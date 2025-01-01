MarketBookAdd

Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar

bool MarketBookAdd(

string symbol

);

Parametreler

symbol

[in] Uzman Danışmanda veya script içinde, Piyasa Derinliğinin kullanılması istenen sembolün ismi

Dönüş değeri

Başarılı şekilde açılması durumunda 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Normalde bu fonksiyon, OnInit() fonksiyonunun veya sınıf yapıcısının içinden çağrılmalıdır. Gelen uyarıların işlenmesi için Uzman Danışman, void OnBookEvent(string& symbol) fonksiyonunu içermelidir.

Örnek:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- SYMBOL_NAME sembolü için piyasa derinliğini aç

if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- piyasa derinliğinin başarıyla açılmasıyla ilgili mesajı günlüğe gönder

PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);



//--- 2 saniye bekle

Sleep(2000);



//--- tamamlandıktan sonra, açık piyasa derinliğinden çık

ResetLastError();

if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))

PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);

else

PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);



/*

sonuç:

The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received

MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed

*/

}

Ayrıca Bakınız

Piyasa Derinliğinin Yapısı, Yapılar ve Sınıflar