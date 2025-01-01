__DATE__ Dosya derleme tarihi (zaman olmadan, yani saatler, dakikalar ve saniyeler 0'a eşit olacak şekilde) Print

__DATETIME__ Dosya derleme tarihi ve zamanı Print

__FILE__ Derlenmiş mevcut dosyanın ismi Print

__FUNCSIG__ Makro gövdesinin yerleştirildiği fonksiyonun işareti. aşırı-yüklenmiş fonksiyonların tanımlanmasında, fonksiyonun eksiksiz bir tarifi kullanışlı olabilir Print

__FUNCTION__ Makronun, gövdesine yerleştirildiği fonksiyonun ismi Print

__LINE__ Kaynak kodunda makronun yer aldığı satır sayısı Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Derleyici sürüm numarası Print

__PATH__ Derlenmekte olan dosyanın, salt adresi Print

ACCOUNT_ASSETS The current assets of an account AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE Mevduat dövizi cinsinden hesap bakiyesi AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED The current blocked commission amount on an account AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY Hesaba hizmet veren firmanın ismi AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT Mevduat dövizi cinsinden hesap kredisi AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY Mevduat dövizinin cinsi AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY Mevduat dövizi cinsinden hesaptaki net varlık değeri AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE Hesap kaldıracı AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES The current liabilities on an account AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS İzin verilen maksimum bekleyen emir sayısı AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN Hesap numarası AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN Mevduat döviz birimi cinsinden kullanılan teminat (teminat) AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE Mevduat döviz birimi cinsinden serbest teminat AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Yüzde olarak, hesap teminat seviyesi AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Marjin çağrısı seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE İzin verilen en küçük teminat için ayar modu AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Marjin StopOut seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME Müşteri ismi AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT Bir hesabın mevduat dövizi cinsinden mevcut karı AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER Alım-satım sunucusunun ismi AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Parasal olarak hesap StopOut modu AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Yüzdelik olarak hesap StopOut modu AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE Hesap alım-satım modu AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Yarışma hesabı AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Deneme (demo) hesabı AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Gerçek hesap AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER Ortalanmış (sadece Edit nesnesi için) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT Sola hizalama ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT Sağa hizalama ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER Nesnenin tam ortasındaki tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT Merkezden sola doğru tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER Sol alt köşedeki tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER Sol üst köşedeki tutturma noktası koordinatı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER Merkezin aşağısındaki tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT Merkezden sağa doğru tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER Alt sağ köşedeki tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER Sağ üst köşedeki tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER Merkezin üstündeki tutturma noktası ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE Ana çizgi Gösterge Çizgileri

BOOK_TYPE_BUY Alış Emri MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET Piyasa fiyatından alış emri MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL Satış Emri MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET Piyasa fiyatından satış emri MqlBookInfo

BORDER_FLAT Düz biçim ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED Çıkıntılı biçim ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN Konkav biçim ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX char tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

CHAR_MIN char tipi ile temsil edilebilecek minimal değer Nümerik Tip Sabitleri

CHART_AUTOSCROLL Çizelgenin sağ sınırına otomatik hareket etme modu ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS Çubuk dizilimi şeklinde gösterir ChartSetInteger

CHART_BEGIN Çizelge başlangıcı (en eski fiyat) ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP Çizelgeyi diğer çizelgelerin üstünde göster ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES Japon mumları şeklinde gösterir ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK Satış fiyatı seviyesi rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND Çizelge arka plan rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID Satış fiyatı seviyesi rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Ayı mumunun gövde rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL Boğa mumunun gövde rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN Düşüş çubuğunun, ayı mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE Çizgi çizelgesi rengi ve Japon "Doji" mumları ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP Yükseliş çubuğunun, boğa mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND Eksenlerin, ölçeklerin ve OHLC çizgisinin rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID Izgara rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST Son gerçekleşen fiyatın (Last) rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL Stop (durdurma) emri seviyelerinin rengi (Zarar Durdur ve Kar Al) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME Hacimlerin ve pozisyon açma seviyelerinin rengi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT Çizelgedeki yorumun metni ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS Şimdiki konum ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Alım-satım seviyelerinin çizelge üzerinde fare ile sürüklenmesi izni. Sürükleme modu varsayılan olarak devrededir (true değeri) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Yapılan fare hareketlerini ve tıklamalarını (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Yeni nesne oluşturulması olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE), çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Nesne silinmesi olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE), çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönder ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Çizelgedeki, görünür ilk çubuğun numarası. Çubukların indislenmesi zaman serilerinde olduğu gibidir. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX Sabitlenmiş çizelge maksimumu ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN Sabitlenmiş çizelge minimumu ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION yüzdelik değerle, sol sınırdan sabit çizelge konumu. Sabit çizelge pozisyonu, yatay zaman ekseni üzerinde küçük gri bir üçgen ile imlenmiştir. Bu üçgen sadece, yeni tik anında çizelgenin otomatik kaydırılması devre dışı bırakılmışsa görüntülenir (CHART_AUTOSCROLL özelliğine bakın). Bir sabit pozisyon üzerindeki çubuk, yakınlaştırma ve uzaklaştırma sırasında aynı yerde kalır. ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND Ön plandaki fiyat çizelgesi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Piksel bazında çizelge yüksekliği ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT "Çizelge" (OBJ_CHART) nesnesini tanımlama – bir grafiksel nesne için 'true' değerine döner. gerçek bir çizelge için false dönüşü yapar ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE Kapanış fiyatları ile çizilen bir çizgi şeklinde gösterir ChartSetInteger

CHART_MODE Çizelge tipi (mumlar, çubuklar veya çizgiler) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL Sol fare tuşunu kullanarak çizelgeyi yatay olarak kaydırma. Eğer şu parametreler 'true' olarak ayarlanmışsa dikey kaydırma da mümkündür: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 veya CHART_SCALE_PT_PER_BAR ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR Çubuk başına düşen puan bazında ölçek ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX Çizelge maksimumu ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN Çizelge minimumu ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Çubuk başına düşen puan bazında belirlenen ölçek ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX Sabit ölçek modu ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11 1:1 ölçek modu ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT Fiyat çizelgesinin sağ sınırdan girintisinin modu ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE Sıfır çubuğunun sağ sınırdan olan girintisinin yüzdelik değeri ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE Alış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE Satış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE Çizelge üzerinde zaman ölçeğinin gösterilmesi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID Çizelgede ızgarayı görüntüle ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE Son değerleri çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Grafiksel nesnelerin kendiliğinden açılan (pop-up) tarifleri ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC OHLC değerlerini sağ üst köşede göster ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP Bitişik periyotlar arsında dikey ayraçlar görüntüle ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE Çizelge üzerinde fiyat ölçeğinin gösterilmesi ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Alım-satım seviyelerinin çizelgede gösterilmesi (açık pozisyonların, Stop Loss, Take Profit ve bekleyen emirlerin seviyeleri) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES Çizelgede hacimi görüntüle ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS Çizelge üstündeki görüntülenebilir çubukların sayısı ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE Hacimler gösterilmez ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL Alım-satım hacimleri ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK Tik Hacimleri ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS Çubuk sayısıyla çizelge genişliği ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS Piksel bazında çizelge genişliği ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE Çizelge penceresi işleyicisi (HWND) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Alt pencerelerin görünürlüğü ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE Dikey Y ekseni üzerinde piksel bazında, gösterge alt penceresinin üst çerçevesi ile, ana çizelge üst çerçevesi arasındaki uzaklık. Bir fare olayı durumunda, imleç koordinatları ana çizelge penceresinin koordinatları şeklinde geçirilir; gösterge alt pencerelerindeki grafiksel nesnelerin koordinatları ise, alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanır. Bu değer, koordinatları alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanan grafiksel nesnelerle doğru şekilde çalışmak amacıyla, ana çizelgenin kesin koordinatlarını alt pencerenin yerel koordinatlarına dönüştürmek için gereklidir. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL Gösterge alt pencereleri de dahil olmak üzere, toplam çizelge penceresi sayısı ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE Özellikler iletişim penceresi ile çizelge boyutunun veya çizelge özelliklerinin değişmesi OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK Çizelge üstünde tıklama OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM Bir özel olaylar dizisindeki ilk olayın numarası OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Bir özel olaylar dizisindeki son olayın numarası OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN Tuş darbeleri OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Fare hareketi, fare tıklamaları (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true, çizelge için ayarlanmışsa) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Özellikler penceresi ile değiştirilmiş grafiksel nesne OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Grafiksel nesne üzerinde tıklama OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Grafiksel nesne üzerinde sürükleyip bırakma OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT 'Düzenle' grafiksel nesnesinde metin düzenleme işinin bitmesi OnChartEvent

CHARTS_MAX Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı Diğer Sabitler

CHIKOUSPAN_LINE Chikou Span çizgisi Gösterge Çizgileri

clrAliceBlue Alice Blue Web Renkleri

clrAntiqueWhite Antique White Web Renkleri

clrAqua Aqua Web Renkleri

clrAquamarine Aquamarine Web Renkleri

clrBeige Beige Web Renkleri

clrBisque Bisque Web Renkleri

clrBlack Black Web Renkleri

clrBlanchedAlmond Blanched Almond Web Renkleri

clrBlue Blue Web Renkleri

clrBlueViolet Blue Violet Web Renkleri

clrBrown Brown Web Renkleri

clrBurlyWood Burly Wood Web Renkleri

clrCadetBlue Cadet Blue Web Renkleri

clrChartreuse Chartreuse Web Renkleri

clrChocolate Chocolate Web Renkleri

clrCoral Coral Web Renkleri

clrCornflowerBlue Cornflower Blue Web Renkleri

clrCornsilk Cornsilk Web Renkleri

clrCrimson Crimson Web Renkleri

clrDarkBlue Dark Blue Web Renkleri

clrDarkGoldenrod Dark Goldenrod Web Renkleri

clrDarkGray Dark Gray Web Renkleri

clrDarkGreen Dark Green Web Renkleri

clrDarkKhaki Dark Khaki Web Renkleri

clrDarkOliveGreen Dark Olive Green Web Renkleri

clrDarkOrange Dark Orange Web Renkleri

clrDarkOrchid Dark Orchid Web Renkleri

clrDarkSalmon Dark Salmon Web Renkleri

clrDarkSeaGreen Dark Sea Green Web Renkleri

clrDarkSlateBlue Dark Slate Blue Web Renkleri

clrDarkSlateGray Dark Slate Gray Web Renkleri

clrDarkTurquoise Dark Turquoise Web Renkleri

clrDarkViolet Dark Violet Web Renkleri

clrDeepPink Deep Pink Web Renkleri

clrDeepSkyBlue Deep Sky Blue Web Renkleri

clrDimGray Dim Gray Web Renkleri

clrDodgerBlue Dodger Blue Web Renkleri

clrFireBrick Fire Brick Web Renkleri

clrForestGreen Forest Green Web Renkleri

clrGainsboro Gainsboro Web Renkleri

clrGold Gold Web Renkleri

clrGoldenrod Goldenrod Web Renkleri

clrGray Gray Web Renkleri

clrGreen Green Web Renkleri

clrGreenYellow Green Yellow Web Renkleri

clrHoneydew Honeydew Web Renkleri

clrHotPink Hot Pink Web Renkleri

clrIndianRed Indian Red Web Renkleri

clrIndigo Indigo Web Renkleri

clrIvory Ivory Web Renkleri

clrKhaki Khaki Web Renkleri

clrLavender Lavender Web Renkleri

clrLavenderBlush Lavender Blush Web Renkleri

clrLawnGreen Lawn Green Web Renkleri

clrLemonChiffon Lemon Chiffon Web Renkleri

clrLightBlue Light Blue Web Renkleri

clrLightCoral Light Coral Web Renkleri

clrLightCyan Light Cyan Web Renkleri

clrLightGoldenrod Light Goldenrod Web Renkleri

clrLightGray Light Gray Web Renkleri

clrLightGreen Light Green Web Renkleri

clrLightPink Light Pink Web Renkleri

clrLightSalmon Light Salmon Web Renkleri

clrLightSeaGreen Light Sea Green Web Renkleri

clrLightSkyBlue Light Sky Blue Web Renkleri

clrLightSlateGray Light Slate Gray Web Renkleri

clrLightSteelBlue Light Steel Blue Web Renkleri

clrLightYellow Light Yellow Web Renkleri

clrLime Lime Web Renkleri

clrLimeGreen Lime Green Web Renkleri

clrLinen Linen Web Renkleri

clrMagenta Magenta Web Renkleri

clrMaroon Maroon Web Renkleri

clrMediumAquamarine Medium Aquamarine Web Renkleri

clrMediumBlue Medium Blue Web Renkleri

clrMediumOrchid Medium Orchid Web Renkleri

clrMediumPurple Medium Purple Web Renkleri

clrMediumSeaGreen Medium Sea Green Web Renkleri

clrMediumSlateBlue Medium Slate Blue Web Renkleri

clrMediumSpringGreen Medium Spring Green Web Renkleri

clrMediumTurquoise Medium Turquoise Web Renkleri

clrMediumVioletRed Medium Violet Red Web Renkleri

clrMidnightBlue Midnight Blue Web Renkleri

clrMintCream Mint Cream Web Renkleri

clrMistyRose Misty Rose Web Renkleri

clrMoccasin Moccasin Web Renkleri

clrNavajoWhite Navajo White Web Renkleri

clrNavy Navy Web Renkleri

clrNONE Rengin olmaması Diğer Sabitler

clrOldLace Old Lace Web Renkleri

clrOlive Olive Web Renkleri

clrOliveDrab Olive Drab Web Renkleri

clrOrange Orange Web Renkleri

clrOrangeRed Orange Red Web Renkleri

clrOrchid Orchid Web Renkleri

clrPaleGoldenrod Pale Goldenrod Web Renkleri

clrPaleGreen Pale Green Web Renkleri

clrPaleTurquoise Pale Turquoise Web Renkleri

clrPaleVioletRed Pale Violet Red Web Renkleri

clrPapayaWhip Papaya Whip Web Renkleri

clrPeachPuff Peach Puff Web Renkleri

clrPeru Peru Web Renkleri

clrPink Pink Web Renkleri

clrPlum Plum Web Renkleri

clrPowderBlue Powder Blue Web Renkleri

clrPurple Purple Web Renkleri

clrRed Red Web Renkleri

clrRosyBrown Rosy Brown Web Renkleri

clrRoyalBlue Royal Blue Web Renkleri

clrSaddleBrown Saddle Brown Web Renkleri

clrSalmon Salmon Web Renkleri

clrSandyBrown Sandy Brown Web Renkleri

clrSeaGreen Sea Green Web Renkleri

clrSeashell Seashell Web Renkleri

clrSienna Sienna Web Renkleri

clrSilver Silver Web Renkleri

clrSkyBlue Sky Blue Web Renkleri

clrSlateBlue Slate Blue Web Renkleri

clrSlateGray Slate Gray Web Renkleri

clrSnow Snow Web Renkleri

clrSpringGreen Spring Green Web Renkleri

clrSteelBlue Steel Blue Web Renkleri

clrTan Tan Web Renkleri

clrTeal Teal Web Renkleri

clrThistle Thistle Web Renkleri

clrTomato Tomato Web Renkleri

clrTurquoise Turquoise Web Renkleri

clrViolet Violet Web Renkleri

clrWheat Wheat Web Renkleri

clrWhite White Web Renkleri

clrWhiteSmoke White Smoke Web Renkleri

clrYellow Yellow Web Renkleri

clrYellowGreen Yellow Green Web Renkleri

CORNER_LEFT_LOWER Çizelgenin sol alt köşesindeki koordinat merkezi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER Çizelgenin sol üst köşesindeki koordinat merkezi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER Çizelgenin sağ alt köşesindeki koordinat merkezi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER Çizelgenin sağ üst köşesindeki koordinat merkezi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP Mevcut Windows ANSI kod sayfası. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP Mevcut sistemin Macintosh kod sayfası. Not: Bu değer, sadece eskiden yazılmış programlarda sıklıkla kullanılır ve artık gerekli değildir; bir süredir Macintosh bilgisayarlarda Unicode kullanılmaktadır CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP Mevcut sistemin OEM kod sayfası. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL Sembol kod sayfası CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP Geçerli iş parçacığı için Windows ANSI kod sayfası. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7 UTF-7 kod sayfası. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8 UTF-8 kod sayfası. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 AES encryption with 128 bit key (16 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 AES encryption with 256 bit key (32 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP ZIP archives CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 BASE64 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES DES encryption with 56 bit key (7 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 MD5 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 SHA1 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 SHA256 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG double tipi için, anlamlı ondalık hanelerin sayısı Nümerik Tip Sabitleri

DBL_EPSILON Şu koşulu sağlayan minimal değer: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double tipi için) Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MANT_DIG double tipi için mantis içindeki bit sayısı Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MAX double tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MAX_10_EXP double tipli maksimal ondalık üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MAX_EXP double tipli maksimal ikili üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MIN double tipi ile temsil edilebilecek minimal pozitif değer Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MIN_10_EXP double tipli minimal ondalık üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

DBL_MIN_EXP double tipli minimal ikili üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

DEAL_COMMENT İşlem yorumu HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION İşlem komisyonu HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY Faaliyet yönü - piyasaya giriş, piyasadan çıkış veya dönüş HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN Piyasaya giriş HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT Piyasadan çıkış HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC Faaliyet için magic number (bakınız, ORDER_MAGIC) HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID Pozisyon tanımlayıcısı - işlem içeren açma, değişim veya kapama hallerindeki pozisyon kimliği. Her bir pozisyonun, aktif olduğu süre içinde, sembol için gerçekleştirilmiş tüm işlemlere atanan benzersiz bir tanımlayıcısı (kimliği) vardır. HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE İşlem fiyatı HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT İşlem karı HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP Kapanıştaki birikmiş swap HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL İşlem sembolü HistoryDealGetString

DEAL_TIME İşlem zamanı HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC 01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, işlemin gerçekleştirilme zamanı HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE İşlem tipi HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE Bakiye HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS Bonus HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY Alış işlemi HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED İptal edilen alış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir alım işleminin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilen işlem (DEAL_TYPE_BUY), DEAL_TYPE_BUY_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE Ek ücret HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION Ek komisyon HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Günlük ajans komisyonu HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Aylık ajans komisyonu HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Günlük komisyon HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Aylık komisyon HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION Düzeltme HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT Kredi HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST Faiz oranı HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL Satış HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED İptal edilen satış işlemi. Önceden gerçekleştirilmiş bir satış işlemlerinin iptal edildiği bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumda, daha önce gerçekleştirilmiş işlem (DEAL_TYPE_SELL), DEAL_TYPE_SELL_CANCELED tipine dönüştürülür ve ondan elde edilen kar/zarar sıfırlanır. Önceden elde edilen kar/zarar ayrı bir bakiye işlemi ile ücretlendirilir/çekilir HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME İşlemin hacmi HistoryDealGetDouble

DRAW_BARS Çubuk dizilimi şeklinde gösterir Çizim Stilleri

DRAW_CANDLES Mumların dizilimi şeklinde gösterir Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_ARROW Çok renkli okların çizimi Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_BARS Çok renkli çubuklar Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_CANDLES Çok renkli mumlar Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_HISTOGRAM Sıfır çizgisinden başlayan çok renkli histogram Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 İki gösterge tamponunun çok renkli histogramı Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_LINE Çok renkli çizgi Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_SECTION Çok renkli kesit Çizim Stilleri

DRAW_COLOR_ZIGZAG Çok renkli ZigZag Çizim Stilleri

DRAW_FILLING İki seviye arasının renk ile doldurulması Çizim Stilleri

DRAW_HISTOGRAM Sıfır çizgisinden başlayan histogram Çizim Stilleri

DRAW_HISTOGRAM2 İki gösterge tamponunun histogramı Çizim Stilleri

DRAW_ZIGZAG Zigzag stili, çubuklar için dikey kesitler oluşturulmasını sağlar Çizim Stilleri

ELLIOTT_CYCLE Döngü (Cycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Büyük Süper Döngü (Grand Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE Orta (Intermediate) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR İkincil (Minor) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE Saniye (Minuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE Dakika ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY Birincil ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE Süper döngü (Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE Bir gösterge tamponu için boş değer Diğer Sabitler

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY Hesap özelliğinin tanımlayıcısı yanlış GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE İstenen dizi büyüklüğü 2 GB'ı aşıyor GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR Dizinin yer değişimi için yeterli belek yok, veya bir statik dizinin büyüklüğünü değiştirme girişimi yapıldı GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD Piyasa Derinliği eklenemiyor GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE Piyasa Derinliği kaldırılamıyor GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET Piyasa Derinliğinden veri alınamıyor GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE Piyasa Derinliğinden veri alımı için abonelik hatası GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY Gösterge tamponlarının dağıtılması için yeterli bellek yok GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX Gösterge tamponunun indisi yanlış GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY Klasörün kaldırılması başarısız oldu (büyük olasılıkla bir veya iki dosya bloke edilmiş ve kaldırma işlemi başarısız olmuş) GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY Klasör kaldırılamaz GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE Dosya silme hatası GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE Dosya açma hatası GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY char tipli bir dizi olmalı GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE Çizelge periyodunu ve sembolünü değiştirme işlemi başarısız oldu GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER Sayacı başlatma başarısız GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN Çizelge açılma hatası GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD Çizelgeye gösterge eklerken hata oluştu GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL Göstergeyi çizelgeden silerken hata oluştu GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND Gösterge belirtilen çizelge üzerinde bulunamadı GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED Çizelge boyunca konumlandırma hatası GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT Çizelgede, olayı işleyebilecek bir Uzman Danışman yok GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY Çizelge yanıt vermiyor GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND Çizelge bulunamadı GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED Ekran görüntüsü oluşturma hatası GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED Şablon uygulama hatası GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND Göstergeyi içeren alt pencere bulunamadı GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID Yanlış çizelge kimliği (tanımlayıcısı) GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER Çizelge ile çalışma fonksiyonu için kullanılan parametrenin hata değeri GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY Yanlış çizelge özelliği tanımlayıcısı GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY Özel gösterge özeliğinin tanımlayıcısı yanlış GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST Böyle bir dosya yolu bulunmuyor GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY double tipli bir dizi olmalı GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE Dosya ikili biçimde açıldığı için dizgi büyüklüğü belirtilmelidir GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR Okuma için yeterli önbellek alanı yok GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE Dosya yeniden yazılamaz GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY Bu bir dosya değil, bir klasör GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY Bu bir dosya, klasör değil GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST Dosya mevcut değil GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN Dosya, ikili (binary) dosya şeklinde açılmalıdır GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV Dosya, CSV dosyası şeklinde açılmalıdır GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD Dosya okuma amacıyla açılmalıdır GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE Dosya yazım amacıyla açılmalıdır GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT Dosya, metin (txt) dosyası şeklinde açılmalıdır GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV Dosya, metin (txt) veya CSV dosyası şeklinde açılmalıdır GetLastError

ERR_FILE_READERROR Dosya okuma hatası GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR Kaynağı dosyaya yazma işlemi başarısız oldu GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY float tipli bir dizi olmalı GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED Ftp ile dosya gönderimi başarısız oldu GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED Sistem fonksiyonunun çağrılmasına izin verilmiyor GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS Aynı isimde bir müşteri terminali global değişkeni mevcut GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND Müşteri terminalinin global değişkeni bulunamadı GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND İstenen geçmiş bulunamadı GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY Geçmiş özeliğinin tanımlayıcısı yanlış GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS Uyumlu olmayan dizilerin kopyalanması. Dizgi dizisi sadece bir dizgi dizisine kopyalanabilir, aynı şekilde bir sayısal dizi de sadece sayısal diziye kopyalanabilir GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE Metin dosyaları dizgi dizileri için olmalıdır, diğer diziler için ikili (binary) dosyalar kullanılmalıdır GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD Göstergenin çizelgeye uygulanmasında hata GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY Bu gösterge başka bir göstergeye uygulanamaz GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE Gösterge oluşturulamıyor GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME Dizideki ilk parametre, özel göstergenin ismi olmalı GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND İstenen veri bulunamadı GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY Göstergeyi eklemek için yeterli bellek yok GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE Gösterge oluşturulması sırasında, dizi içinde geçersiz parametre tipi GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING Göstergede hiç parametre yok GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL Bilinmeyen sembol GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE Göstergenin tanıtıcı değeri yanlış GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX İstenen gösterge tamponunun indisi hatalı GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS Göstergedeki parametre sayısı yanlış GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY int tipli bir dizi olmalı GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR Beklenmeyen içsel hata GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY Yanlış tipli veya yanlış büyüklükte bir dizi veya hasarlı bir nesne veya bir dinamik dizi GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME Geçersiz tarih ve/veya zaman GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE Bu tanıtıcı değere sahip bir dosya kapatıldı, veya hiç açılmadı GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER Sistem fonksiyonunun çağrısında yanlış fonksiyon kullanımı GetLastError

ERR_INVALID_POINTER Yanlış işaretçi GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE Yanlış tipte işaretçi GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY long tipli bir dizi olmalı GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED Email gönderimi başarısız oldu GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN Son tik zamanı bilinmiyor (hiç tik yok) GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED Sembol, Piyasa Gözleminde seçilmedi GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR Sembolün Piyasa Gözleminden silinmesinde hata GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL Bilinmeyen sembol GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY Sembol özelliği için yanlış tanımlayıcı GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY Program özelliğinin tanımlayıcısı yanlış GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE Dizgide tarih yok GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY Sistem fonksiyonunu uygulamak için yeterli bellek yok GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED Uyarı gönderme başarısız oldu GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT Uyarı gönderimi çok sık GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER Uyarı gönderimi için geçersiz parametre – boş bir dizgi veya NULL değeri SendNotification() fonksiyonuna geçirilmiş GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS Terminalde yanlış uyarı ayarları yapılmış (tanımlayıcı belirtilmemiş veya izin durumu ayarlanmamış) GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING Başlatılmamış dizgi GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY Nümerik bir dizi olmalı GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR Grafiksel nesne ile çalışma hatası GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED Değere karşılık gelen tarih alınamadı GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED Tarihe karşılık gelen değer alınamadı GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND Grafiksel nesne bulunamadı GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY Grafiksel nesne için yanlış tanımlayıcı GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY Tek boyutlu bir dizi olmalı GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE OpenCL tamponu oluşturma hatası GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE OpenCL bağlamı oluşturma hatası GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE OpenCL programı çalışma zamanı hatası GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL OpenCL çalışması sırasında bir hata oluştu GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE OpenCL kerneli oluşturma hatası GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED OpenCL fonksiyonları bu bilgisayarda desteklenmiyor GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE OpenCL programının derlenmesi sırasında hata oluştu GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE OpenCL içinde bir çalıştırma kuyruğu oluşturma hatası GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER OpenCL kerneli için parametrelerin ayarlanması sırasında hata oluştu GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME Kernel ismi çok uzun (OpenCL kernel) GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET OpenCL tamponu içinde geçersiz konum GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE OpenCL tamponu için geçersiz büyüklük GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED Ses oynatımı başarısız oldu GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED dynamic ve static kaynakların isimleri uyuşuyor GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG kaynak ismi 63 karakteri aşıyor GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND EX5 içinde bu isimde kaynak bulunamadı GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE Desteklenmeyen kaynak tipi veya kaynağın boyutu 16 Mb'i geçiyor GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY Zaman serileri kullanılamaz GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY short tipli bir dizi olmalı GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY Dizi çok küçük, başlangıç konumu dizinin dışında GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY Alınan dizi AS_SERIES şeklinde bildirilmiş ve yeterli büyüklükte değil GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY Dizgi için yeterli bellek yok GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR Dizginin yeniden yerleştirilmesi için yeterli bellek yok GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN Dizgi uzunluğu beklenenden az GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR Dizgiyi tarihe çevirme hatası GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER Sayı çok büyük, ULONG_MAX değerinden fazla GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE Dizgiye dönüşüm yaparken bilinmeyen veri tipi GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED Dizginin sonuna 0 eklenmiş, kullanışsız işlem GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE Konum, dizginin dışında GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS Yapı, dizgi nesnelerini ve/veya dinamik dizileri ve/veya bu tip nesnelerin yapılarını ve/veya sınıflarını içeriyor GetLastError

ERR_SUCCESS İşlem başarıyla tamamlandı GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY Terminal özelliğinin tanımlayıcısı yanlış GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME Dosya ismi çok uzun GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES 64 dosyadan fazlası aynı anda açılamaz GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS Biçim belirteçlerinin sayısı, parametrelerden fazla GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS Parametrelerin sayısı, biçim belirteçlerinden fazla GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND İşlem bulunamadı GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED Uzman Danışmanlar ile alım-satım yapmak yasaklanmış GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND Emir bulunamadı GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND Pozisyon bulunamadı GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED Alım-satım isteğinin gönderilmesi başarısız oldu GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY Alım-satım özelliği tanımlayıcısı yanlış GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST Kullanıcı tanımlı hatalar bu kod ile başlar GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED Failed to connect to specified URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS Invalid URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED HTTP request failed GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT Timeout exceeded GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME Dosya yolunun ismi yanlış GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE Dosya için yanlış tanıtıcı değer GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME Geçersiz dosya ismi GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING Geçersiz biçim dizgisi GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER Müşteri terminali fonksiyonunun çağrısında yanlış parametre kullanımı GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE Dizgideki tarih yanlış GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT Hasarlı dizgi nesnesi GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER string tipi hatalı parametre GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME Dizgideki zaman yanlış GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY Dizinin büyüklüğü sıfır GetLastError

FILE_ACCESS_DATE En son erişim tarihi FileGetInteger

FILE_ANSI ANSI tipli dizgiler (bir baytlık semboller). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır FileOpen

FILE_BIN İkili oku/yaz modu (dizgiden dizgiye dönüşüm olmaksızın). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır FileOpen

FILE_COMMON Tüm müşteri terminalleri için olan genel klasörün dosya yolu \Terminal\Common\Files. Bu bayrak, FileOpen(), FileCopy(), FileMove() ve FileIsExist() fonksiyonlarında kullanılır. FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE Oluşturulma tarihi FileGetInteger

FILE_CSV CSV dosyası (tüm elemanları uygun tipte dizgilere dönüştürülür, unicode veya ansi ve bir ayraç ile ayrılır). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır FileOpen

FILE_END Dosya sonu işaretini al FileGetInteger

FILE_EXISTS Mevcudiyeti kontrol et FileGetInteger

FILE_IS_ANSI Dosya, ANSI şeklinde açılmış (bakınız FILE_ANSI) FileGetInteger

FILE_IS_BINARY Dosya, ikili dosya olarak açılmış (bakınız, FILE_BIN) FileGetInteger

FILE_IS_COMMON Dosya, tüm terminaller tarafından paylaşılan bir klasörde açılmış (bakınız FILE_COMMON) FileGetInteger

FILE_IS_CSV Dosya, CSV dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_CSV) FileGetInteger

FILE_IS_READABLE Açılan dosya okunabilir özelliktedir (bakınız FILE_READ) FileGetInteger

FILE_IS_TEXT Dosya, metin dosyası olarak açılmış (bakınız FILE_TXT) FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE Açılan dosya yazılabilir özelliktedir (bakınız FILE_WRITE) FileGetInteger

FILE_LINE_END Satır sonu işaretini al FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE En son değiştirilme tarihi FileGetInteger

FILE_POSITION İşaretçinin dosya içindeki konumu FileGetInteger

FILE_READ Dosya okuma amaçlı açılır. Bu bayrak FileOpen()fonksiyonunda kullanılır. Bir dosya açarken, FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir. FileOpen

FILE_REWRITE FileCopy() ve FileMove()fonksiyonları kullanılarak dosyanın yeniden yazılması olasılığı. Dosya mevcut olmalı veya yazma amaçlı açılmış olmalıdır, aksi durumda dosya açılmaz. FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ Birkaç programdan okunma amacıyla paylaşımlı erişim. Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır ama dosya açılması sırasında yine de FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir. FileOpen

FILE_SHARE_WRITE Birkaç programdan yazma amaçlı paylaşımlı erişim. Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır ama dosya açılması sırasında yine de FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir. FileOpen

FILE_SIZE Bayt bazında dosya boyutu FileGetInteger

FILE_TXT Basit metin dosyası (csv dosyasına benzer ama ayraçlar yoktur). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır FileOpen

FILE_UNICODE UNICODE tipi dizgiler (iki baytlık semboller). Bu bayrak, FileOpen() fonksiyonunda kullanılır FileOpen

FILE_WRITE Dosya, yazma amacıyla açılır. Bu bayrak FileOpen()fonksiyonunda kullanılır. Bir dosya açarken, FILE_WRITE ve/veya FILE_READ bayraklarının belirtilmesi gerekir. FileOpen

FLT_DIG float tipi için anlamlı ondalık hanelerin sayısı Nümerik Tip Sabitleri

FLT_EPSILON Şu koşulu sağlayan minimal değer: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float tipi için) Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MANT_DIG float tipi için mantis içindeki bit sayısı Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MAX float tipiyle temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MAX_10_EXP float tipli maksimal ondalık üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MAX_EXP float tipli maksimal ikili üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MIN float tipiyle temsil edilebilecek minimal pozitif değer Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MIN_10_EXP float tipli minimal ondalık üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

FLT_MIN_EXP float tipli minimal ikili üs değeri Nümerik Tip Sabitleri

FRIDAY Cuma SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND Aşağı yönlü trende karşılık gelen çizgi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND Yukarı yönlü trende karşılık gelen çizgi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE Çene çizgisi Gösterge Çizgileri

GATORLIPS_LINE Dudak çizgisi Gösterge Çizgileri

GATORTEETH_LINE Diş çizgisi Gösterge Çizgileri

IDABORT "Sonlandır" (Abort) düğmesine basılmış MessageBox

IDCANCEL "İptal Et" (Cancel) düğmesine basılmış MessageBox

IDCONTINUE "Devam Et" (Continue) düğmesine basılmış MessageBox

IDIGNORE "Gözardı Et" (Ignore) düğmesine basılmış MessageBox

IDNO "Hayır" (No) düğmesine basılmış MessageBox

IDOK "Tamam" (OK) düğmesine basılmış MessageBox

IDRETRY "Yeniden Dene" (Retry) düğmesine basılmış MessageBox

IDTRYAGAIN "Tekrar Dene" (Try Again) düğmesine basılmış MessageBox

IDYES "Evet" (Yes) düğmesine basılmış MessageBox

IND_AC Accelerator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX Average Directional Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW ADX by Welles Wilder IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR Alligator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO Awesome Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR Average True Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS Bollinger Bands® IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS Bears Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS Bulls Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI Market Facilitation Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI Commodity Channel Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN Chaikin Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM Özel gösterge IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA Double Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DeMarker IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES Envelopes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE Force Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS Fractals IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA Fractal Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR Gator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU Ichimoku Kinko Hyo IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI Money Flow Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM Momentum IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV On Balance Volume IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI Relative Strength Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI Relative Vigor Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR Parabolic SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV Standard Deviation IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC Stochastic Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA Triple Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX Triple Exponential Moving Averages Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA Variable Index Dynamic Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES Volumes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR Williams' Percent Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS Ara işlemler için kullanılacak yardımcı tamponlar SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX Renk SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA Çizilecek veri SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS Gösterge değerleri çiziminin doğruluğu IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT Sabitlenmiş gösterge penceresi yüksekliği (ön işlemci komutu #property indicator_height) IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR Seviye çizgisinin rengi IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS Gösterge penceresindeki seviyelerin sayısı IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE Seviye çizgisinin stili IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT Seviye açıklaması IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE Seviye değeri IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH Seviye çizgisinin kalınlığı IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM Gösterge penceresinin maksimum değeri IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM Gösterge penceresinin minimum değeri IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME Gösterge kısa ismi IndicatorSetString

INT_MAX int tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

INT_MIN int tipi ile temsil edilebilecek minimal değer Nümerik Tip Sabitleri

INVALID_HANDLE Hatalı tanıtıcı değer Diğer Sabitler

IS_DEBUG_MODE Bir MQ5 programının hata ayıklama modunda çalıştığını gösteren bayrak Diğer Sabitler

IS_PROFILE_MODE Bir MQ5 programının profilleme modunda çalıştığını gösteren bayrak Diğer Sabitler

KIJUNSEN_LINE Kijun-sen çizgisi Gösterge Çizgileri

LICENSE_DEMO Market içinden, paralı bir ürünün deneme versiyonu. Sadece strateji sınayıcıda çalışır MQLInfoInteger

LICENSE_FREE Kulanım sınırlaması olmayan özgür versiyon MQLInfoInteger

LICENSE_FULL Satın alınan lisanslı bir versiyon en az 5 aktivasyon sağlar. Satıcı sağlanan aktivasyon sayısını artırabilir MQLInfoInteger

LICENSE_TIME Sınırlı süre lisanslı versiyon MQLInfoInteger

LONG_MAX long tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

LONG_MIN long tipi ile temsil edilebilecek minimal değer Nümerik Tip Sabitleri

LOWER_BAND Alt limit Gösterge Çizgileri

LOWER_HISTOGRAM Alt histogram Gösterge Çizgileri

LOWER_LINE Alt çizgi Gösterge Çizgileri

M_E e Matematiksel Sabitler

M_PI pi Matematiksel Sabitler

MAIN_LINE Ana çizgi Gösterge Çizgileri

MB_ABORTRETRYIGNORE Üç düğme içeren mesaj penceresi: Abort, Retry ve Ignore MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE Üç düğme içeren mesaj penceresi: Cancel, Try Again, Continue MessageBox

MB_DEFBUTTON1 İlk düğme MB_DEFBUTTON1 - eğer MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 veya MB_DEFBUTTON4 belirtilmemişse ön tanımlıdır MessageBox

MB_DEFBUTTON2 İkinci düğme ön tanımlıdır MessageBox

MB_DEFBUTTON3 Üçüncü düğme ön tanımlıdır MessageBox

MB_DEFBUTTON4 Dördüncü düğme ön tanımlıdır MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING Ünlem işareti ikonu MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK Daire içine alınmış i işareti MessageBox

MB_ICONQUESTION Soru işareti ikonu MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND STOP işareti ikonu MessageBox

MB_OK Sadece bir düğme içeren mesaj penceresi: OK. Default MessageBox

MB_OKCANCEL İki düğme içeren mesaj penceresi: OK ve Cancel MessageBox

MB_RETRYCANCEL İki düğme içeren mesaj penceresi: Retry ve Cancel MessageBox

MB_YESNO İki düğme içeren mesaj penceresi: Yes ve No MessageBox

MB_YESNOCANCEL Üç düğme içeren mesaj penceresi: Yes, No ve Cancel MessageBox

MINUSDI_LINE Çizgi –DI Gösterge Çizgileri

MODE_EMA Üssel ortalama Düzleştirme Yöntemleri

MODE_LWMA Doğrusal-ağırlıklı ortalama Düzleştirme Yöntemleri

MODE_SMA Basit ortalama Düzleştirme Yöntemleri

MODE_SMMA Düzleştirilmiş ortalama Düzleştirme Yöntemleri

MONDAY Pazartesi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG Hata ayıklama modunu belirten bayrak MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED Verilen çalıştırılmış program için DLL kullanım izni MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE Uzman Danışmanın optimizasyon sonuç çerçevelerinin toplanması modunda çalıştığını ifade eden bayrak MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE EX5 modülünün lisans tipi. Lisans, Mql5InfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) kullanımıyla bir isteğin yapıldığı EX5 modülünü ifade eder. MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED Temsilci tarafından kullanılan bellek miktarı, MB MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION Optimizasyon sürecini belirten bayrak MQLInfoInteger

MQL_PROFILER Programın kod profilleme modunda işletildiğini belirten bayrak MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME Çalıştırılan MQL5 programının ismi MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH Verilen çalıştırılmış program için dosya yolu MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE MQL5 programının tipi MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED The permission to modify the Signals for the given executed program MQLInfoInteger

MQL_TESTER Test sürecini belirten bayrak MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE Görsel test sürecini belirleyen bayrak MQLInfoInteger

NULL Tüm tipler için sıfırdır Diğer Sabitler

OBJ_ALL_PERIODS Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Sol Fiyat Etiketi Nesne Tipleri

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Sağ Fiyat Etiketi Nesne Tipleri

OBJ_ELLIOTWAVE3 Elliott Düzeltme Dalgası Nesne Tipleri

OBJ_ELLIOTWAVE5 Elliott Dürtü Dalgası Nesne Tipleri

OBJ_EVENT Ekonomik takvimdeki bir olaya karşılık gelen "Olay" nesnesi Nesne Tipleri

OBJ_FIBO Fibonacci Düzeltme Seviyeleri Nesne Tipleri

OBJ_FIBOTIMES Fibonacci Zaman Dilimleri Nesne Tipleri

OBJ_NO_PERIODS Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilmez ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 Nesne günlük çizelgelerde çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 Nesne 1-saatlik çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 Nesne 12-saatlik çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 Nesne 2-saatlik çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 Nesne 3-saatlik çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 Nesne 4-saatlik çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 Nesne 6-saatlik çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 Nesne 8-saatlik çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 Nesne 1-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 Nesne 10-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 Nesne 12-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 Nesne 15-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 Nesne 2-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 Nesne 20-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 Nesne 3-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 Nesne 30-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 Nesne 4-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 Nesne 5-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 Nesne 6-dakikalık çizelgede çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 Nesne haftalık çizelgelerde çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 Nesne haftalık çizelgelerde çizilir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_RECTANGLE_LABEL Özel grafiksel arayüzler oluşturmak ve tasarlamak için "Dikdörtgen Etiket" nesnesi. Nesne Tipleri

OBJ_REGRESSION Doğrusal Regresyon Kanalı Nesne Tipleri

OBJ_STDDEVCHANNEL Standart Sapma Kanalı Nesne Tipleri

OBJ_TRENDBYANGLE Açılı Trend Çizgisi Nesne Tipleri

OBJPROP_ALIGN Edit nesnesinde (OBJ_EDIT) yatay metin hizalama ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR Bir grafiksel nesnenin tutturma noktası konumu ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE Açı. Bir program tarafından açı belirtilmeden oluşturulmuş nesneler için , boş değere eşittir EMPTY_VALUE ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE Ok nesnesi için, ok kodu ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK Arkaplandaki nesne ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON ve OBJ_RECTANGLE_LABEL için arkaplan rengi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE Bitmap etiketi için BMP-dosyasının ismi. Bakınız Kaynaklar ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR OBJ_EDIT ve OBJ_BUTTON nesneleri için kenar çizgisi rengi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE "Dikdörtgen etiket" nesnesi için kenar tipi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID "Çizelge" nesnesinin (OBJ_CHART) tanımlayıcısı. Bu, çizelge işlemlerinde tarif edilen fonksiyonlar kullanılarak, nesnenin özellikleri ile normal bir çizelgeymiş gibi çalışılmasını sağlar ama bu duruma bazı istisnalar vardır. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE Çizelge nesnesi için ölçek ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR Renk ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER Grafiksel nesnenin bağlanabileceği çizelge köşesi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME Nesnenin oluşturulma zamanı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE Çizelge nesnesi için zaman ölçeğinin görüntülenmesi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE Elliott Dalga İşaretinin seviyesi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION Standart Sapma Kanalı için sapma değeri ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION Gann nesnesinin trendi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES Elliott Dalgasının işaretleneceği çizgileri görüntüleme ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE Fibonacci Yay nesnesi (OBJ_FIBOARC) için bütün bir elipsi gösterir ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL Nesneyi renkle doldur (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL ve OBJ_REGRESSION nesneleri için) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT Yazı tipi ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE Yazı tipi boyutu ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN Nesne listesi içindeki bir grafiksel nesnenin isminin, terminalin "Grafikler" - "Nesneler" - "nesne listesi" menüsünde gösterimini yasaklar. true değeri nesnenin listede gizlenmesini sağlar. Varsayılan olarak, takvim olayları, alım-satım geçmişi olayları ve MQL5 programları ile oluşturulmuş olaylar için 'true' değeri ayarlanmıştır. Bunlar gibi grafiksel nesneleri görüntülemek ve özelliklerine erişebilmek için, "nesne listesi" penceresindeki "Tümü" düğmesine basın. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR Seviye çizgisinin rengi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS Seviyelerin sayısı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE Seviye çizgisinin stili stili ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT Seviye açıklaması ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE Seviye değeri ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH Seviye çizgisinin kalınlığı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME Nesne ismi ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD "Çizelge" nesnesi için zaman aralığı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE Fiyat koordinatı ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE Çizelge nesnesi için fiyat ölçeğinin görüntülenmesi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY Tüm çizelge pencerelerinin içinden geçen dikey çizgi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT Işın sola gider ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT Işın sağa gider ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY Edit nesnesindeki metnin düzenlenme olanağı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE Ölçek (Gann nesnelerinin ve Fibonacci Yaylarının özellikleri) ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE Nesnenin mevcudiyeti ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED Nesle seçildi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE Düğme durumu (basılı / serbest) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE Stil ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL Çizelge nesnesinin sembolü ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT Nesne açıklaması (nesne içindeki metin) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME Zaman koordinatı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES Bir nesnenin farklı zaman dilimlerindeki görünürlüğü ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP Araç ipucu metni. Eğer özellik ayarlanmamışsa, o zaman araç ipucu metni, terminal tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bir araç ipucu "

" (satır başı karakteri) değerinin ayarlanmasıyla devre dışı bırakılabilir ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE Nesne tipi ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH Çizgi kalınlığı ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE Bağlama köşesinden itibaren, X ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET "Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin X koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE X ekseni üzerinde, piksel bazında nesne genişliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE Bağlama köşesinden itibaren, Y ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET "Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin Y koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE Y ekseni üzerinde, piksel bazında nesne yüksekliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER Çizelge üzerine tıklama olayının (CHARTEVENT_CLICK) için, bir grafiksel nesnenin önceliği. Bu değer, nesne oluşturulurken ön tanımlı olarak sıfıra ayarlanır; gerektiğinde öncelik değiştirilebilir. Bir nesneyi diğerinin üzerine uygularken, CHARTEVENT_CLICK olayını, bunların sadece en yüksek öncelikli olanı alacaktır. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT Emir yorumu OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK Bu emir türü, emrin sadece belirtilen hacimle karşılanabileceği anlamına gelir. Eğer piyasada yeterli miktarda finansal enstrüman bulunmuyorsa, emir yürürlüğe konulmaz. İstenen hacim değeri, o an piyasada mevcut olan birkaç teklif ile karşılanabilir. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC Bu mod kullanıcının, emirde belirtilen sınırlar içerisinde piyasada bulunan maksimum hacim değeri ile işlem yapmaya razı olması anlamına gelir. Bu durumda emirde belirtilen hacmin tamamı karşılanamayabilir, mevcut olan hacim değeri kadar karşılama yapılır, kalanı ise iptal edilir. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN Bu tür, sadece piyasa emirleri (ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL), limit ve stop limit emirleri (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) için ve sadece Piyasa veya Borsa işlemleri için kullanılır. Kısmi karşılanma durumunda, piyasa veya limit emrinin kalan kısmı iptal edilmez, bunun yerine daha sonra işlenir. ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT emirlerinin aktivasyonu için, karşılık gelen ORDER_FILLING_RETURN işlem tipli bir ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT limit emri oluşturulur. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC Emri veren Uzman Danışmanın tanımlayıcısı (her bir Uzman Danışmanın kendine has, benzersiz numarasını girmesi için tasarlanmıştır) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID Pozisyon tanımlayıcısı, gerçekleştiği anda bir emir için ayarlanır. Gerçekleştirilen her emir, mevcut bir pozisyonu açan veya değiştiren bir işlem ile sonuçlanır. Pozisyon tanımlayıcısı çalıştırılan emir için, işlem anında ayarlanır. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT Emir verilen sembolün mevcut fiyatı OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN Emirde belirtilen fiyat OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT StopLimit emri için Limitli emir fiyatı OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL Zarar Durdur değeri OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE Emir durumu OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED Emir müşteri tarafından iptal edildi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED Emir, zaman-aşımına uğradı OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED Emir bütünüyle işlendi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL Emir kısmen işlendi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED Emir kabul edildi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED Emir reddedildi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD Emir işleniyor (alım-satım sistemine kaydediliyor) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL Emir siliniyor (alım-satım sisteminden siliniyor) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY Emir şekillendiriliyor (parametreleri değiştiriliyor) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED Emir kontrol edilmiş ama henüz aracı kurum tarafından kabul edilmemiş OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL Emrin verildiği sembol OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY Günlük emir OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE Emrin gerçekleşme veya iptal edilme zamanı OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC 01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin gerçekleşme/iptal edilme zamanı OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION Emir zaman-aşımı tipi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC İptale kadar geçerli emir OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP Emir başlangıç zamanı OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC 01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin girilme zamanı OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED Tarihli emir OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY Emir, belirtilen günün 23:59:59 saatine kadar aktif olacaktır. Eğer belirtilen zaman, alım-satım seansının dışında kalıyorsa; emir, en yakın alım-satım anında zaman aşımına uğrayacaktır. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP Kar Al değeri OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE Emir tipi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY Piyasa Alış emri OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Buy Limit bekleyen emri OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP Buy Stop bekleyen emri OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Emir fiyatına ulaşıldığında, bir Buy Limit bekleyen emri StopLimit fiyatına yerleştirilir OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING Emrin karşılanma tipi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL Piyasa Satış emri OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Sell Limit bekleyen emri OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP Sell Stop bekleyen emri OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Emir fiyatına ulaşıldığında, bir Sell Limit bekleyen emri StopLimit fiyatına yerleştirilir OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME Emrin yaşam süresi OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT Emrin mevcut hacmi OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL Emrin başlangıç hacmi OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT Mevcut zaman aralığı Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_D1 1 gün Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H1 1 saat Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H12 12 saat Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H2 2 saat Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H3 3 saat Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H4 4 saat Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H6 6 saat Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_H8 8 saat Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M1 1 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M10 10 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M12 12 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M15 15 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M2 2 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M20 20 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M3 3 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M30 30 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M4 4 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M5 5 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_M6 6 dakika Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_MN1 1 ay Çizelge Zaman-Aralıkları

PERIOD_W1 1 hafta Çizelge Zaman-Aralıkları

PLOT_ARROW DRAW_ARROW stili için ok kodu PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT DRAW_ARROW stilinde okların dikey olarak kaydırılması PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES Renk sayısı PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN Çizim yapılmamış çubuk sayısı ve Veri Penceresindeki değerler PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE Grafiksel çizim tipi PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE Çizim yapılmayan bir grafik için boş değer PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL Veri Penceresinde gösterilecek grafiksel serinin ismi. Birkaç gösterge tamponunun kullanımını gerektiren karmaşık grafik stilleri ile çalışırken, her bir tamponun ismi ";" ayracı kullanılarak belirtilebilir. Örnek kod şurada gösterilmektedir DRAW_CANDLES PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR Çizim rengini içeren bir tamponun indisi PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE Çizgi çizim stili PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH Çizgi çizim kalınlığı PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT Gösterge grafiğinin, zaman ekseninde çubuk bazında kaydırılması PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA Çizim değerlerinin Veri Penceresinde görüntülenen işareti PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE Çizgi +DI Gösterge Çizgileri

POINTER_AUTOMATIC Otomatik olarak (new() kullanılmadan) oluşturulmuş herhangi bir nesnenin işaretçisi CheckPointer

POINTER_DYNAMIC new() operatörü ile oluşturulmuş nesnenin işaretçisi CheckPointer

POINTER_INVALID Hatalı işaretçi CheckPointer

POSITION_COMMENT Pozisyon yorumu PositionGetString

POSITION_COMMISSION Komisyon PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER Pozisyon tanımlayıcısı (kimliği), yeni açılan her pozisyona atanan ve pozisyonun ömrü boyunca değişmeyen, benzersiz bir sayıdır Pozisyonun devri, tanımlayıcıyı değiştirmez. PositionGetInteger

POSITION_MAGIC Pozisyon magic number (bakınız ORDER_MAGIC) PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT Pozisyon sembolünün mevcut fiyatı PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN Pozisyon açılış fiyatı PositionGetDouble

POSITION_PROFIT Mevcut kar PositionGetDouble

POSITION_SL Açık Pozisyon için Zarar Durdur seviyesi PositionGetDouble

POSITION_SWAP Birikmiş swap PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL Pozisyon sembolü PositionGetString

POSITION_TIME Pozisyon açılış zamanı PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC 01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, pozisyon açılış zamanı PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE 01.01.1970 tarihinden beri geçen saniyeler şeklinde, pozisyon değişim zamanı PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC 01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde, pozisyon değişim zamanı PositionGetInteger

POSITION_TP Açık pozisyon için Kar Al seviyesi PositionGetDouble

POSITION_TYPE Pozisyon tipi PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY Alış işlemi PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL Satış PositionGetInteger

POSITION_VOLUME Pozisyon Hacmi PositionGetDouble

PRICE_CLOSE Kapanış fiyatı Fiyat Sabitleri

PRICE_HIGH Periyot içi maksimum fiyat Fiyat Sabitleri

PRICE_LOW Periyot içi maksimum fiyat Fiyat Sabitleri

PRICE_MEDIAN Medyan fiyat, (high + low)/2 Fiyat Sabitleri

PRICE_OPEN Açılış fiyatı Fiyat Sabitleri

PRICE_TYPICAL Tipik fiyat, (high + low + close)/3 Fiyat Sabitleri

PRICE_WEIGHTED Ağırlıklı ortalama fiyat, (high + low + close + close)/4 Fiyat Sabitleri

PROGRAM_EXPERT Uzman MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR Gösterge MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT Script MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT Yeni bir hesap aktive edilmiş veya hesap ayarlarındaki bir değişiklik nedeniyle alım-satım sunucusuna yeniden bağlanılmış UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE Sembol veya çizelge periyodu değişmiş UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE Çizelge kapatılmış UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE Terminal kapatılmış UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED Bu değer, OnInit() işleyicisinin sıfır olmayan bir değere dönüş yaptığı anlamına gelir UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS Giriş parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilmiş UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM Uzman Danışmanın kendi işleminiExpertRemove() fonksiyon çağrısıyla sonlandırmış UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE Program yeniden derlenmiş UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE Program çizelgeden silinmiş UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE Yeni bir şablon uygulanmış UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY Cumartesi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR Dosya işaretçisinin mevcut konumu FileSeek

SEEK_END Dosya sonu FileSeek

SEEK_SET Dosya başlangıcı FileSeek

SENKOUSPANA_LINE Senkou Span A çizgisi Gösterge Çizgileri

SENKOUSPANB_LINE Senkou Span B çizgisi Gösterge Çizgileri

SERIES_BARS_COUNT Mevcut anda, belirli bir sembol-periyot için çubuk sayısı SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE Mevcut anda, belirli bir semboldeki-periyottaki ilk tarih SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE Semboldeki-periyottaki son çubuğun açılış zamanı SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün sunucuda bulunan geçmişindeki ilk tarih SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED Mevcut an için belirli bir semboldeki/periyottaki veri için senkronizasyon bayrağı SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE Zaman aralığından bağımsız olarak, sembolün terminalde bulunan geçmişindeki ilk tarih SeriesInfoInteger

SHORT_MAX short tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

SHORT_MIN uchar tipi ile temsil edilebilecek minimal değer Nümerik Tip Sabitleri

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Author login SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE Account balance SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER Broker name (company) SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Broker server SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY Signal base currency SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Publication date (date when it become available for subscription) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Monitoring starting date SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY Account equity SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN Account gain SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID Signal ID SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE Hesap kaldıracı SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Account maximum drawdown SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME Signal name SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS Profit in pips SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE Signal subscription price SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING Position in rating SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI Return on Investment (%) SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Number of subscribers SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Account type (0-real, 1-demo, 2-contest) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES Number of trades SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED The flag enables synchronization without confirmation dialog SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Copy Stop Loss and Take Profit flag SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Deposit percent (%) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Equity limit SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID Signal id, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME Signal name, r/o SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Slippage (used when placing market orders in synchronization of positions and copying of trades) SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED "Copy trades by subscription" permission flag SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE "Agree to terms of use of Signals service" flag, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Maximum percent of deposit used (%), r/o SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE Sinyal çizgisi Gösterge Çizgileri

STAT_BALANCE_DD Parasal terimlerle bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınır TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Parasal terimlerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum yüzdelik azalmanın (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) gerçekleşmesiyle kaydedilir. TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Yüzdelik olarak bakiyedeki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde bakiyede birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT Yüzdelik değerle bakiyedeki azalma, bakiyedeki maksimum azalmanın (STAT_BALANCE_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir. TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN Minimum bakiye değeri TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX Bir kayıplı işlem serisi içindeki maksimum zarar. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES STAT_CONLOSSMAX (bir kaybeden işlem serisi içindeki maksimum zarar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX Bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES STAT_CONPROFITMAX (bir kazançlı işlem serisi içindeki maksimum kar) istatistiğini şekillendiren işlemlerin sayısı TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER OnTester() fonksiyonunun dönüş yaptığı, hesaplanmış özel optimizasyon kriterinin değeri TesterStatistics

STAT_DEALS İşlemlerin sayısı TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD Parasal terimlerle varlıktaki maksimum azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir; burada en büyük değer alınmaktadır TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Parasal terimlerle varlıktaki azalma, varlıktaki maksimum yüzdelik azalma (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) gerçekleştiğinde kaydedilir. TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Varlıktaki maksimum yüzdelik azalma. Alım-satım süreci içinde varlıkta birçok azalma gerçekleşebilir, burada her biri için yüzdelik bazda, göreli azalma değeri hesaplanır. En büyük değere dönüş yapılır TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT Yüzdelik olarak azalma miktarı, varlıktaki maksimum parasal azalmanın (STAT_EQUITY_DD) gerçekleşmesiyle kaydedilir. TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN Minimum varlık değeri TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF Beklenen kazanç TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS Toplam kayıp, tüm negatif alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT Toplam kar, tüm kazançlı (pozitif) alım-satım işlemlerinin toplamı. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT Başlangıç mevduat değeri TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES Uzun (alış) işlemler TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES Kaybeden işlemler TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Kaybeden bir işlem serisinin ortalama uzunluğu TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES En uzun kaybeden işlem serisindeki işlemlerin sayısı STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES En uzun kaybeden işlem serisindeki toplam zarar TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES En uzun kazançlı işlemler serisindeki işlem sayısı STAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS En uzun kazançlı işlemler serisinin toplam karı TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE Maksimum kayıp – tüm kaybeden işlemlerin arasındaki en küçük değer. Değer, sıfırdan küçüktür veya sıfıra eşittir TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE Maksimum kar – tüm kazançlı işlemler içindeki en büyük değer. Değer, sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL Minimum teminat seviyesi değeri TesterStatistics

STAT_PROFIT Sınamadan sonraki net kar, STAT_GROSS_PROFIT ve STAT_GROSS_LOSS değerlerinin toplamı (STAT_GROSS_LOSS her zaman sıfırdan küçük veya sıfıra eşittir) TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR Kazanç faktörü, STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS oranına eşittir. Eğer STAT_GROSS_LOSS=0 ise, kazanç faktörü DBL_MAX değerine eşittir TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES Kazançlı uzun işlemler TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Kazançlı kısa işlemler TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES Kazançlı işlemler TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Kazançlı bir işlem serisinin ortalama uzunluğu TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR Geri kazanım faktörü, STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD oranına eşittir TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO Sharpe oranı TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES Kısa (satış) işlemler TesterStatistics

STAT_TRADES Yapılan işlemlerinin sayısı TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL Hesaptan çekilen para miktarı TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE Close/Close fiyatları temelinde hesaplama Fiyat Sabitleri

STO_LOWHIGH Low/High fiyatları temelinde hesaplama Fiyat Sabitleri

STYLE_DASH Kesikli çizgi Çizim Stilleri

STYLE_DASHDOT Kesikli-noktalı çizgi Çizim Stilleri

STYLE_DASHDOTDOT Kesikli - çift noktalı çizgi Çizim Stilleri

STYLE_DOT Noktalı çizgi Çizim Stilleri

STYLE_SOLID Düz çizgi Çizim Stilleri

SUNDAY Pazar SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK Ask - en iyi alım teklifi SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH Günün en yüksek Alış değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW Günün en düşük Alış değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK Mevcut fiyat teklifinin dağıtıcısı SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS The underlying asset of a derivative SymbolInfoString

SYMBOL_BID Bid - en iyi satış teklifi SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH Günün en yüksek Satış değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW Günün en düşük Satış değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode - CFD için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode - CFD için kar ve teminat değerlerinin endekslerle hesaplanması SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode - CFD'de kaldıraçlı alım-satım için için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode – hisse senedi piyasasında vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode – FORTS üzerinde vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode – hisse senedi piyasalarında, menkul değer alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode - Forex için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode - vadeli ürünler için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE Sembolün baz dövizi SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Teminat döviz birimi SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Kar dövizi SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION Sembol açıklaması SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS Ondalık noktadan sonraki basamak sayısı SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY Emir gün sonuna kadar geçerlidir SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC Açık bir şekilde iptal edilmediği sürece, emir sınırsız bir zaman aralığı için geçerlidir. SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayrakları SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED Zaman-aşımı zamanı emirde belirtilir SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY Zaman-aşımı tarihi emirde belirtilir SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME Sembol alım-satım bitiş tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır) SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK Bu emir türü, işlemin sadece belirtilen hacimle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Eğer piyasada yeterli miktarda finansal enstrüman bulunmuyorsa, emir yürürlüğe konulmaz. İstenen hacim değeri, o an piyasada mevcut olan birkaç teklif ile karşılanabilir. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC Bu durumda kullanıcı, emirde belirtilen sınırlar içerisinde piyasada bulunan maksimum hacim değeriyle işlem yapmaya razı olur. Burada emir tamamen karşılanmayabilir, mevcut hacim karşılanacak ve kalanı iptal edilecektir. IOC emirlerinin kullanım durumu, alım-satım sunucusunda belirlenir. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE izin verilen emir uygulama modu bayrakları SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN Bir sembolün ISIN (International Securities Identification Number) sistemindeki ismi. Uluslararası Menkul Değerleri Tanımlama Numarası, bir menkul değeri benzersiz şekilde tanımlayan 12-haneli bir alfa-sayısal koddur. Bu sembol özelliğinin varlığı, alım-satım sunucusu tarafında belirlenir. SymbolInfoString

SYMBOL_LAST Son işlem fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH Günün en yüksek Last değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW Günün en düşük Last değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL Başlangıç teminatı, mevduat dövizi cinsinden bir lotluk pozisyon açmak için gerekli olan teminat miktarı anlamındadır. Bu, bir müşterinin, piyasaya girdiği zaman mal varlığının kontrol edilmesi için kullanılır. SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Sürdürme teminatı. Eğer ayarlanmışsa, teminat miktarını mevduat dövizi cinsinden ayarlar, bir lottan itibaren değer alır. Müşterinin mal varlığını, hesap durumu değiştiğinde kontrol etmek içi kullanılır. Sürdürme teminatının 0 olması durumunda, başlangıç teminatı kullanılır. SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE Option type SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT Option right (Call/Put) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL A call option gives you the right to buy an asset at a specified price SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT A put option gives you the right to sell an asset at a specified price SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT Limitli emirlere izin verilir (Buy Limit ve Sell Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET Piyasa emirlerine izin verilir (Buy ve Sell) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE İzin verilen emir tipi bayrakları SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL Stop Loss (zararı durdur) emrine izin verilir SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP Stop (durdurma) emirlerine izin verilir (Buy Stop ve Sell Stop) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT Stop-limit emirlerine izin verilir (Buy Stop Limit ve Sell Stop Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP Take Profit (kar al) emrine izin verilir SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH Sembol ağacındaki veri adresi SymbolInfoString

SYMBOL_POINT Sembol puan değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT Piyasa Gözlemi içinde seçilen sembol SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Mevcut Alım emirlerinin sayısı SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Alım emirlerinin mevcut hacmi SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE Mevcut seansın kapanış fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS Mevcut seans içindeki işlemlerin sayısı SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST Açık vadeli işlemlerin özeti SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN Mevcut seansın açılış fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Mevcut seansın en yüksek fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Mevcut seansın en düşük fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Mevcut seanstaki uzlaşma fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Mevcut Satış emirlerinin sayısı SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Satış emirlerinin mevcut hacmi SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER Mevcut seans cirosunun özeti SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME Mevcut seans pozisyonlarının özet hacim değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD Puan bazında makas değeri SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT Değişken makas gösterimi SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME Sembol alım-satım başlangıç tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG Uzun swap değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE Swap hesaplama modeli SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swap bedelleri, müşterinin teminat para birimi üzerinden uygulanır SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swap bedelleri semboldeki karşıt döviz üzerinden uygulanır SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swap bedelleri semboldeki baz döviz birimi üzerinden uygulanır SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Swap devre dışı (swap yok) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swap bedelleri, swap hesabı sırasında finansal enstrüman fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swap bedelleri, pozisyonun açılış fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swap bedelleri puan bazında uygulanır SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün, mevcut Satış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün pozisyonlar, kapanış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Hafta içinde, 3 günlük swap değerinin kesildiği gün SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT Kısa swap değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Piyasa derinliğinde gösterilen isteklerin maksimal sayısı. İstek kuyruğu bulunmayan sembollerde, bu değer varsayılan olarak sıfırdır. SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME Son fiyat teklifinin zamanı SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE İşlem fiyatı hesaplama modu SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Alım-satım sözleşme büyüklüğü SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Borsa uygulaması SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Anında uygulama SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Piyasa Uygulaması SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST İstek ile uygulama SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE İşlem gerçekleştirme modu SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Puan bazında, alım-satım işlemlerinin dondurulmasına olan uzaklık SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE Emir gerçekleştirme tipi SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Sadece pozisyon kapama işlemlerine izin verilir SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Sembol için alım-satım devre dışı bırakılmıştır SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Alım-satım kısıtlaması yoktur SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Sadece uzun pozisyonlara izin verilir SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Sadece kısa pozisyonlara izin verilir SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Stop emrinin verilebilmesi için, mevcut kapanış fiyatından itibaren, puan bazında gerekli minimum fark SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE En düşük fiyat değişimi SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT değeri SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Kaybetmekte olan bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Karlı olabilecek bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME Son işlemin hacmi SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT Bir semboldeki tek yönlü (alış veya satış) açık emirler ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum toplam hacim. Örneğin 5 lotluk bir sınırlama ile, 5 lotluk hacimde açık bir alım pozisyonuna sahip olabilir ve yine 5 lotluk hacimde bir Sell Limit bekleyen emri girebilirsiniz. Ama bu durumda (tek yöndeki toplam hacim, belirlenen sınırlamayı geçemeyeceğinden) bir Buy Limit bekleyen emri veya 5 lottan büyük bir Sell Limit emri giremezsiniz. SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX Bir işlemde kullanılabilecek en yüksek hacim SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim değişim birimi SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH Günün en yüksek hacim değeri SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW Günün en düşük hacim değeri SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE Tenkan-sen çizgisi Gösterge Çizgileri

TERMINAL_BUILD Müşteri terminalinin kurulum numarası TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE Müşteri terminalinde yüklü olan dilin kod sayfasının numarası TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH Bilgisayara yüklenen tüm terminaller için çoğunlukla kullanılan dosya adresi TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT The flag indicates the presence of MQL5.community authorization data in the terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Balance in MQL5.community TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Connection to MQL5.community TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY Firma ismi TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED Bir alım-satım sunucusuna yapılan bağlantı TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES Sistemdeki CPU (işlemci) çekirdeklerinin sayısı TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH Terminal verisinin saklandığı klasör TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE Terminal biriminin MQL5\Files klasörü için kullanılabilecek serbest disk alanı, MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED DLL kullanım izni TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED SMTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, e-mail gönderme izni TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED FTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, rapor gönderme izni TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE Terminal dili TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısı TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Terminal birimi işlemlerindeki serbest bellek, MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Sistemdeki mevcut fiziksel bellek, MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL Terminal birimi işlemleri için kullanılabilir bellek büyüklüğü, MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED Temsilci tarafından kullanılan bellek miktarı, MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data to send Push notifications TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME Terminal ismi TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Permission to send notifications to smartphone TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT Desteklenen OpenCL versiyonu, 0x00010002 = 1.2. biçiminde verilir "0" sayısı OpenCL'in desteklenmediği anlamına gelir TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH Terminalin başlatıldığı klasör TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST Alım-satım sunucusuna gönderilen son ping sinyalinin mikrosaniye cinsinden değeri. Bir saniye, bir milyon mikrosaniyeden oluşur TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI Ekrandaki görüntü çözünürlüğü bir inçlik çizgi üzerindeki nokta sayısıyla (DPI – Dots per Inch) ölçülür TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64 "64-bitlik terminal" gösterimi TerminalInfoInteger

THURSDAY Perşembe SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL Anlık uygulama için belirlenen parametrelerle bir alım-satım emrini işleme koyar (piyasa emri) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY Daha önce verilmiş bir emrin parametrelerini şekillendirir MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING Bir alım-satım emrini, belirtilen koşullar altında uygulanacak şekilde işleme koyar (bekleyen emir) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE Önceden verilmiş bekleyen emri siler MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP Bir açık pozisyon için Zarar Durdur ve Kar Al değerlerini şekillendirir MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL İstek kullanıcı tarafından iptal edildi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Otomatik alım-satım, müşteri terminali tarafından devre dışı bırakıldı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION Alım-satım sunucusuyla bağlantı yok MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE İstek tamamlandı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL İsteğin sadece bir kısmı tamamlandı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR İstek işleme hatası MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN Emir veya pozisyon dondurulmuş MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID Geçersiz istek MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION İstek içinde geçersiz zaman-aşımı tarihi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Yanlış veya geçersiz emir tipi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Geçersiz istek fiyatı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS İstek içinde geçersiz stop (durdurma) seviyeleri MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Geçersiz istek hacmi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS Bekleyen emirlerin sayısı sınıra ulaştı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME Sembol üzerindeki emirler ve pozisyonlar için hacim sınırına ulaşıldı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED İstek işlem için kilitlendi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Piyasa kapalı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES İstekte değişim yok MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY İsteği tamamlayabilecek yeterli para yok MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Sadece gerçek hesaplarda işleme izin veriliyor MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Emir durumu değişti MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED Emir işlendi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED Belirtilmiş POSITION_IDENTIFIER özelliğine sahip olan pozisyon kapatılmış MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Fiyatlar değişti MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF İstek içinde işlenebilecek bir fiyat teklifi yok MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT İstek reddedildi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE Yeniden fiyatlandırma (requote) MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Otomatik alım-satım, sunucu tarafından devre dışı bırakıldı MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT İstek zaman-aşımı nedeniyle iptal edildi MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS İsteklerin sıklığı fazla MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Alım-satım işlemleri devre dışı MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD Geçmişe bir işlem eklenmesi. Bu eylem, bir emrin işlenmesinin veya hesap bakiyesi ile işlemler gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE Geçmişteki bir işlemin silinmesi. Daha önce gerçekleştirilen bir işlemin sunucu üzerinde silinme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, işlem daha önce aracı kurum tarafından aktarıldığı bir dışsal alım-satım sisteminde (borsa) silinmiş olabilir. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE Geçmişteki bir işlemin güncellenmesi. Daha önce gerçekleştirilen bir işlemin, sunucu üzerinde değişme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, işlem daha önce aracı kurum tarafından aktarıldığı bir dışsal alım-satım sisteminde (borsa) değiştirilmiş olabilir. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD Bir işlemin veya iptalin sonucu olarak bir emrin geçmişe eklenmesi. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE Emir geçmişinden bir emrin silinmesi. Bu tip, sunucu tarafındaki fonksiyonelliğin artırılması için tasarlanmıştır. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE Emir geçmişinde yer alan bir emrin değişmesi. Bu tip, sunucu tarafındaki fonksiyonelliğin artırılması için tasarlanmıştır. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD Yeni bir açık emir ekleme. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE Açık emirler listesinden bir emir silme. Bir emir, uygun bir isteğin ayarlanmasının veya uygulanmasının (karşılanmasının) ve geçmişe konulmasının bir sonucu olarak, açık emirler listesinden silinebilir. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE Açılmış bir emri güncelle. Güncellemeler, sadece müşteri terminali veya alım-satım sunucusu tarafından yapılmış bariz değişimleri değil, aynı zamanda, emrin ayarlanması sırasında oluşan değişimleri de içerir (örneğin, ORDER_STATE_STARTED'dan ORDER_STATE_PLACED'a veya ORDER_STATE_PLACED'dan ORDER_STATE_PARTIAL'a vb. yapılan aktarımlar). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION İşlemle ilgili olmayan bir pozisyonun değiştirilmesi. Bu tür faaliyetler, bir pozisyonun sunucu tarafından değiştirildiğini gösterir. Pozisyon hacmi, açılış fiyatı, Zarar Durdur ve Kar Al seviyeleri değiştirilebilir. Değişimlere dair veriler, OnTradeTransaction işleyicisi ile MqlTradeTransaction yapısında belirtilir. İşlemin sonucunda pozisyon değişimi (ekleme, değiştirme veya kapama) olması, TRADE_TRANSACTION_POSITION faaliyetinin gerçekleşmesine yol açmaz. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST Bir alım-satım isteğinin sunucu tarafından işlendiğine ve işlenen sonucunun alındığına dair uyarı. Bunun gibi faaliyetler için sadece MqlTradeTransaction yapısının "type" alanı incelenmelidir. OnTradeTransaction fonksiyonunun ikinci ve üçüncü parametreleri (request ve result), ek veriler elde etmek için incelenmelidir. MqlTradeTransaction

TUESDAY Salı SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX uchar tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

UINT_MAX uint tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

ULONG_MAX ulong tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

UPPER_BAND Üst limit Gösterge Çizgileri

UPPER_HISTOGRAM Üst histogram Gösterge Çizgileri

UPPER_LINE Üst çizgi Gösterge Çizgileri

USHORT_MAX ushort tipi ile temsil edilebilecek maksimal değer Nümerik Tip Sabitleri

VOLUME_REAL Alım-satım hacmi Fiyat Sabitleri

VOLUME_TICK Tik hacmi Fiyat Sabitleri

WEDNESDAY Çarşamba SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY Dizinin sonuna kadar var olan eleman sayısıdır, yani bütün dizinin işleneceğini belirtir Diğer Sabitler