açık emirler listesinden bir emir silme. Bir emir, uygun bir isteğin ayarlanmasının veya uygulanmasının (karşılanmasının) ve geçmişe konulmasının bir sonucu olarak, açık emirler listesinden silinebilir.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
Açılmış bir emri güncelle. Güncellemeler, sadece müşteri terminali veya alım-satım sunucusu tarafından yapılmış bariz değişimleri değil, aynı zamanda, emrin ayarlanması sırasında oluşan değişimleri de içerir (örneğin, ORDER_STATE_STARTED'dan ORDER_STATE_PLACED'a veya ORDER_STATE_PLACED'dan ORDER_STATE_PARTIAL'a vb. yapılan aktarımlar).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
İşlemle ilgili olmayan bir pozisyonun değiştirilmesi. Bu tür faaliyetler, bir pozisyonun sunucu tarafından değiştirildiğini gösterir. Pozisyon hacmi, açılış fiyatı, Zarar Durdur ve Kar Al seviyeleri değiştirilebilir. Değişimlere dair veriler, OnTradeTransaction işleyicisi ile MqlTradeTransaction yapısında belirtilir. İşlemin sonucunda pozisyon değişimi (ekleme, değiştirme veya kapama) olması, TRADE_TRANSACTION_POSITION faaliyetinin gerçekleşmesine yol açmaz.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
Bir alım-satım isteğinin sunucu tarafından işlendiğine ve işlenen sonucunun alındığına dair uyarı. Bunun gibi faaliyetler için sadece MqlTradeTransaction yapısının "type" alanı incelenmelidir. OnTradeTransaction fonksiyonunun ikinci ve üçüncü parametreleri (request ve result), ek veriler elde etmek için incelenmelidir.
|
TUESDAY
|
Salı
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
uchar tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
UINT_MAX
|
uint tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
ULONG_MAX
|
ulong tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
UPPER_BAND
|
Üst limit
|
UPPER_HISTOGRAM
|
Üst histogram
|
UPPER_LINE
|
Üst çizgi
|
USHORT_MAX
|
ushort tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer
|
VOLUME_REAL
|
Alım-satım hacmi
|
VOLUME_TICK
|
Tik hacmi
|
WEDNESDAY
|
Çarşamba
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
Dizinin sonuna kadar var olan eleman sayısıdır, yani bütün dizinin işleneceğini belirtir
|
WRONG_VALUE
|
Sabit, gizli (örtülü) olarak herhangi bir sayım tipine dönüştürülebilir