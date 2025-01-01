- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
DoubleToString
Bir sayısal değeri, metin dizgisine dönüştürür.
|
string DoubleToString(
Parametreler
value
[in] Kayan noktalı (ondalık) değer.
digits
[in] Kesinlik biçimi. Eğer digits değeri, 0 ve 16 arasında ise, belirtilen ondalık hane sayısıyla, bir sayının metin ifadesi elde edilir. Eğer digits değeri, -1 ve -16 arasında ise, belirtilen ondalık hane sayısıyla, bir sayının bilimsel biçimdeki dizgi ifadesi elde edilir. Tüm diğer durumlarda dizgi değeri, noktadan sonra 8 ondalık hane içerecektir.
Dönüş değeri
Bir sayının, belirtilen çözünürlükte sembollü ifadesini içeren dizgi.
Örnek:
|
Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
Ayrıca Bakınız