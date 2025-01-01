- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
- Veri Erişiminin Düzenlenmesi
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iSpread
İlgili grafikteki çubuğun spread değerini ('shift' parametresiyle gösterilir) döndürür.
|
long iSpread(
Parametreler
symbol
[in] Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.
timeframe
[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. 0 şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.
shift
[in] Zaman çizelgelerinden alınan değerin indeksi (mevcut çubuğa göre belirlenen sayıda çubuk ile geriye doğru kaydırma).
Return Value
İlgili grafikteki çubuğun ('shift' parametresi ile gösterilir) spread değeri veya bir hata durumunda 0. Hata detayları için,GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Fonksiyon her zaman gerçek verileri döndürür. Bu amaçla, her bir arama sırasında belirtilen sembol/periyot için zaman çizelgesine bir istek yapar. Bu, ilk işlev çağrısı sırasında hazır bir veri yoksa, sonucu hazırlamak için biraz zaman alınabileceği anlamına gelir.
İşlev önceki arama sonuçlarını saklamaz ve hızlı değer döndürme için yerel önbellek yoktur.
Örnek:
|
input int shift=0;
