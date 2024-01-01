DokümantasyonBölümler
"Email" sekmesinin ayarlar penceresinde belirtilen adrese bir email gönderir.

bool  SendMail(
   string  subject,       // başlık
   string  some_text      // email metni
   );

Parametreler

subject

[in]  Email başlığı.

some_text

[in]  Email gövdesi.

Dönüş değeri

true – bir email, göndeme kuruğuna eklenmişse; aksi durumda - false.

Not

Ayarlar kısmında gönderme yasaklanmış olabilir, email adresi atlanmış da olabilir. Hata bilgisi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

SendMail() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- terminalde e-posta gönderme iznini kontrol et
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send email messages");
      return;
     }
//--- e-posta gönder
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }