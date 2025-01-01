DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDizgi FonksiyonlarıStringInit 

StringInit

Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir.

bool  StringInit(
   string&   string_var,       // başlatılacak dizgi
   int       new_len=0,        // başlatmadan sonraki (istenen) dizgi uzunluğu
   ushort    character=0       // dizginin doldurulacağı sembol.
   );

Parametreler

string_var

[in][out]  Başlatılacak veya sonlandırılacak dizgi.

new_len=0

[in]  Başlatmadan sonraki dizgi uzunluğu. length=0 ise, dizgi sonlandırılır, yani dizgi tamponu (ara-belleği) boşaltılır ve tampon adresi sıfırlanır.

character=0

[in]  Dizgiyi doldurmak için kullanılacak sembol.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

character=0 ve new_len>0 ise, istenen uzunlukta dizgi için tampon tahsis edilir ve sıfırlarla doldurulur. Dizgi uzunluğu sıfıra eşit olacaktır, çünkü tüm tampon, dizgi sonlandırıcılarla doldurulmuş olacaktır.

Örnek:

void OnStart()
  {
//---
   string str;
   StringInit(str,200,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",
         StringBufferLen(str),"  StringLen(str) = ",StringLen(str));
  }
/* Sonuç
str = : StringBufferLen(str) = 200   StringLen(str) = 0
*/

Ayrıca Bakınız

StringBufferLen, StringLen