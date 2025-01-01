- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
- Veri Erişiminin Düzenlenmesi
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorParameters
Belirtilen tanıtıcı değere bağlı olarak, gösterge giriş parametrelerinin sayısına, değerlerine ve tiplerine dönüş yapar.
int IndicatorParameters(
Parametreler
indicator_handle
[in] Parametre sayısının öğrenilmek istendiği göstergenin tanıtıcı değeri.
indicator_type
[out] Gösterge tipinin depolanması için ENUM_INDICATOR tipi bir değişken.
parameters[]
[out] Gösterge parametrelerinin listesinin kaydedileceği, MqlParam tipi değerlerden oluşan bir dinamik dizi. Dizi büyüklüğü IndicatorParameters() fonksiyonu ile alınabilir.
Dönüş değeri
Belirtilen tanıtıcı değere sahip göstergenin giriş parametrelerinin sayısı. Hata durumunda -1 dönüşü yapar. Hata hakkında daha çok bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
