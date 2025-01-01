CharToString Bir sembol kodunu, tek karakterlik bir dizgiye dönüştürür

DoubleToString Sayısal bir değeri, belirtilen çözünürlükle bir metne dönüştürür

EnumToString Herhangi tipteki bir sayım değerini dizgiye dönüştürür

NormalizeDouble Bir kayan noktalı sayıyı, belirlenen çözünürlük ile yuvarlar

StringToDouble Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipli bir sayıya dönüştürür

StringToInteger Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, long tipli bir sayıya dönüştürür

StringToTime Bir zamanı veya tarihi "yyyy.mm.dd [hh:mi]" biçiminde içeren bir dizgiyi, datetime tipine dönüştürür

TimeToString 01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeleri içeren bir değeri, "yyyy.mm.dd hh:mi" biçiminde bir dizgiye dönüştürür

IntegerToString int tipi bir değeri önceden ayarlanmış uzunlukta bir dizgiye dönüştürür

ShortToString Sembol kodunu (unicode), tek sembollük bir dizgiye dönüştürür

ShortArrayToString Dizinin bir bölümünü, dizgi içine kopyalar

StringToShortArray Bir dizgiyi, ushort tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar

CharArrayToString Bir sembol kodunu (ansi) tek sembollü bir diziye kopyalar

StringToCharArray Unicode'dan ANSI'ye dönüştürülmüş bir dizgiyi, uchar tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar

CharArrayToStruct uchar dizisini POD yapısına kopyalayın

StructToCharArray POD yapısını uchar dizisine kopyala

ColorToARGB Bir rengin ARGB temsilinin alınması için, color tipini uint tipine dönüştürür.

ColorToString Renk değerini, "R,G,B" şeklinde bir dizgiye dönüştürür

StringToColor Bir "R,G,B" dizgisini veya renk ismini içeren bir dizgiyi, color tipli bir değere dönüştürür