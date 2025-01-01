- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindFirst
Bu fonksiyon, belirtilen konumdaki dosyalar veya alt-dizinler için belirtilen filtreye göre arama başlatır.
|
long FileFindFirst(
Parametreler
file_filter
[in] Arama filtresi. Herhangi bir alt-dizin (veya birden çok bitişik alt-dizin), aramanın yapılacağı \Files dizinine bağlı olarak, filtre içinde belirtilebilir.
returned_filename
[out] Dönüş parametresi - başarılı sonuç halinde, bulunan ilk dosyanın veya alt-dizinin ismi. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
common_flag
[in] Dosyanın konumunu belirleyen bayrak. common_flag = FILE_COMMON ise dosya, tüm kullanıcılar için paylaşılan bir klasöre \Terminal\Common\Files, aksi durumda bir yerel klasöre yerleştirilmiştir.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda, FileFindNext() fonksiyonu ile yapılacak daha sonraki aramalarda kullanılmak için, dosyanın veya alt-dizinin tanımlayıcı değerine dönüş yapar. Aksi durumda, filtreye karşılık gelen bir dosya veya <t3>alt-dizin</t3> bulunamamışsa (örneğin - dizin boş ise), INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Arama tamamlandıktan sonra, işleyici FileFindClose() fonksiyonu ile kapatılmalıdır.
Not
Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.
Örnek:
|
//--- display the window of input parameters when launching the script
Ayrıca Bakınız