Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar

bool  MarketBookAdd(
   string  symbol      // sembol
   );

Parametreler

symbol

[in] Uzman Danışmanda veya script içinde, Piyasa Derinliğinin kullanılması istenen sembolün ismi

Dönüş değeri

Başarılı şekilde açılması durumunda 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Normalde bu fonksiyon, OnInit() fonksiyonunun veya sınıf yapıcısının içinden çağrılmalıdır. Gelen uyarıların işlenmesi için Uzman Danışman, void OnBookEvent(string& symbol) fonksiyonunu içermelidir.

Örnek:

#define   SYMBOL_NAME   "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- SYMBOL_NAME sembolü için piyasa derinliğini aç
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- piyasa derinliğinin başarıyla açılmasıyla ilgili mesajı günlüğe gönder
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- 2 saniye bekle
   Sleep(2000);
   
//--- tamamlandıktan sonra, açık piyasa derinliğinden çık
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
  sonuç:
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

Ayrıca Bakınız

Piyasa Derinliğinin Yapısı, Yapılar ve Sınıflar