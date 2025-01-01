DokümantasyonBölümler
Render alma için gölgelendirici ayarlar.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   int  shader        // gölgelendirici tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

shader

[in] DXShaderCreate()'te oluşturulan gölgelendiricinin tanıtıcı değeri.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Birkaç gölgelendirici tipi aynı anda render işlemi için kullanılabilir (köşe, geometri ve piksel olanlar).