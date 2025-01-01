- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate
Belirli bir boyuttaki kareleri render almak için bir grafik içeriği oluşturur.
int DXContextCreate(
Parametreler
width
[in] Piksel cinsinden kare genişliği.
height
[in] Piksel cinsinden kare yüksekliği.
Geri dönüş değeri
Oluşturulan içeriğin tanıtıcı değeri ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate ve DXTextureCreate fonksiyonları kullanılarak oluşturulan tüm grafik nesneleri yalnızca oluşturuldukları grafik içeriğinde kullanılabilir.
Kare boyutu daha sonra DXContextSetSize() ile değiştirilebilir.
Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.