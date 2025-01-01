- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringInit
Belirtilen sembollerle bir dizgiyi başlatır ve belirtilen dizgi uzunluğunu verir.
bool StringInit(
Parametreler
string_var
[in][out] Başlatılacak veya sonlandırılacak dizgi.
new_len=0
[in] Başlatmadan sonraki dizgi uzunluğu. length=0 ise, dizgi sonlandırılır, yani dizgi tamponu (ara-belleği) boşaltılır ve tampon adresi sıfırlanır.
character=0
[in] Dizgiyi doldurmak için kullanılacak sembol.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
character=0 ve new_len>0 ise, istenen uzunlukta dizgi için tampon tahsis edilir ve sıfırlarla doldurulur. Dizgi uzunluğu sıfıra eşit olacaktır, çünkü tüm tampon, dizgi sonlandırıcılarla doldurulmuş olacaktır.
Örnek:
void OnStart()
