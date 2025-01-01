TimeLocal
Müşteri terminalinin çalıştırıldığı bilgisayarın yerel zamanına dönüş yapar. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.
Parametresiz çağrı
datetime TimeLocal();
MqlDateTime tipi parametre ile çağrı
datetime TimeLocal(
Parametreler
dt_struct
[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .
Dönüş değeri
datetime tipli değer
Not
MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.
Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.
Strateji sınayıcıda test sırasında, TimeLocal() her zaman TimeCurrent() simüle edilmiş sunucu zamanına eşittir.
Örnek:
void OnStart()