Belirtilen grafik için sembol ismine dönüş yapar.

string  ChartSymbol(
   long  chart_id=0      // Çizelge tanımlayıcı
   );

Parametreler

chart_id=0

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

Dönüş değeri

Eğer çizelge mevcut değilse, sonuç boş bir dizgidir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mevcut grafik sembolünü al ve elde edilen değeri günlükte görüntüle
   string chart_symbol = ChartSymbol();
   Print("Current chart symbol: "chart_symbol);
   
//--- var olan (bu durumda mevcut) grafik kimliğini al
   long chart_id=ChartID();
   chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);
   PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s"chart_idchart_symbol);
 
//--- sembolü alırken rastgele bir grafik kimliği ayarla
   chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);
   if(chart_symbol=="")
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart symbol with ID 1234567890: "chart_symbol);
   /*
   sonuç:
   Current chart symbolGBPUSD
   Chart symbol with ID 132966427583395104GBPUSD
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }

Ayrıca Bakınız

