- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookAdd
Seçilen bir sembol için Piyasa Derinliğinin açılmasını ve değişimler ile ilgili bilgi alınmasını sağlar
bool MarketBookAdd(
Parametreler
symbol
[in] Uzman Danışmanda veya script içinde, Piyasa Derinliğinin kullanılması istenen sembolün ismi
Dönüş değeri
Başarılı şekilde açılması durumunda 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Normalde bu fonksiyon, OnInit() fonksiyonunun veya sınıf yapıcısının içinden çağrılmalıdır. Gelen uyarıların işlenmesi için Uzman Danışman, void OnBookEvent(string& symbol) fonksiyonunu içermelidir.
Örnek:
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Ayrıca Bakınız