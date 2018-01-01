OnCalculate

Fonksiyon, fiyat veri değişikliklerini işlemek için Calculate olayı oluştuğunda göstergelerde çağrılır. İki fonksiyon tipi vardır. Bir göstergede, sadece onlardan biri kullanılabilir.

Veri dizisine dayalı hesaplama

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double& price[]

);

Mevcut zaman aralığının zaman serilerine bağlı hesaplamalar

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime& time[],

const double& open[],

const double& high[],

const double& low[],

const double& close[],

const long& tick_volume[],

const long& volume[],

const int& spread[]

);

Parametreler

rates_total

[in] Hesaplama için göstergeye uygun fiyat[] dizisi veya girdi serilerinin boyutu. İkinci fonksiyon tipinde; parametre değeri, çalıştığı grafikteki bar sayısına karşılık gelir.

prev_calculated

[in] Önceki çağrı sırasında, OnCalculate() fonksiyonu tarafından geri döndürülmüş değeri içerir. Bu durum, fonksiyonun önceki çalışmasından beri değişmemiş olan barların atlanması için tasarlanmıştır.

begin

[in] Anlamlı verilerin başladığı fiyat dizisi endeks değeri. Bu durum, doğru değeri olmayan kayıp veya başlangıç verilerini atlamanıza izin verir.

price[]

[in] hesaplama için değer dizisi. Fiyat zaman serilerinin biri veya bir hesaplanmış gösterge ara belleği, fiyat[] dizisi olarak geçirilebilir. Hesaplama için geçirilen veri türü _AppliedTo önceden tanımlanmış değişkeni kullanılarak tanımlanabilir.

time{}

[in] Bar açılış zaman değerlerini içeren dizi.

open[]

[in] Açılış(Open) fiyat değerlerini içeren dizi.

high[]

[in] Yüksek(High) fiyat değerlerini içeren dizi.

low[]

[in] Düşük(Low) fiyat değerlerini içeren dizi.

close[]

[in] Kapanış(Close) fiyat değerlerini içeren dizi.

tick_volume[]

[in] Tik hacim değerlerini içeren dizi.

volume[]

[in] Alım-satım hacim(Real volume) değerlerini içeren dizi.

spread[]

[in] Barların spread değerlerini içeren dizi.

Geri dönüş değeri

Bir sonraki fonksiyon çağrısı sırasında prev_calculated parametresi olarak geçirilecek int tip değeri.

Not

Eğer OnCalculate() fonksiyonu sıfıra eşitse, müşteri terminalinin DataWindow bölümünde hiçbir gösterge değeri gösterilmez.

Eğer fiyat verisi OnCalculate() fonksiyonunun son çağrısından beri değiştirilmişse (daha derin bir geçmiş yüklendi veya geçmişteki fiyat boşluğu doldu), prev_calculated girdi parametresinin değeri terminalin kendisi tarafından sıfıra ayarlanır.

time[], open[], high[], low[], close[], tick_volume[], volume[] ve spread[] dizileri arasında indeksleme yönünü belirlemek için, ArrayGetAsSeries() fonksiyonunu çağırın. Varsayılanlara bağlı olmamak için, ArraySetAsSeries() fonksiyonunu çalışılacak olan diziler için çağırın.

İlk fonksiyon tipinin kullanımında; gösterge çalıştırılırken parametre sekmesindeki -gerekli zaman serileri yada gösterge- ayarı, bir kullanıcı tarafından fiyat[] dizisi olarak seçilir. Bunu yapmak için, "Apply to" alanının açılır listesinde gerekli elemanları belirtin.

Diğer MQL5 programlarından özel gösterge değerlerini almak için, iCustom() fonksiyonu kullanılır. Sonraki operasyonlar için gösterge yönetimini geri döndürür. Ayrıca, gerekli fiyat [] dizisini veya farklı bir göstergenin yönetimini belirtmekte mümkündür. Bu parametre, bir özel göstergenin girdi değişkenleri listesinde en son geçmelidir.

OnCalculate() fonksiyonu tarafından ve prev_calculated ikinci girdi parametresi tarafından geri döndürülen değerler arasındaki bağlantıyı kullanmak gereklidir. Fonksiyonu çağırırken, prev_calculated parametresi bir önceki çağrı sırasında OnCalculate() fonksiyonu tarafından geri döndürülen değeri içerir. Bu durum, fonksiyonun bir önceki çalışmasından beri değişmemiş olan barlar için tekrarlayan hesaplamaları önlemek amacıyla, özel bir göstergenin hesaplanması adına kaynak koruyucu algoritmaların uygulanmasını mümkün kılar.

Örnek gösterge

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnCalculate_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Örnek Momentum göstergesi hesaplaması"



//---- gösterge ayarları

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 Blue

//---- girdiler

input int MomentumPeriod=14; // Hesaplama zaman aralığı

//---- gösterge arabelleği

double MomentumBuffer[];

//--- Hesaplama zaman aralığını saklamak için global değişkenler

int IntPeriod;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Özel gösterge başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- girdi parametrelerini kontrol et

if(MomentumPeriod<0)

{

IntPeriod=14;

Print("Zaman aralığı parametresi yanlış bir değere sahiptir. Aşağıdaki değer hesaplamalar için kullanılacaktır ",IntPeriod);

}

else

IntPeriod=MomentumPeriod;

//---- arabellekler

SetIndexBuffer(0,MomentumBuffer,INDICATOR_DATA);

//---- DataWindow ve alt pencerede görüntülenecek gösterge ismi

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Momentum"+"("+string(IntPeriod)+")");

//--- çizilmeye oradan başlanacak olan barın indeksini ayarla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,IntPeriod-1);

//--- çizilmeyen boş bir değer olarak 0.0'ı ayarla

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//--- görüntülenecek gösterge hassasiyeti

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Momentum gösterge hesaplaması |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total, // fiyat[] dizisi boyutu

const int prev_calculated, // önceki yönetilen bar sayısı

const int begin, // anlamlı verilerin başladığı yer

const double &price[]) // yönetim için veri dizisi

{

//--- hesaplamalar için başlangıç pozisyonu

int StartCalcPosition=(IntPeriod-1)+begin;

//---- eğer hesaplama verisi yetersizse

if(rates_total<StartCalcPosition)

return(0); // sıfır değeri ile çık - gösterge hesaplanmaz

//--- doğru çizim başlar

if(begin>0)

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,StartCalcPosition+(IntPeriod-1));

//--- hesaplamayı başlat, başlangıç pozisyonunu tanımla

int pos=prev_calculated-1;

if(pos<StartCalcPosition)

pos=begin+IntPeriod;

//--- ana hesaplama döngüsü

for(int i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++)

MomentumBuffer[i]=price[i]*100/price[i-IntPeriod];

//--- OnCalculate gerçekleşimi tamamlandı. Sonraki çağrı için yeni prev_calculated değerini geri döndür

return(rates_total);

}

