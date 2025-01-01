

#define VOLUME 1.0 // emir hacmi

#define DEVIATION 100 // kapanış fiyatından önceki puan sayısı



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string currency_profit=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // kâr para birimi

double close_price=ChartPriceOnDropped(); // komut dosyasının fare kullanılarak bırakıldığı noktaya karşılık gelen fiyat koordinatı, kapanış fiyatı olarak işlev görür



//---

for(int i=0; i<=ORDER_TYPE_SELL; i++)

{

ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)i; // emir türü: 0 - Alış, 1 - Satış

double open_price=PriceOpenByOrderType(_Symbol, order_type); // açılış fiyatı: Alış için - Ask, Satış için - Bid



//--- açılış fiyatı alınmazsa, döngüye devam et

if(open_price==0)

continue;



//--- kapanış fiyatı sıfırsa (kod grafiğe sürüklenerek başlatılmadıysa), fiyatı hesapla

if(close_price==0)

close_price=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? open_price + DEVIATION * _Point : open_price - DEVIATION * _Point);



//--- iletilen parametrelere dayanarak mevcut hesap ve piyasa ortamı için yaklaşık kâr büyüklüğünü hesapla

double profit=0;

ResetLastError();

if(!OrderCalcProfit(order_type, _Symbol, VOLUME, open_price, close_price, profit))

{

Print("OrderCalcProfit() failed. Error ", GetLastError());

continue;

}



//--- elde edilen kâr değerini günlüğe yazdır

PrintFormat("Estimated profit for %.2f %s position on %s with opening price of %.*f and closing price of %.*f: %.2f %s",

VOLUME, OrderTypeDescription(order_type), _Symbol, _Digits, open_price, _Digits, close_price, profit, currency_profit);



}

/*

sonuç:

Estimated profit for 1.00 Buy position on EURUSD with opening price of 1.10757 and closing price of 1.10881: 124.00 USD

Estimated profit for 1.00 Sell position on EURUSD with opening price of 1.10753 and closing price of 1.10881: -128.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Emir türüne göre açılış fiyatını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

double PriceOpenByOrderType(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

MqlTick tick={};



//--- sembole göre son fiyatları al

if(!SymbolInfoTick(symbol, tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error ", GetLastError());

return 0;

}



//--- emir türüne bağlı olarak fiyatı geri döndür

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return(tick.ask);

case ORDER_TYPE_SELL : return(tick.bid);

default : return(0);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Emir türü açıklamasını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

default : return("Unknown order type");

}

}