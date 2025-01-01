DokümantasyonBölümler
Öntanımlı Değişkenler

Çalıştırılabilir her MQL5 programı için birtakım ön-tanımlı değişkenler sağlanmıştır. Bunlar, bir programın (Uzman Danışman, script veya özel gösterge) başlatılmasıyla birlikte, mevcut fiyat çizelgesinin durumuna tepki verirler.

Ön-tanımlı değişkenlerin değerleri MQL5 programı başlatılmadan önce müşteri terminali tarafından ayarlanır. Bu değişkenler sabittirler ve MQL5 programı içinde değiştirilemezler. İstisna olarak, sadece _LastError özel değişkeni bulunmaktadır, bu değişken ResetLastError fonksiyonu ile sıfırlanabilir.

Değişken

Değer

_AppliedTo

_AppliedTo değişkeni, gösterge hesaplaması için kullanılan veri türünü bulmayı sağlar

_Digits

Ondalık hanelerin sayısı

_Point

Karşıt döviz birimi cinsinden mevcut sembolün puan büyüklüğü

_LastError

Son hata kodu

_Period

Mevcut çizelgenin zaman-aralığı

_RandomSeed

Pseudo-rassal tamsayı üretecinin mevcut durumu

_StopFlag

Program durdurma bayrağı

_Symbol

Mevcut çizelgenin sembol ismi

_UninitReason

Sonlandırma sebebi kodu

_IsX64

_IsX64 değişkeni, MQL5 uygulamasının çalıştığı terminalin bit sürümünü bulmayı sağlar

Ön-tanımlı değişkenler kütüphane içinde tanımlanamazlar. Kütüphaneler, çağrıldıkları programda tanımlanan değişkenleri kullanırlar.