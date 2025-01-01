OrderGetTicket

ulong OrderGetTicket(

int index

);

Parametreler

index

[in] Emrin, emirler listesindeki numarası.

Dönüş Değeri

ulong tipli değer. Başarısız sonuç duruunda, 0 dönüşü yapar.

Not

Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Emirler alım-satım faaliyetleri gerçekleştirmek için gönderilen isteklerdir, pozisyonlar ise bir veya daha fazla alım-satım işleminin sonucudur.

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

OrderGetTicket() bir emirle ilgili verileri program ortamına kopyalar. OrderGetDouble(), OrderGetInteger() ve OrderGetString() çağrıları, daha önceden kopyalanmış bu verilere dönüş yapar. Yani, emir artık var olmasa da (veya fiyatı, Zarar Durdur/Kar Al seviyeleri veya zaman aşımı süresi değiştirilmiş olsa bile) emirle ilgili verilere yine de erişilebilir. Emirle ilgili güncel verileri alabilmek için OrderGetTicket() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmalısınız.

Örnek:

void OnStart()

{

//--- emir özelliklerinin değerlerini almak için değişkenler

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- mevcut bekleyen emirlerin sayısı

uint total=OrdersTotal();

//--- emirleri döngü içinde incele

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- listedeki pozisyona göre emrin fişine dönüş yap

if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)

{

//--- emir özelliklerine dönüş yap

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- emirle ilgili bilgileri hazırla ve göster

printf("#fiş %d %s %G %s, %G ile %s zamanında başlatıldı",

ticket, // emir fişi

type, // tip

initial_volume, // başlangıç hacmi

symbol, // sembol

open_price, // belirtilen açılış fiyatı

TimeToString(time_setup)// emrin girildiği zaman

);

}

}

//---

}

Ayrıca bakınız

OrdersTotal(), OrderSelect(), OrderGetInteger()