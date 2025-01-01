|
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Button.mqh>
#include <Controls\Label.mqh>
#include <Controls\ComboBox.mqh>
//--- ön tanımlı sabitler
#define X_START 0
#define Y_START 0
#define X_SIZE 280
#define Y_SIZE 300
//+------------------------------------------------------------------+
//| Hafıza ile çalışma amaçlı diyalog sınıfı |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMemoryControl : public CAppDialog
{
private:
//--- dizi büyüklüğü
int m_arr_size;
//--- diziler
char m_arr_char[];
int m_arr_int[];
float m_arr_float[];
double m_arr_double[];
long m_arr_long[];
//--- etiketler
CLabel m_lbl_memory_physical;
CLabel m_lbl_memory_total;
CLabel m_lbl_memory_available;
CLabel m_lbl_memory_used;
CLabel m_lbl_array_size;
CLabel m_lbl_array_type;
CLabel m_lbl_error;
CLabel m_lbl_change_type;
CLabel m_lbl_add_size;
//--- düğmeler
CButton m_button_add;
CButton m_button_free;
//--- karma kutular
CComboBox m_combo_box_step;
CComboBox m_combo_box_type;
//--- karma kutulardan dizi tipinin mevcut değeri
int m_combo_box_type_value;
public:
CMemoryControl(void);
~CMemoryControl(void);
//--- sınıf nesnesi oluşturma yöntemi
virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
//--- çizelge olayları işleyicisi
virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
protected:
//--- etiketleri oluştur
bool CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);
//--- kontrol elemanlarını oluştur
bool CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);
bool CreateComboBoxStep(void);
bool CreateComboBoxType(void);
//--- olay işleyicileri
void OnClickButtonAdd(void);
void OnClickButtonFree(void);
void OnChangeComboBoxType(void);
//--- mevcut dizi ile çalışma yöntemi
void CurrentArrayFree(void);
bool CurrentArrayAdd(void);
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mevcut dizinin serbest belleği |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::CurrentArrayFree(void)
{
//--- dizi büyüklüğünü sıfırla
m_arr_size=0;
//--- diziyi serbest bırak
if(m_combo_box_type_value==0)
ArrayFree(m_arr_char);
if(m_combo_box_type_value==1)
ArrayFree(m_arr_int);
if(m_combo_box_type_value==2)
ArrayFree(m_arr_float);
if(m_combo_box_type_value==3)
ArrayFree(m_arr_double);
if(m_combo_box_type_value==4)
ArrayFree(m_arr_long);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mevcut dizi için bellek eklemeyi dene |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CurrentArrayAdd(void)
{
//--- kullanılan bellek fiziksel belleği aşarsa çık
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)/TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)<2)
return(false);
//--- belleği mevcut tipe göre dağıtmayı dene
if(m_combo_box_type_value==0 && ArrayResize(m_arr_char,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==1 && ArrayResize(m_arr_int,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==2 && ArrayResize(m_arr_float,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==3 && ArrayResize(m_arr_double,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==4 && ArrayResize(m_arr_long,m_arr_size)==-1)
return(false);
//--- bellek dağıtıldı
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olayların işlenmesi |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CMemoryControl)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_add,OnClickButtonAdd)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_free,OnClickButtonFree)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_combo_box_type,OnChangeComboBoxType)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yapıcı |
//+------------------------------------------------------------------+
CMemoryControl::CMemoryControl(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yıkıcı |
//+------------------------------------------------------------------+
CMemoryControl::~CMemoryControl(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sınıf nesnesi oluşturma yöntemi |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::Create(const long chart,const string name,const int subwin,
const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
{
//--- temel sınıf nesnesini oluştur
if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
return(false);
//--- dizgileri etiketler için hazırla
string str_physical="Fiziksel hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)+" Mb";
string str_total="Toplam hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL)+" Mb";
string str_available="Mevcut hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb";
string str_used="Kullanılan hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb";
//--- etiketleri oluştur
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_physical,"physical_label",X_START+10,Y_START+5,str_physical,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_total,"total_label",X_START+10,Y_START+30,str_total,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_available,"available_label",X_START+10,Y_START+55,str_available,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_used,"used_label",X_START+10,Y_START+80,str_used,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_array_type,"type_label",X_START+10,Y_START+105,"Dizi tipi = double",12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_array_size,"size_label",X_START+10,Y_START+130,"Dizi büyüklüğü = 0",12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_error,"error_label",X_START+10,Y_START+155,"",12,clrRed))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_change_type,"change_type_label",X_START+10,Y_START+185,"Tipi değiştir",10,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_add_size,"add_size_label",X_START+10,Y_START+210,"Diziye ekle",10,clrBlack))
return(false);
//--- kontrol elemanlarını oluştur
if(!CreateButton(m_button_add,"add_button",X_START+15,Y_START+245,"Add",12,clrBlue))
return(false);
if(!CreateButton(m_button_free,"free_button",X_START+75,Y_START+245,"Free",12,clrBlue))
return(false);
if(!CreateComboBoxType())
return(false);
if(!CreateComboBoxStep())
return(false);
//--- değişkeni başlat
m_arr_size=0;
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Düğmeyi oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,
const int y,const string str,const int font_size,
const int clr)
{
//--- düğmeyi oluştur
if(!button.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x+50,y+20))
return(false);
//--- metin
if(!button.Text(str))
return(false);
//--- font boyutu
if(!button.FontSize(font_size))
return(false);
//--- etiket rengi
if(!button.Color(clr))
return(false);
//--- düğmeyi kontrol elemanlarına ekle
if(!Add(button))
return(false);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dizi büyüklüğü için bir karma kutu oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateComboBoxStep(void)
{
//--- karma kutuyu oluştur
if(!m_combo_box_step.Create(m_chart_id,"step_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+185,X_START+200,Y_START+205))
return(false);
//--- elemanları karma kutuya ekle
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000",100000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("1 000 000",1000000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("10 000 000",10000000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000 000",100000000))
return(false);
//--- mevcut karma kutu elemanını ayarla
if(!m_combo_box_step.SelectByValue(1000000))
return(false);
//--- karma kutuyu kontrol elemanlarına ekle
if(!Add(m_combo_box_step))
return(false);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dizi tipi için bir karma kutu oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateComboBoxType(void)
{
//--- karma kutuyu oluştur
if(!m_combo_box_type.Create(m_chart_id,"type_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+210,X_START+200,Y_START+230))
return(false);
//--- elemanları karma kutuya ekle
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("char",0))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("int",1))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("float",2))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("double",3))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("long",4))
return(false);
//--- mevcut karma kutu elemanını ayarla
if(!m_combo_box_type.SelectByValue(3))
return(false);
//--- mevcut durumdaki karma kutu elemanını kaydet
m_combo_box_type_value=3;
//--- karma kutuyu kontrol elemanlarına ekle
if(!Add(m_combo_box_type))
return(false);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir etiket oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,
const int y,const string str,const int font_size,
const int clr)
{
//--- bir etiket oluştur
if(!lbl.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,0,0))
return(false);
//--- metin
if(!lbl.Text(str))
return(false);
//--- font boyutu
if(!lbl.FontSize(font_size))
return(false);
//--- renk
if(!lbl.Color(clr))
return(false);
//--- etiketi kontrol elemanlarına ekle
if(!Add(lbl))
return(false);
//--- başarılı
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Ekle" butonuna tıklama olayı işleyicisi |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnClickButtonAdd(void)
{
//--- dizi büyüklüğünü artır
m_arr_size+=(int)m_combo_box_step.Value();
//--- mevcut dizi için belleği tahsis etmeyi dene
if(CurrentArrayAdd())
{
//--- hafıza tahsis edildi, mevcut durumu ekranda göster
m_lbl_memory_available.Text("Mevcut hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");
m_lbl_memory_used.Text("Kullanılan hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");
m_lbl_array_size.Text("Dizi büyüklüğü = "+IntegerToString(m_arr_size));
m_lbl_error.Text("");
}
else
{
//--- hafıza tahsisi başarısız oldu, hata mesajı göster
m_lbl_error.Text("Dizi çok büyük, hata!");
//--- önceki dizi büyüklüğüne dön
m_arr_size-=(int)m_combo_box_step.Value();
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Boşalt" düğmesinin tıklanması olayının işleyicisi |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnClickButtonFree(void)
{
//--- mevcut dizinin belleğini boşalt
CurrentArrayFree();
//--- mevcut durumu ekranda göster
m_lbl_memory_available.Text("Mevcut hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");
m_lbl_memory_used.Text("Kullanılan hafıza = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");
m_lbl_array_size.Text("Dizi büyüklüğü = 0");
m_lbl_error.Text("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Karma kutu değişimi olayının işleyicisi |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnChangeComboBoxType(void)
{
//--- dizi tipi değişmiş mi kontrol et
if(m_combo_box_type.Value()!=m_combo_box_type_value)
{
//--- mevcut dizinin belleğini boşalt
OnClickButtonFree();
//--- başka bir dizi tipi ile çalış
m_combo_box_type_value=(int)m_combo_box_type.Value();
//--- yeni dizi tipini ekranda göster
if(m_combo_box_type_value==0)
m_lbl_array_type.Text("Dizi tipi = char");
if(m_combo_box_type_value==1)
m_lbl_array_type.Text("Dizi tipi = int");
if(m_combo_box_type_value==2)
m_lbl_array_type.Text("Dizi tipi = float");
if(m_combo_box_type_value==3)
m_lbl_array_type.Text("Dizi tipi = double");
if(m_combo_box_type_value==4)
m_lbl_array_type.Text("Dizi tipi = long");
}
}
//--- CMemoryControl sınıf nesnesi
CMemoryControl ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- diyaloğu oluştur
if(!ExtDialog.Create(0,"MemoryControl",0,X_START,Y_START,X_SIZE,Y_SIZE))
return(INIT_FAILED);
//--- çalıştır
ExtDialog.Run();
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
ExtDialog.Destroy(reason);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
}