- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Belirtilen çizelgeden belirtilen bir göstergeyi kaldırır.
bool ChartIndicatorDelete(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0 mevcut çizelgeyi ifade eder.
sub_window
[in] Çizelge alt penceresinin indisi. 0 ana çizelge penceresini tanımlar.
const indicator_shortname
[in] INDICATOR_SHORTNAME özelliğinde IndicatorSetString() fonksiyonu ile ayarlanan, gösterge kısa ismi. Gösterge kısa ismini öğrenmek için ChartIndicatorName() fonksiyonunu kullanın.
Dönüş değeri
Göstergenin silinmesinin başarılı olması durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata detayları için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Eğer çizelge penceresinde aynı isimli birden fazla gösterge varsa, ilki silinecektir.
Eğer başka göstergeler bu silinen göstergenin verilerine dayanıyorsa, onlar da silinecektir.
Gösterge oluşturulurken iCustom() ve IndicatorCreate() fonksiyonları aracılığıyla belirlermiş dosya ismi ile gösterge kısa ismini birbirine karıştırmayın. Gösterge kısa ismi açık yolla belirtilmemişse, derleme sırasında kaynak kodu içeren dosyanın ismi, kısa isim olarak belirlenecektir.
Bir göstergenin çizelge üzerinden kaldırılması, hesaplama kısmının da terminalde silineceği anlamına gelmez. Göstergenin tanıtıcı değerini serbest bırakmak için IndicatorRelease() fonksiyonunu kullanın.
Gösterge kısa ismi, düzgün şekilde girilmelidir. Bu, INDICATOR_SHORTNAME özelliğine, IndicatorSetString() fonksiyonu kullanılarak yazılır. Kısa isimde, gösterge parametre değerlerinin içerilmesi önerilir; çünkü çizelge penceresinden göstergeyi silerken kullanılan ChartIndicatorDelete() fonksiyonu kısa isimle tanımlanır.
Başlatma başarısız olduktan sonra, göstergenin silinmesi örneği:
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()