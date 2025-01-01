- ChartApplyTemplate
ChartIndicatorName
Belirtilen çizelge penceresinin göstergeler listesindeki numaraları kullanarak, göstergenin kısa ismine dönüş yapar.
|
string ChartIndicatorName(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0 mevcut çizelgeyi ifade eder.
sub_window
[in] Çizelge alt penceresinin indisi. 0 ana çizelge penceresini tanımlar.
index
[in] Göstergenin, gösterge listesindeki indisi. Göstergelerin numaralanması sıfırdan başlar, yani listedeki ilk gösterge 0 indisine sahip olacaktır. Listedeki göstergelerin sayısına ulaşmak için ChartIndicatorsTotal() fonksiyonunu kullanın.
Dönüş değeri
INDICATOR_SHORTNAME özelliği ile IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak ayarlanan gösterge kısa ismi. Hata detayları için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Gösterge oluşturulurken iCustom() ve IndicatorCreate() fonksiyonları aracılığıyla belirlermiş dosya ismi ile gösterge kısa ismini birbirine karıştırmayın. Eğer göstergenin ismi açık yoldan ayarlanmamışsa, derleme sırasında, gösterge kaynak kodunu içeren dosyanın ismi, kısa isim olarak belirlenecektir.
Gösterge kısa ismi, düzgün şekilde girilmelidir. Bu, INDICATOR_SHORTNAME özelliğine, IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak yazılır. Kısa isimde, gösterge parametre değerlerinin içerilmesi önerilir; çünkü çizelge penceresinden göstergeyi silerken kullanılan ChartIndicatorDelete() fonksiyonu kısa isimle tanımlanır.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()