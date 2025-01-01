- OrderCalcMargin
HistoryOrderGetString
Bir emrin istenen özelliğine dönüş yapar. Emir özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.
1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.
string HistoryOrderGetString(
2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda, özellik değeri, son parametreye referans ile geçirilen hedef değişkene yerleştirilir.
bool HistoryOrderGetString(
Parametreler
ticket_number
[in] Emir fişi.
property_id
[in] Özellik tanımlayıcı. Bu değer ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.
string_var
[out] string tipli değer.
Dönüş değeri
string tipli değer.
Not
Alım-satım geçmişindeki emirlerle - "AraçKutusu" çubuğunun "Trade" sekmesinde görünen - bekleyen emirleri birbirine karıştırmayın. İptal edilmiş veya bir faaliyete konu olmuş emirler, "AraçKutusu" çubuğunun "Geçmiş" sekmesinde bulunabilir.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Emir özellikleri