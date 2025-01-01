MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXShaderSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSet
Render alma için gölgelendirici ayarlar.
|
bool DXShaderSet(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
shader
[in] DXShaderCreate()'te oluşturulan gölgelendiricinin tanıtıcı değeri.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Birkaç gölgelendirici tipi aynı anda render işlemi için kullanılabilir (köşe, geometri ve piksel olanlar).