DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLBufferCreate 

CLBufferCreate

Bir OpenCL tamponu oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  CLBufferCreate(
   int   context,     // Bir OpenCL bağlamının tanıtıcı değeri
   uint  size,        // Tampon büyüklüğü
   uint  flags        // OpenCL tamponunun özelliklerini belirleyen bayrak kombinasyonu 
   );

Parametreler

context

[in]  Bir OpenCL bağlamının tanıtıcı değeri.

size

[in]  Tampon büyüklüğü.

bayraklar

[in]  Bayrakların kombinasyonu ile ayarlanan tampon özellikleri: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

Dönüş değeri

Eğer sonuç başarılıysa OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - OpenCL bağlamı için hatalı tanıtıcı değer.
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – yetersiz bellek.
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – tamponların oluşturulması sırasında içsel hata.

 