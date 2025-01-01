//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mevcut grafik kimliğini ve ana pencere de dahil olmak üzere alt pencerelerinin sayısını al

long chart_id = ChartID();

int wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);



//--- bir döngü içinde tüm mevcut grafik pencereleri üzerinde yineleme yap

for(int w=0; w<wnd_total; w++)

{

//--- döngü indeksi tarafından belirtilen grafik penceresine eklenmiş göstergelerin sayısını al

int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_id, w);



//--- seçili grafik penceresi için başlığı yazdır

PrintFormat("Chart window %d indicators: ", w);



//--- döngüye gir ve seçilen pencereye bağlı tüm göstergelerin adlarını değişkene yaz

string ind_names="";

for(int i=0; i<ind_total; i++)

{

ind_names+=" "+ChartIndicatorName(chart_id, w, i)+(i<ind_total-1 ? "

": "");

}

//--- belirtilen grafik penceresine eklenmiş tüm göstergelerin adlarının elde edilen listesini günlüğe yazdır

Print(ind_names);

}

/*

sonuç:

Chart window 0 indicators:

AMA(9,2,30)

SAR(0.02,0.20)

Fractals

Chart window 1 indicators:

RSI(14)

AMA(9,2,30)

Chart window 2 indicators:

MFI(14)

*/

}