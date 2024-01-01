- Alert
GetPointer
Fonksiyon nesne işaretçisine dönüş yapar.
void* GetPointer(
Parametreler
anyobject
[in] Herhangi bir sınıfın nesnesi.
Dönüş değeri
Fonksiyon nesne işaretçisine dönüş yapar.
Not
Sadece sınıf nesnelerinin işaretçileri vardır. Yapıların örneklerinin ve basit tipli değişkenlerin işaretçisi olamaz. new() operatörü ile oluşturulmamış bir nesne, örneğin otomatik olarak nesneler dizisinde oluşturulmuş bir nesne, yine de bir şekillendiriciye sahiptir. Ama bu işaretçi POINTER_AUTOMATIC otomatik tipinde olacaktır, bu yüzden delete() operatörü buna uygulanamaz. Bunun yanında, tip işaretçisi, POINTER_DYNAMIC tipinin dinamik işaretçilerinden farklı değildir.
Yapı tipi ve basit tipli değişkenler işaretçilere sahip olmadıklarından, GetPointer() fonksiyonunu bunlara uygulamak yasaklanmıştır. İşaretçinin fonksiyon argümanı olarak geçirilmesi de yasaklanmıştır. Bu durumların hiç birinde derleyici hata uyarısı yapmaz.
Yanış işaretçinin çağrılmasının denenmesi, programda kritik sonlanmaya yol açar. Bu yüzden, bir işaretçi kullanmadan önce CheckPointer() fonksiyonu çağrılmalıdır. Bir işaretçi şu durumlarda geçersiz olabilir:
Bu fonksiyon işaretçinin geçerliliğini kontrol etmek için kullanılır. Sıfır harici bir değer, işaretçinin erişim için kullanılabileceğini garanti eder.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
Nesne İşaretçileri, Nesne İşaretçisinin Kontrolü, Nesne Silme Operatörü delete