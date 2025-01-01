- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderGetTicket
Kalanı Pasife Yazarşılık gelen emrin fişine dönüş yapar ve fonksiyonlarla yapılabilecek soraki çalışmalar için otomatik olarak emri seçer.
|
ulong OrderGetTicket(
Parametreler
index
[in] Emrin, emirler listesindeki numarası.
Dönüş Değeri
ulong tipli değer. Başarısız sonuç duruunda, 0 dönüşü yapar.
Not
Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Emirler alım-satım faaliyetleri gerçekleştirmek için gönderilen isteklerdir, pozisyonlar ise bir veya daha fazla alım-satım işleminin sonucudur.
Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.
OrderGetTicket() bir emirle ilgili verileri program ortamına kopyalar. OrderGetDouble(), OrderGetInteger() ve OrderGetString() çağrıları, daha önceden kopyalanmış bu verilere dönüş yapar. Yani, emir artık var olmasa da (veya fiyatı, Zarar Durdur/Kar Al seviyeleri veya zaman aşımı süresi değiştirilmiş olsa bile) emirle ilgili verilere yine de erişilebilir. Emirle ilgili güncel verileri alabilmek için OrderGetTicket() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmalısınız.
Örnek:
|
void OnStart()
