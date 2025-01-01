StringInit

Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir.

bool StringInit(

string& string_var,

int new_len=0,

ushort character=0

);

Parametreler

string_var

[in][out] Başlatılacak veya sonlandırılacak dizgi.

new_len=0

[in] Başlatmadan sonraki dizgi uzunluğu. length=0 ise, dizgi sonlandırılır, yani dizgi tamponu (ara-belleği) boşaltılır ve tampon adresi sıfırlanır.

character=0

[in] Dizgiyi doldurmak için kullanılacak sembol.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

character=0 ve new_len>0 ise, istenen uzunlukta dizgi için tampon tahsis edilir ve sıfırlarla doldurulur. Dizgi uzunluğu sıfıra eşit olacaktır, çünkü tüm tampon, dizgi sonlandırıcılarla doldurulmuş olacaktır.

Örnek:

void OnStart()

{

//---

string str;

StringInit(str,200,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

}

/* Sonuç

str = : StringBufferLen(str) = 200 StringLen(str) = 0

*/

Ayrıca Bakınız

StringBufferLen, StringLen