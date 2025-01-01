FileFindFirst

Bu fonksiyon, belirtilen konumdaki dosyalar veya alt-dizinler için belirtilen filtreye göre arama başlatır.

long FileFindFirst(

const string file_filter,

string& returned_filename,

int common_flag=0

);

Parametreler

file_filter

[in] Arama filtresi. Herhangi bir alt-dizin (veya birden çok bitişik alt-dizin), aramanın yapılacağı \Files dizinine bağlı olarak, filtre içinde belirtilebilir.

returned_filename

[out] Dönüş parametresi - başarılı sonuç halinde, bulunan ilk dosyanın veya alt-dizinin ismi. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

common_flag

[in] Dosyanın konumunu belirleyen bayrak. common_flag = FILE_COMMON ise dosya, tüm kullanıcılar için paylaşılan bir klasöre \Terminal\Common\Files, aksi durumda bir yerel klasöre yerleştirilmiştir.

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda, FileFindNext() fonksiyonu ile yapılacak daha sonraki aramalarda kullanılmak için, dosyanın veya alt-dizinin tanımlayıcı değerine dönüş yapar. Aksi durumda, filtreye karşılık gelen bir dosya veya <t3>alt-dizin</t3> bulunamamışsa (örneğin - dizin boş ise), INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Arama tamamlandıktan sonra, işleyici FileFindClose() fonksiyonu ile kapatılmalıdır.

Not

Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.

Örnek:

//--- display the window of input parameters when launching the script

#property script_show_inputs

//--- filter

input string InpFilter="Dir1\\*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

string int_dir="";

int i=1,pos=0,last_pos=-1;

//--- search for the last backslash

while(!IsStopped())

{

pos=StringFind(InpFilter,"\\",pos+1);

if(pos>=0)

last_pos=pos;

else

break;

}

//--- the filter contains the folder name

if(last_pos>=0)

int_dir=StringSubstr(InpFilter,0,last_pos+1);

//--- get the search handle in the root of the local folder

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- check if the FileFindFirst() is executed successfully

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- in a cycle, check if the passed strings are the names of files or directories

do

{

ResetLastError();

//--- if it's a file, the function returns true, and if it's a directory, it returns error ERR_FILE_IS_DIRECTORY

FileIsExist(int_dir+file_name);

PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- close the search handle

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}

Ayrıca Bakınız

FileFindNext, FileFindClose