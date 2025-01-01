Öntanımlı Değişkenler
Çalıştırılabilir her MQL5 programı için birtakım ön-tanımlı değişkenler sağlanmıştır. Bunlar, bir programın (Uzman Danışman, script veya özel gösterge) başlatılmasıyla birlikte, mevcut fiyat çizelgesinin durumuna tepki verirler.
Ön-tanımlı değişkenlerin değerleri MQL5 programı başlatılmadan önce müşteri terminali tarafından ayarlanır. Bu değişkenler sabittirler ve MQL5 programı içinde değiştirilemezler. İstisna olarak, sadece _LastError özel değişkeni bulunmaktadır, bu değişken ResetLastError fonksiyonu ile sıfırlanabilir.
Değişken
Değer
_AppliedTo değişkeni, gösterge hesaplaması için kullanılan veri türünü bulmayı sağlar
Ondalık hanelerin sayısı
Karşıt döviz birimi cinsinden mevcut sembolün puan büyüklüğü
Son hata kodu
Mevcut çizelgenin zaman-aralığı
Pseudo-rassal tamsayı üretecinin mevcut durumu
Program durdurma bayrağı
Mevcut çizelgenin sembol ismi
Sonlandırma sebebi kodu
_IsX64 değişkeni, MQL5 uygulamasının çalıştığı terminalin bit sürümünü bulmayı sağlar
Ön-tanımlı değişkenler kütüphane içinde tanımlanamazlar. Kütüphaneler, çağrıldıkları programda tanımlanan değişkenleri kullanırlar.