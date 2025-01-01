- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferCreate
Bir OpenCL tamponu oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.
|
int CLBufferCreate(
Parametreler
context
[in] Bir OpenCL bağlamının tanıtıcı değeri.
size
[in] Tampon büyüklüğü.
bayraklar
[in] Bayrakların kombinasyonu ile ayarlanan tampon özellikleri: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
Dönüş değeri
Eğer sonuç başarılıysa OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - OpenCL bağlamı için hatalı tanıtıcı değer.
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – yetersiz bellek.
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – tamponların oluşturulması sırasında içsel hata.