SignalSubscribe

Bir alım-satım sinyaline abone olur.

bool SignalSubscribe(

long signal_id

);

Parametreler

signal_id

[in] Sinyal tanımlayıcı.

Dönüş Değeri

Abonelik işlemi başarılı ise 'true', aksi durumda ise 'false' değerine dönüş yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.