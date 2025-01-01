DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalSubscribe 

SignalSubscribe

Bir alım-satım sinyaline abone olur.

bool  SignalSubscribe(
   long     signal_id     // sinyal tanımlayıcı 
   );

Parametreler

signal_id

[in]  Sinyal tanımlayıcı.

Dönüş Değeri

Abonelik işlemi başarılı ise 'true', aksi durumda ise 'false' değerine dönüş yapar. Hata durumuyla ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() çağrısını yapın.