EventSetTimer

Bu fonksiyon, söz konusu uzman danışman veya gösterge için, zamanlayıcı olaylarının belirtilen aralıklarla oluşturulması gerektiğini müşteri terminaline iletir.

bool EventSetTimer(

int seconds

);

Parametreler

seconds

[in] Zamanlayıcı olayının oluşma frekansını belirleyen saniyelerin sayısı.

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda 'true', aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Normalde bu fonksiyon, OnInit() fonksiyonunun veya bir sınıf yapıcısı içinden çağrılmalıdır. Zamanlayıcıdan gelen olayların işlenebilmesi için, Uzman Danışmanın OnTimer() fonksiyonunu içermesi gerekir.

Tüm göstergeler ve Uzman Danışmanlar kendi saatleri (timer) ile çalışırlar ve olayları sadece bu saatten alırlar MQL5 programı çalışmayı durdurduğu anda zamanlayıcı, EventKillTimer() fonksiyonu ile devre dışı bırakılmamışsa zorla sonlandırılır.

Her program için sadece bir adet zamanlayıcı çalıştırılabilir. Her bir MQL5 uygulaması ve çizelgesi, kendilerine has olay kuyruğuna sahiptirler. Yeni ulaşan olaylar bu kuyruğa yerleştirilir. Eğer kuyrukta zaten bir Timer olayı varsa veya bu olay işlenme aşamasındaysa, yeni Timer olayı MQL5 uygulamasının olay kuyruğuna eklenmez.