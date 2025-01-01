- CharToString
Dönüşüm Fonksiyonları
Bu fonksiyon grubu, verilerin bir biçimden diğerine dönüştürülmesini sağlar.
NormalizeDouble() fonksiyonunun, fiyat ifadesi için gereken kesinlik değerlerini sağladığı, özellikle not edilmelidir. Alım-satım işlemlerinde, normalize edilmemiş fiyatın kesinliği alım-satım sunucusu tarafından istenen kesinliği bir basamakla bile aşıyorsa kullanılmamalıdır.
Fonksiyon
Eylem
Bir sembol kodunu, tek karakterlik bir dizgiye dönüştürür
Sayısal bir değeri, belirtilen çözünürlükle bir metne dönüştürür
Herhangi tipteki bir sayım değerini dizgiye dönüştürür
Bir kayan noktalı sayıyı, belirlenen çözünürlük ile yuvarlar
Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, double tipli bir sayıya dönüştürür
Bir sayının sembol temsilini içeren bir dizgiyi, long tipli bir sayıya dönüştürür
Bir zamanı veya tarihi "yyyy.mm.dd [hh:mi]" biçiminde içeren bir dizgiyi, datetime tipine dönüştürür
01.01.1970 tarihinden bu yana geçen saniyeleri içeren bir değeri, "yyyy.mm.dd hh:mi" biçiminde bir dizgiye dönüştürür
int tipi bir değeri önceden ayarlanmış uzunlukta bir dizgiye dönüştürür
Sembol kodunu (unicode), tek sembollük bir dizgiye dönüştürür
Dizinin bir bölümünü, dizgi içine kopyalar
Bir dizgiyi, ushort tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar
Bir sembol kodunu (ansi) tek sembollü bir diziye kopyalar
Unicode'dan ANSI'ye dönüştürülmüş bir dizgiyi, uchar tipi bir dizinin seçilen kısmına sembollerle kopyalar
uchar dizisini POD yapısına kopyalayın
POD yapısını uchar dizisine kopyala
Bir rengin ARGB temsilinin alınması için, color tipini uint tipine dönüştürür.
Renk değerini, "R,G,B" şeklinde bir dizgiye dönüştürür
Bir "R,G,B" dizgisini veya renk ismini içeren bir dizgiyi, color tipli bir değere dönüştürür
Önceden ayarlanmış biçime göre, sayıyı dizgiye dönüştürür
