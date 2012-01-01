#property description "RSI göstergesinin verilerine dayanan bu script"

#property description "belirlenen zaman aralığında, piyasadaki"

#property description "aşırı alım ve aşırı satım alanlarını göstermektedir."

//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input int InpMAPeriod=14; // Hareketli ortalama periodu

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Fiyat tipi

input double InpOversoldValue=30.0; // Aşırı satım seviyesi

input double InpOverboughtValue=70.0; // Aşırı alım seviyesi

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // Analiz başlangıç tarihi

input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // Analiz bitiş tarihi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double rsi_buff[]; // gösterge değerlerinin dizisi

int size=0; // dizi büyüklüğü

//--- RSI göstergesinin tanıtıcı değerini al

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- gösterge tanıtıcı değeri alınamadı

PrintFormat("Gösterge tanıtıcı değerinin alınmasında hata. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- gösterge, verileri hesaplayana kadar döngüde kalacak

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

{

//--- eğer gösterge, betiğin işlemini zoraki tamamlamışsa çık

if(IsStopped())

return;

//--- göstergenin değerlerini hesaplamasına izin vermek için kısa bir duraklama

Sleep(10);

}

//--- belli bir zaman aralığı için gösterge değerlerini kopyala

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Gösterge değerlerinin kopyalanması başarısız oldu. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- dizi büyüklüğünü al

size=ArraySize(rsi_buff);

//--- diziyi sırala

ArraySort(rsi_buff);

//--- (yüzdelik terimlerle) piyasanın aşırı satım alanında olduğu zamanı bul

double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;

//--- (yüzdelik terimlerle) piyasanın aşırı alım alanında olduğu zamanı bul

double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;

//--- dizgilerden hareketle veriyi göstermek için

string str=""+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" tarihinden "

+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" tarihine kadar piyasa:";

string str_ovb="zamanın "+DoubleToString(ovb,2)+"% kadarında aşırı alım alanında";

string str_ovs="zamanın "+DoubleToString(ovs,2)+"% kadarında aşırı satım alanında";

//--- veriyi çizelge üzerinde göster

CreateLabel("top",5,60,str,clrDodgerBlue);

CreateLabel("overbought",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);

CreateLabel("oversold",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);

//--- çizelgeyi yeniden çiz

ChartRedraw(0);

//--- durakla

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelgenin sol alt köşesinde yorumu göster |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,

const string str,const color clr)

{

//--- etiketi oluştur

ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- etiketi sol alt köşeye bağla

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);

//--- tutturma konumunu değiştir

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);

//--- tutturma noktasının X yönünde uzaklığı

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

//--- tutturma noktasının Y yönünde uzaklığı

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- etiket metni

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);

//--- metin rengi

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- metin boyutu

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);

}