Öntanımlı Değişkenler

Çalıştırılabilir her MQL5 programı için birtakım ön-tanımlı değişkenler sağlanmıştır. Bunlar, bir programın (Uzman Danışman, script veya özel gösterge) başlatılmasıyla birlikte, mevcut fiyat çizelgesinin durumuna tepki verirler.

Ön-tanımlı değişkenlerin değerleri MQL5 programı başlatılmadan önce müşteri terminali tarafından ayarlanır. Bu değişkenler sabittirler ve MQL5 programı içinde değiştirilemezler. İstisna olarak, sadece _LastError özel değişkeni bulunmaktadır, bu değişken ResetLastError fonksiyonu ile sıfırlanabilir.

Değişken Değer _AppliedTo _AppliedTo değişkeni, gösterge hesaplaması için kullanılan veri türünü bulmayı sağlar _Digits Ondalık hanelerin sayısı _Point Karşıt döviz birimi cinsinden mevcut sembolün puan büyüklüğü _LastError Son hata kodu _Period Mevcut çizelgenin zaman-aralığı _RandomSeed Pseudo-rassal tamsayı üretecinin mevcut durumu _StopFlag Program durdurma bayrağı _Symbol Mevcut çizelgenin sembol ismi _UninitReason Sonlandırma sebebi kodu _IsX64 _IsX64 değişkeni, MQL5 uygulamasının çalıştığı terminalin bit sürümünü bulmayı sağlar

Ön-tanımlı değişkenler kütüphane içinde tanımlanamazlar. Kütüphaneler, çağrıldıkları programda tanımlanan değişkenleri kullanırlar.