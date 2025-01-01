DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXContextCreate 

DXContextCreate

Belirli bir boyuttaki kareleri render almak için bir grafik içeriği oluşturur.

int  DXContextCreate(
   uint  width,      // piksel cinsinden genişlik
   uint  height      // piksel cinsinden yükseklik
   );

Parametreler

width

[in]  Piksel cinsinden kare genişliği.

height

[in]  Piksel cinsinden kare yüksekliği.

Geri dönüş değeri

Oluşturulan içeriğin tanıtıcı değeri ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate ve DXTextureCreate fonksiyonları kullanılarak oluşturulan tüm grafik nesneleri yalnızca oluşturuldukları grafik içeriğinde kullanılabilir.

Kare boyutu daha sonra DXContextSetSize() ile değiştirilebilir.

Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.