DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDurum KontrolüPeriod 

Period

Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar.

ENUM_TIMEFRAMES  Period();

Dönüş değeri

Mevcut çizelge zaman aralığını içeren _Period değişkenine dönüş yapar. Değer, ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarından farklı olarak, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Bu nedenle, Period() bir hizmet için 0 geri döndürür.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mevcut grafiğin zaman dilimi değerini ve açıklamasını al
   ENUM_TIMEFRAMES period    = Period();
   string          timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);
   
//--- elde edilen verileri günlüğe gönder
   PrintFormat("Current chart timeframe: %s\nTimeframe value: %s (%d)",
               timeframeEnumToString(period), period);
   /*
  sonuç:
   Current chart timeframeH4
   Timeframe valuePERIOD_H4 (16388)
   */
  }

Ayrıca Bakınız

PeriodSeconds, Çizelge zaman aralıkları, Zaman ve Tarih, Nesnelerin Görünürlüğü