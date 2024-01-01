- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SendMail
"Email" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir email gönderir.
|
bool SendMail(
Parametreler
subject
[in] Email başlığı.
some_text
[in] Email gövdesi.
Dönüş değeri
true – bir email, göndeme kuruğuna eklenmişse; aksi durumda - false.
Not
Ayarlar kısmında gönderme yasaklanmış olabilir, email adresi atlanmış da olabilir. Hata bilgisi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
SendMail() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+