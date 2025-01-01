CLBufferCreate

Bir OpenCL tamponu oluşturur ve onun tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int CLBufferCreate(

int context,

uint size,

uint flags

);

Parametreler

context

[in] Bir OpenCL bağlamının tanıtıcı değeri.

size

[in] Tampon büyüklüğü.

bayraklar

[in] Bayrakların kombinasyonu ile ayarlanan tampon özellikleri: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

Dönüş değeri

Eğer sonuç başarılıysa OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Hali hazırda kullanılmakta olan hata kodları şu şekildedir: