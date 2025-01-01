Period

Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar.

ENUM_TIMEFRAMES Period();

Dönüş değeri

Mevcut çizelge zaman aralığını içeren _Period değişkenine dönüş yapar. Değer, ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarından farklı olarak, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Bu nedenle, Period() bir hizmet için 0 geri döndürür.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mevcut grafiğin zaman dilimi değerini ve açıklamasını al

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();

string timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);



//--- elde edilen verileri günlüğe gönder

PrintFormat("Current chart timeframe: %s

Timeframe value: %s (%d)",

timeframe, EnumToString(period), period);

/*

sonuç:

Current chart timeframe: H4

Timeframe value: PERIOD_H4 (16388)

*/

}

