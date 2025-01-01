|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- dizgeyi bildir ve başlat
string str="Test ZeroMemory func";
//--- ZeroMemory() fonksiyonunu uygulamadan önce satırı günlüğe gönder
PrintFormat("The line before applying ZeroMemory() to it: '%s'",str);
//--- dizgeyi sıfırla ve sonucu günlüğe gönder
ZeroMemory(str);
Print("The same line after applying ZeroMemory() to it: '",str,"'");
/*
Sonuç:
The line before applying ZeroMemory() to it: 'Test ZeroMemory func'
The same line after applying ZeroMemory() to it: ''
*/
//--- int türündeki değişkeni bildir ve başlat
int var=123;
//--- ZeroMemory() fonksiyonunu uygulamadan önce satırı günlüğe gönder
PrintFormat("\nThe integer variable before applying ZeroMemory() to it: %d",var);
//--- değişkeni sıfırla ve sonucu günlüğe gönder
ZeroMemory(var);
PrintFormat("The same variable after applying ZeroMemory() to it: %d",var);
/*
Sonuç:
The integer variable before applying ZeroMemory() to it: 123
The same variable after applying ZeroMemory() to it: 0
*/
//--- int türündeki diziyi bildir ve başlat
int arr[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//--- ZeroMemory() fonksiyonunu uygulamadan önce diziyi günlüğe gönder
Print("\nThe integer array before applying ZeroMemory() to it:");
ArrayPrint(arr);
//--- diziyi sıfırla ve sonucu günlüğe gönder
ZeroMemory(arr);
Print("The same array after applying ZeroMemory() to it:");
ArrayPrint(arr);
/*
Sonuç:
The integer array before applying ZeroMemory() to it:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
The same array after applying ZeroMemory() to it:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*/
//--- iki alandan (dizge ve tamsayı) oluşan bir yapı bildir
struct STest
{
string var_string;
long var_long;
};
//--- STest yapı türündeki diziyi bildir ve başlat
STest arr_struct[]={ {"0",0}, {"1",1}, {"2",2}, {"3",3} };
//--- ZeroMemory() fonksiyonunu uygulamadan önce diziyi günlüğe gönder
Print("\nThe array struct before applying ZeroMemory() to it:");
ArrayPrint(arr_struct);
//--- yapı dizisini sıfırla ve sonucu günlüğe gönder
ZeroMemory(arr_struct);
Print("The same array struct after applying ZeroMemory() to it:");
ArrayPrint(arr_struct);
/*
Sonuç:
The array struct before applying ZeroMemory() to it:
[var_string] [var_long]
[0] "0" 0
[1] "1" 1
[2] "2" 2
[3] "3" 3
The same array struct after applying ZeroMemory() to it:
[var_string] [var_long]
[0] null 0
[1] null 0
[2] null 0
[3] null 0
*/
}