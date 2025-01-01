ObjectMove

Nesnenin belirtilen tutturma noktası koordinatını değiştirir.

bool ObjectMove(

long chart_id,

string name,

int point_index,

datetime time,

double price

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

name

[in] Nesne ismi.

point_index

[in] Tutturma noktasının indisi. Tutturma noktalarının sayısı, nesnenin tipine bağlıdır.

time

[in] Seçilen tutturma noktasının zaman koordinatı.

price

[in] Seçilen tutturma noktasının fiyat koordinatı.<

Dönüş değeri

Fonksiyon, komutun doğru olarak belirtilen grafiğin sırasına başarıyla eklendiğinde true, aksi halde false döndürür.

Not

ObjectMove() için her zaman eşzamansız bir çağrı kullanılır, bu nedenle fonksiyon yalnızca komutun bir grafik sırasına eklenmesinin sonuçlarını döndürür. Bu durumda true yalnızca komutun başarıyla eklendiği anlamına gelir, ancak yürütme sonucu bilinmemektedir.

Komut yürütme sonucunu kontrol etmek için, ObjectGetXXX gibi nesne özelliklerini isteyen bir fonksiyon kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tür işlevlerin bu grafiğin kuyruğunun sonuna eklendiğini ve yürütme sonucunu beklediğini (senkron çağrı nedeniyle) unutmamalısınız ve bu nedenle zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.