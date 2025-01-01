#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- başlığı sembol adı ve SESSION_INDEX ile yazdır ve

//--- pazartesiden cumaya kadar haftanın günlerine göre bir döngü içerisinde, kotasyon seansının başlangıç ve bitiş saatlerini günlüğe yazdır

PrintFormat("Symbol %s, Quote session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

sonuç:

Symbol RU000A103661, Quote session 0:

- Monday 06:45 - 00:00

- Tuesday 06:45 - 00:00

- Wednesday 06:45 - 00:00

- Thursday 06:45 - 00:00

- Friday 06:45 - 00:00

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen sembol ve haftanın günü için belirtilen kotasyon |

//| seansının başlangıç ve bitiş saatlerini günlüğe gönder |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- kotasyon seansının başlangıcını ve sonunu kaydetmek için değişkenler bildir

datetime date_from; // seans başlangıç saati

datetime date_to; // seans sonu saati



//--- sembol ve haftanın gününe göre kotasyon seansına ilişkin verileri al

if(!SymbolInfoSessionQuote(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionQuote() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- numaralandırma sabitinden hafta günü adını oluştur

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- belirtilen kotasyon seansı için verileri günlüğe gönder

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}