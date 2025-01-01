- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnStart
Fonksiyon, Start olayının meydana gelmesi ile çağrılır. Fonksiyon komut dosyasında yer alan eylemlerin tek seferde yürütülmesi için tasarlanmıştır. Fonksiyon için 2 seçenek vardır.
Sonucu geri döndüren versiyon
int OnStart(void);
Geri Dönüş Değeri
Günlük sekmesinde görülen int türünün değeri.
"script script_name removed (result code N)" girişi, komut dosyası yürütmesi tamamlandıktan sonra terminal günlüğünde oluşturulur. Burada N, OnStart() fonksiyonu tarafından geri döndürülen değerdir.
"service service_name stopped (result code N)" girişi, hizmet yürütmesi tamamlandıktan sonra terminal günlüğünde oluşturulur. Burada N, OnStart() fonksiyonu tarafından geri döndürülen değerdir.
Yürütme sonucunu geri döndüren OnStart() çağrısı sadece komut dosyası veya hizmet yürütülmesine izin verdiği için değil, ayrıca program yürütme sonucunu analiz etmek için bir hata kodu veya başka yararlı veriler geri döndürdüğünden dolayı kullanım için önerilmektedir.
Sonuç geri dönüşü olmayanversiyon sadece eski kodlarla uyumluluk için bırakılmıştır. Kullanım için önerilmemektedir
void OnStart(void);
Not
Komut dosyalarında ve hizmetlerde olayları yönetmek için tek işlev onStart() işlevidir. Bu programlara başka hiçbir olay gönderilmez. Dolayısıyla, Start olayı Uzman Danışmanlara ve özel göstergelere iletilmez.
Örnek komut dosyası:
