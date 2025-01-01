DokümantasyonBölümler
Bir emrin istenen özelliğine dönüş yapar. Emir özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.

string  HistoryOrderGetString(
   ulong                       ticket_number,     // Fiş
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id        // Özellik tanımlayıcı
   );

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda, özellik değeri, son parametreye referans ile geçirilen hedef değişkene yerleştirilir.

bool  HistoryOrderGetString(
   ulong                       ticket_number,     // Fiş
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id,       // Özellik tanımlayıcı
   string&                     string_var         // Özelik değerini burada farz ediyoruz
   );

Parametreler

ticket_number

[in]  Emir fişi.

property_id

[in]  Özellik tanımlayıcı. Bu değer ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

string_var

[out]  string tipli değer.

Dönüş değeri

string tipli değer.

Not

Alım-satım geçmişindeki emirlerle - "AraçKutusu" çubuğunun "Trade" sekmesinde görünen - bekleyen emirleri birbirine karıştırmayın. İptal edilmiş veya bir faaliyete konu olmuş emirler, "AraçKutusu" çubuğunun "Geçmiş" sekmesinde bulunabilir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- işlem ve emir geçmişini talep et
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
     
//--- hesaptaki tüm geçmiş emirlerin listesinde bir döngü içerisinde
   int total=HistoryOrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- döngü indeksine göre listedeki emrin fişini al
      ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- emrin türünü al ve seçilen emrin dizge özelliklerinin listesi için başlığı görüntüle
      string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticketORDER_TYPE));
      PrintFormat("String properties of an history order %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- seçilen emrin tüm dizge özelliklerini başlık altında yazdır
      HistoryOrderPropertiesStringPrint(ticket16);
     }
   /*
  sonuç:
   String properties of an history order Buy #2646074112:
   Comment:        [tp 1.09137]
   Symbol:         EURUSD
   External ID:    
   String properties of an history order Buy #2646131906:
   Comment:        
   Symbol:         EURUSD
   External ID:    
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Seçilen geçmiş emrin                                             |
//| dizge özelliklerini günlükte görüntüle                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryOrderPropertiesStringPrint(const long ticketconst uint header_width=0)
  {
   uint   w=0;
   string header="";
   string value="";
   
//--- başlık metnini ve başlık alanının genişliğini tanımla
//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır
   header="Comment:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- emir yorumunu al ve belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle
   if(!HistoryOrderGetString(ticketORDER_COMMENTvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-s"wheadervalue);
   
//--- emrin yerleştirildiği sembolü günlükte görüntüle
   header="Symbol:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryOrderGetString(ticketORDER_SYMBOLvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-s"wheadervalue);
   
//--- harici bir sistemdeki emir kimliğini günlükte görüntüle
   header="External ID:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryOrderGetString(ticketORDER_EXTERNAL_IDvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-s"wheadervalue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Emir türü açıklamasını geri döndür                               |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type: "+(string)type);
     }
  }

Ayrıca Bakınız

