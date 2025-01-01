DokümantasyonBölümler
CLContextFree

Bir OpenCL bağlamını siler.

void  CLContextFree(
   int  context     // OpenCL bağlamının tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

context

[in]  OpenCL bağlamının tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

None. İçsel hata durumunda _LastError değeri değişir. Hata hakkında daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.