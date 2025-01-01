DokümantasyonBölümler
Müşteri terminalinin çalıştırıldığı bilgisayarın yerel zamanına dönüş yapar. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

Parametresiz çağrı

datetime  TimeLocal();

MqlDateTime tipi parametre ile çağrı

datetime  TimeLocal(
   MqlDateTime&  dt_struct      // Yapı tipli değişken
   );

Parametreler

dt_struct

[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .

Dönüş değeri

datetime tipli değer

Not

MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.

Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.

Strateji sınayıcıda test sırasında, TimeLocal() her zaman TimeCurrent() simüle edilmiş sunucu zamanına eşittir.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- PC yerel saat verileriyle doldurulacak MqlDateTime değişkenini bildir
   MqlDateTime tm={};
   datetime    time1=TimeLocal();   // birinci çağrı şekli: PC yerel saati
   datetime    time2=TimeLocal(tm); // ikinci çağrı şekli: MqlDateTime yapısı doldurularak PC yerel saati
   
//--- PC yerel saatini alma ve yapıyı ilgili verilerle doldurma sonucunu günlükte görüntüle
   PrintFormat("Local time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)time1tm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  Sonuç:
   Local time2024.04.18 19:44:09
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour19
   - Min44
   - Sec09
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }