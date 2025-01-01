- GetLastError
Mevcut çizelge zaman aralığına dönüş yapar.
|
ENUM_TIMEFRAMES Period();
Dönüş değeri
Mevcut çizelge zaman aralığını içeren _Period değişkenine dönüş yapar. Değer, ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri olabilir.
Dönüş değeri
Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarından farklı olarak, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Bu nedenle, Period() bir hizmet için 0 geri döndürür.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
