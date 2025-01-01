DokümantasyonBölümler
DXContextClearColors 

DXContextClearColors

Render alma tamponu için tüm pikselleri belirtilen renge ayarlar.

bool  DXContextClearColors(
   int              context,      // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   const DXVector&  color         // renk
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

color

[in]  Render rengi.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

DXContextClearColors() fonksiyonu, bir sonraki kareyi render almadan önce renk tamponunu temizlemek için kullanılabilir.