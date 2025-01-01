- OrderCalcMargin
PositionSelect
Üzerinde çalışılmak istenen bir açık pozisyonu seçer. İşlem başarıyla tamamlanmışsa 'true', Aksi durumda false dönüşü yapar. Hata hakkında detaylı bilgi almak için GetLastError() çağrısı yapın.
bool PositionSelect(
Parametreler
symbol
[in] finansal Ensrümanın ismi.
Dönüş Değeri
bool tipli değişken.
Not
Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir. Bu durumda PositionSelect fonksiyonu en düşük fiş numarasına sahip olan pozisyonu kapatır.
PositionSelect() bir pozisyonla ilgili verileri program ortamına kopyalar. PositionGetDouble(), PositionGetInteger() ve PositionGetString() çağrıları, daha önceden kopyalanmış bu verilere dönüş yapar. Yani, pozisyonun kendisi artık mevcut olmasa da (veya yön, hacim vb. değiştirilmiş olsa da), ilgili veri hala elde edilebilir. Bu yüzden, güncel verinin alınabilmesi için PositionSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmanız gerekir.
Örnek:
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
